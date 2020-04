Sociální služby postupně obnoví provoz od 27. dubna

Praha - Sociální služby začnou od pondělka postupně obnovovat provoz, a to nejdřív jen na dálku po internetu či telefonu. Postupně pak začnou fungovat i v terénu či ambulantně v květnu. Jako poslední by se mohly 8. června otevřít denní stacionáře a terapeutické dílny pro všechny klienty kromě seniorů. Návštěvy v domovech seniorů by pak mohly být znovu povoleny od 8. června. Oznámila to ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní s návrhem souhlasila vláda.

V Česku je od 12. března kvůli koronavirové nákaze nouzový stav. V seniorských domovech a dalších zařízeních platí od 10. března zákaz návštěv. Od 16. března přestaly fungovat stacionáře a podobná zařízení. Od 19. března klienti domovů pro seniory či pro pacienty s demencí nemohou opouštět areály. V některých zařízeních personál zůstává s obyvateli po celou dobu, domů po práci nechodí.

"Schválili jsme plán k rozvolňování sociálních služeb. Konzultovali jsme ho s epidemiology, byl schválen ministerstvem zdravotnictví," řekla na tiskové konferenci po jednání vlády Maláčová. Plán počítá se čtyřmi termíny obnovení provozu vybraných služeb vždy po dvou týdnech. Ministryně dodala, že se může pak změnit podle vývoje situace.

Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) by uvolňování péče o potřebné mohlo postupovat rychleji. APSS poukazuje na to, že pečujícím rodinám by bylo potřeba ulevit a bez profesionální péče, pravidelného programu a v izolaci se zhoršuje také stav mnoha klientů. Asociace Dítě a rodina a vládní výbor pro práva dítěte žádají o okamžitou obnovu aktivizačních služeb pro ohrožené děti a rodiny při dodržování přísných pravidel. Podpořila je zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO).

Podle plánu by se od 27. dubna obnovily aktivizační služby pro děti a rodiny, a to po telefonu či internetu. O dva týdny později od 11. května by pracovníci mohli začít docházet do domácností. Pro seniory a postižené by v tomto termínu začala fungovat aktivizační pomoc na dálku, tedy on-line či telefonicky. Klienti domovů by mohli začít chodit mimo areály. Netýká se to ale seniorů.

Od 25. května by se otevřely v omezeném režimu týdenní stacionáře a denní stacionáře pro děti. Denní stacionáře pro dospělé a terapeutické dílny by se vrátily do provozu od 8. června, ale ne pro seniory. Fungovat omezeně by začaly také aktivizační služby pro handicapované. V pobytových zařízeních by se mohly od 8. června povolit návštěvy při dodržování preventivních opatření.

Podle asociací i vládního výboru aktivizační pomoc pro děti a rodiny na dálku nestačí a je nutná přímo v domácnostech, a to za dodržení pravidel. Experti poukazují na to, že se v nouzovém stavu zhoršuje situace a vztahy v ohrožených rodinách kvůli izolaci, výpadku příjmu či potížím se vzděláváním a přibývá i domácího násilí.