Teplice - V čele sociální demokracie v Ústeckém kraji zůstává Miroslav Andrt. Rozhodlo o tom na dnešní krajské konference na 80 delegátů strany. Zabývali se také nominací na předsedu a místopředsedu strany pro březnový sjezd ČSSD. Andrt ČTK řekl, že zatím žádné konkrétní jméno nepadlo, ale delegáti by si přáli, aby v užším vedení ČSSD byl někdo z Ústeckého kraje. Místopředsedou ČSSD je do březnového sjezdu poslanec za Ústecký kraj Jaroslav Foldyna.

Krajský výkonný výbor volí své vedení jednou za dva roky, předsedou se potřetí stal Andrt. "Mám dalších 21 členů za jednotlivé okresy a zároveň je členem první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika," uvedl Andrt.

Na dnešní jednání přijeli někteří stávají místopředsedové ČSSD jako ministryně práce Jana Maláčová a představili se někteří noví. "Dohodli jsme se, že dnes nominaci nikomu vyslovovat nebudeme. Chceme o tom dále jednat, až bude známo vícero jmen," uvedl Andrt.

ČSSD chce zvážit nominaci někoho z Ústeckého kraje. "Považujeme za nezbytné, aby členem nejužšího vedení byl někdo z Ústeckého kraje, který má své specifické problémy," řekl Andrt. Sociální demokraté budou nové vedení volit začátkem března na sjezdu v Hradci Králové.

Krajská konference se zabývala mimo jiné hospodařením strany. "Už nám byl představený program úspor, a to i mzdových výdajů. Navržená opatření neudrží plnohodnotně současný rozsah okresních sekretariátů. Shodli jsme se, že bychom se měli zabývat dlouhodobější strategií strany ohledně hospodaření," uvedl Andrt.

Sociální demokracie v Ústeckém kraji před čtyřmi lety získala na radnicích 318 zastupitelů, letos obhájila 146 křesel. ČSSD se nedostala do ústeckého či mosteckého zastupitelstva. "Zrekapitulovali jsme, že jsme uspěli tam, kde jsme měli silné osobnosti a úspěšné kandidáty v roli starostů. Teď se chceme soustředit na krajské volby," uvedl Andrt. Naznačil, že lídrem by se mohl stát náměstek hejtmana Klika.

Krajské konference se účastnil i poslanec Jaroslav Foldyna, který po 25 letech skončil po komunálních volbách ve funkci předsedy okresního výboru v Děčíně. "Nejsem členem krajského výkonného výboru, nekandidoval jsem na žádnou funkci. Místopředsedou ČSSD budu jen do sjezdu, v žádné nominaci nefiguruji v této chvíli," řekl ČTK Foldyna. "Je tu velmi silná výzva, protože veřejnost neslyší na tradiční sociálnědemokratická témata, a to si ten sjezd musí uvědomit," uvedl Foldyna. "Uvidím, co bude dál, až na tom sjezdu," uvedl Foldyna.