Sochy z pražského orloje čeká pravidelná rekonstrukce povrchů

Odborní pracovníci vrátili 22. srpna 2018 do věže pražské Staroměstské radnice sochy apoštolů. Kvůli opravám staroměstského orloje byly sochy několik měsíců v restaurátorských dílnách, kde dostaly novou povrchovou úpravu, barevnost, pozlacení a nové laky, aby dlouho vydržely. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Čtyři dřevěné sochy z pražského orloje se budou upravovat. Restaurátoři na ně nanesou nové vrstvy krycích transparentních laků. Ty nahradí stávající nátěr, který poničily mimo jiné povětrnostní vlivy. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana se jedná o pravidelnou obnovu. Skulptury byly z orloje sejmuty ve středu odpoledne, na své místo se vrátí zhruba za dva měsíce, jak magistrát informoval v tiskové zprávě.

"Důvodem jsou extrémní povětrnostní podmínky, kvůli kterým degraduje jejich krycí lak, a je tedy nutná obnova jednou za dva až tři roky. Sochy se vrátí na své místo přibližně za dva měsíce, následně bude sejmuta spodní řada soch a podrobena stejnému procesu," uvedl magistrát.

Pražský orloj se v minulých letech dočkal kompletní opravy. Cílem bylo vrátit orloji podobu před úpravami v poválečné době. V roce 2018 byl rozebraný i rám astronomických hodin, což se podle orlojníka Petra Skály, který měl rekonstrukci na starost, stalo poprvé po 70 letech. Mechanika stroje se vrátila do podoby z 60. let 19. století. Elektrický pohon z roku 1948 byl při rekonstrukci nahrazený původním mechanismem, tedy konopnými lany navíjenými na dřevěné lanové bubny. K původní historické podobě se vrátila i výmalba orloje. Bílou barvu tak v komorách, v nichž jsou sochy apoštolů, nahradily původní tmavé barevné odstíny. U apoštolů jsou od té doby opět i okénka ze skleněných vitráží. Renovovaly se i sochy v orloji a nové podoby se dostalo i osvětlení. Kvůli opravám se orloj zastavil 8. ledna 2018, do provozu byl opět uvedený 28. září téhož roku.