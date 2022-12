Sochu Putina, instalovanou v pondělí v Praze 6, někdo posprejoval

Praha - Podstavec sochy znázorňující ruského prezidenta Vladimira Putina jako skřeta, která od pondělí stojí na náměstí Interbrigády v Praze 6, někdo posprejoval. Dotyčný na něj napsal Spějem k válce či míru? Policie se případem zabývá pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. ČTK to řekla policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Fotografie popsané sochy se objevila na twitterovém účtu kampaně Dárek pro Putina, shromažďující peníze na zbraně pro Ukrajinu napadenou Ruskem. Její vyhlašovatel, podnikatel Dalibor Dědek, zorganizoval i pondělní instalaci Putinovy sochy.

Socha ruského prezidenta zobrazeného jako skřeta, který utahuje plynový kohout, dočasně stojí na místě, kde byl do jara 2020 pomník kontroverzního sovětského maršála Ivana Koněva. Putinova socha má podle autora Dušana Dostála mimo jiné poukázat na viníka současného zdražování cen energií. Na bubenečském náměstí má být 30 dnů, poté má jít do dražby a vydražené peníze mají putovat na nákup zbraní pro Ukrajinu, která ruské invazi čelí devět měsíců.

Kampaň Dárek pro Putina na twitteru dnes uvedla, že má první nabídku na odkup sochy, zahraniční zájemce jí za ni nabízí 50.000 dolarů (zhruba 1,16 milionu Kč).

Policejní mluvčí ČTK řekla, že policie se o poničené soše dozvěděla dnes od médií. "Hlídka na místě zjistila, že je posprejovaná. Věc jsme zadokumentovali a případem se zabýváme pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci," doplnila Siřišťová.

Sochu s názvem Démon Ahriman, démon z perské mytologie, Dostál vytvořil při mezinárodním setkání uměleckých kovářů. Práce na ní mu trvala 14 dnů, přičemž pracoval 20 hodin denně. Podle Dědka, který stát za její instalací v Praze 6, by socha měla vyslat signál do České republiky, že problém na Ukrajině stále trvá a je třeba ho řešit. Druhý signál má směřovat podle něj Ukrajincům, že Česko je s nimi. A třetí by měl být do Ruska, že tak jak tady dříve stála socha maršála Koněva, který byl vnímán i pozitivně, tak nyní svoji historii poplivali, doplnil Dědek.

Koněvovu sochu nechala z bubenečského náměstí odstranit na jaře 2020 radnice Prahy 6 na základě rozhodnutí ze září 2019, kdy padlo rovněž rozhodnutí, že pomník nahradí památník osvobození Prahy na konci druhé světové války. Pomník vojevůdce, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956, byl častým terčem vandalů. Ruské velvyslanectví odstranění památníku označilo za nehorázné. Proti postupu radnice tehdy ostře protestovali čeští komunisté, Rusko prostřednictvím svého pražského velvyslanectví i prezident Miloš Zeman.