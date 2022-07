Sociální služby dostanou 3,2 miliardy Kč, koalice se shodla na doplacení

Praha - Poskytovatelé sociálních služeb si dodatečně rozdělí 3,2 miliardy korun. Na dofinancování péče pro potřebné se dohodli lídři koaličních stran. Na tiskové konferenci po jednání to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kraje žádaly doplacení 4,4 miliardy korun. Poskytovatelé péče poukazovali na to, že bez další částky budou muset služby omezit.

"Jsem přesvědčen, že 3,2 miliardy korun je částka, při které nebude muset žádný poskytovatel omezovat rozsah služeb a propouštět," uvedl Jurečka.

Stát za péči, kterou neposkytuje sám, platí dotacemi. Peníze ministerstvo práce posílá krajům, které je rozdělují poskytovatelům služeb. Minulý rok do dotací podle důvodové zprávy k nedávné novele vyhlášky o cenách péče putovalo 22,15 miliardy korun. Letos to má být 20,4 miliardy. Výpadek měly podle plánů resortu dorovnat vyšší úhrady od klientů a také zvýšení příspěvků na péči lidem ve vážném stavu, kteří žijí v domovech. Vedení krajů už před několika měsíci upozorňovala na to, že nedostatek peněz bude hlavně na péči a pomoc v terénu. Situaci zhoršil výrazný růst cen.

Kraje chybějící částku vyčíslily na 4,4 miliardy korun. Podle Jurečky je dohodnutá suma 3,2 miliardy korun nezbytná pro zachování rozsahu poskytované péče. Ministr řekl, že nyní bude jeho ministerstvo "technicky řešit" způsob, aby dokázalo peníze na doplacení do krajů dostat v červenci a srpnu a aby v září mohla rozdělení částek schvalovat krajská zastupitelstva.

Podle některých poskytovatelů třímiliardová suma nemusí stačit. Zmiňují prudké zdražování energií, pohonných hmot či potravin. Podle ministra se dají na některé služby využít evropské dotace z programu Zaměstnanost (OPZ+) na projekty pro potřebné.

Podle expertů na sociální problematiku jsou sociální služby v Česku dlouhodobě podfinancované. O dodatečné doplacení provozu žádají poskytovatelé každý rok. Ministerstvo plánuje v příštím roce předložit návrh novely o sociálních službách se změnou financování. Podle Jurečky by mělo být transparentnější a předvídatelné, platby by se měly také valorizovat. Jak by měl model vypadat, šéf resortu podrobněji nepřiblížil. MInisterstvo poukazuje dlouhodobě i na to, že zajištění prostředků má být z více zdrojů, nejen z rozpočtu.