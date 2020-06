Sociální služby dostanou 990 milionů na výdaje kvůli koronaviru

Praha - Poskytovatelé sociálních služeb dostanou zhruba 990 milionů korun na pokrytí zvýšených nákladů, které měli kvůli koronavirové nákaze. Mimořádné dotace schválila vláda. ČTK to sdělilo tiskové oddělení ministerstva práce. Peníze by měly dorovnat výdaje na ochranné pomůcky i přesčasy a také výpadek příjmů, protože zařízení nemohla přijímat nové klienty.

Vláda o dotacích pro sociální služby na provoz a odměny začala jednat v dubnu. Začátkem května souhlasila ale jen s vyplacením odměn, na které vyčlenila 5,2 miliardy korun. Na sumě na pokrytí zvýšených nákladů, které ministerstvo práce spočítalo původně na 1,33 miliardy, se kabinet nedohodl. Chtěl vyjednávat s kraji o jejich podílu. Sociální služby provozují především kraje, obce, neziskové či církevní organizace. Stát podle poslední statistické ročenky předloni zřizoval 21 z 3447 domovů, stacionářů, sociálních poraden a dalších služeb pro potřebné.

Česko bylo od 12. března do 17. května v nouzovém stavu. Dotace mají pokrýt období od 13. března do konce května. Vláda na ně vyčlenila dnes 989,79 milionu korun. "Částku použijeme z nevyčerpaných prostředků na odměny," uvedla Maláčová. Peníze by podle ní měli dostat přímo jednotliví poskytovatelé služeb podle svých výdajů, dotace se nebudou rozdělovat přes kraje. Ministerstvo výzvu k podávání žádostí vyhlásí v příštích dnech. Podle tiskového oddělení jsou dotace pro "všechny registrované poskytovatele, i ty mimo krajskou síť".

Dotace by měly pokrýt zvýšené výdaje kvůli nákaze, a to na ochranné pomůcky, dezinfekce, čisticí prostředky, potraviny, internet, energie, pohonné hmoty, karanténu či úpravu prostor. Dorovnat by měly zařízením i výpadek příjmů. Domovy musely vyčlenit desetinu kapacity na karanténu a nemohly přijímat nové klienty.

V Česku předloni v 3447 zařízeních sociálních služeb pracovalo 100.500 lidí. Většinu domovů pro seniory či postižené provozují kraje a obce, většinu ambulantních a terénních služeb, azylových domů či nocleháren pak neziskové a církevní organizace. Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký ČTK už dřív řekl, že peníze kvůli zvýšeným výdajům a nižším příjmům budou chybět hlavně v dalších měsících. Část služeb by bez dofinancování nejspíš musela omezit provoz a propouštět.

Zařízení sociálních služeb na programy pomoci od státu většinou nedosáhnou. Například příspěvky na náhrady mezd se z kurzarbeitového programu Antivirus nedají čerpat, pokud zaměstnavatel dostává peníze na mzdy z veřejných rozpočtů či z EU. Sociální služby se hradí z velké části z dotací. S péčí poskytovatelé nepodnikají, takže pro ně nejsou ani garantované úvěry na podnikání.