Sociální síť Threads prozatím zaostává za sítí X, které chtěla konkurovat

New York - Sociální síti Threads pro zasílání krátkých zpráv v reálném čase, která patří do skupiny Meta Platforms, se nedaří přilákat nové uživatele tak, jak to dokázala při svém úspěšném červencovém debutu. Platforma Threads měla ambice stát se konkurentem sítě X, podle počtu uživatelů ve Spojených státech se však zařadila na konec žebříčku nejoblíbenějších platforem sociálních sítí. Méně uživatelů má pouze Tumblr. Uvedl to server televize CNBC, který se odvolává na prognózu analytické firmy Insider Intelligence.

Síť Threads zejména díky propojení se sítí Instagram získala za pět dní po svém spuštění více než 100 milionů uživatelů. Jako nejrychleji rostoucí aplikace tak předčila program ChatGPT. Šéf Mety Mark Zuckerberg však později připustil, že síť Threads do měsíce přišla o více než polovinu uživatelů.

Insider Intelligence očekává, že letos bude mít síť Threads v USA 23,7 milionu uživatelů. Zůstane tak daleko za Facebookem, Instagramem a TikTokem, každá z těchto platforem bude mít podle očekávání více než 100 milionů uživatelů. Síť X bude mít podle odhadů 56,1 milionu uživatelů, což znamená, že uživatelská základna sítě Threads bude poloviční ve srovnání se sítí známou dříve jako Twitter.

Pokud se týká amerického trhu, Intelligence Insider očekává, že Threads zůstane do roku 2025 na předposledním místě mezi sociálními sítěmi.

Nová prognóza se připojuje k rostoucímu seznamu odhadů, například firem Sensor Tower a Similarweb, které v poslední době zaznamenaly klesající využívání služby Threads.

Síť Threads při svém debutu těžila hlavně ze snadného procesu registrace pro uživatele Instagramu a také z toho, že podle některých analytiků ztrácí síť X uživatele v souvislosti se změnou majitele, kterým se stal Elon Musk.

"Threads získala na začátku podporu z chybných kroků Twitteru, ale při dalším růstu se nemůže spoléhat na přeběhlíky z X," uvedla analytička Insider Intelligence Jasmine Enbergová. Pokud se ale Musk rozhodne používání sítě X zpoplatnit, jak nedávno naznačil, mohlo by to zvýšit zájem o síť Threads, dodala analytička.

Enbergová se domnívá, že Threads si musí vytvořit identitu, která bude něčím víc než jen rozšířením Instagramu nebo alternativou k síti X, pokud se chce stát významným hráčem na trhu sociálních médií. "TikTok dokázal prorazit hlavně díky tomu, že uživatelům nabídl novou jedinečnou sociální zkušenost," řekla analytička s odkazem na vzestup aplikace pro krátká videa, kterou vlastní čínská firma ByteDance.