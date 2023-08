Sochu Biologické těleso usadily jeřáby v upravovaném parku v Mostě

Dělníci přesunují umělecký objekt českého sochaře Josefa Klimeše biologické těleso v rekonstruovaném parku Střed na nové místo, 23. srpna 2023, Most.

Dělníci přesunují umělecký objekt českého sochaře Josefa Klimeše biologické těleso v rekonstruovaném parku Střed na nové místo, 23. srpna 2023, Most. ČTK/Hájek Ondřej

Most - Sochu Biologické těleso usadily v Mostě dva jeřáby na připravené místo v parku Střed. K dílu českého sochaře Josefa Klimeše, které zakoupilo město před padesáti lety, má řada lidí blízký vztah. Léta park chátral a na sochu se téměř zapomnělo. Při současné revitalizaci dostala nové místo. Život do lokality by se měl vrátit příští rok na jaře, kdy rozsáhlé práce za sto milionů korun skončí.

Umělecký objekt vystavil Klimeš v roce 1969 v Liberci. "Město ho zakoupilo pro vznikající centrální park. Objednávka byla, aby provedení bylo v leštěném dioritu. Děda věděl o opuštěném lomu na Prachaticku, odkud ohromný blok vytěžili. Pak na tom dva a půl roku pracoval a v září 1972 byla socha osazena v parku," uvedla vnučka sochaře Ludmila Mojžíšová. "Jsme hrozně rádi, že Biologické těleso, ke kterému má skoro každý Mostečan svůj příběh, znovu bude vidět a snad se zase stane místem, kde se budou setkávat lidé," řekla.

Sochu vážící 4,3 tuny, kterou místní kvůli jejímu svébytnému vzhledu připodobňují třeba k?UFO nebo k ňadru, přesunovali a?kotvili specialisté stavebním jeřábem a manipulátorem zhruba půl hodiny.

V parku dělníci dokončují cesty, hotová je hrubá stavba kavárny, domku správce, finišuje se se stavbou pódia. "Stavět jsme začali loni v červnu, věříme, že práce budou hotové do konce letošního roku," řekl ČTK Luboš Veselý, ředitel Nadace Karla Komárka, která podpořila obnovu parku částkou 25 milionů korun.

Park má rozlohu 5,1 hektaru. Přestavbě předcházel průzkum veřejného mínění, v němž lidé uváděli, co by si v něm přáli. Území upravují stavaři podle návrhu týmů architektů a krajinářů kolem Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana, kteří vyhráli architektonickou soutěž.

Park je řešen tak, aby nevyžadoval vysoké finanční ani časové nároky na údržbu. "Věřím, že se nám povede park proměnit v oblíbené místo, jakým byl dřív," řekl ČTK primátor Marek Hrvol (ProMOST). Obnovení původních vodních prvků by mohlo podle něj udělat radost pamětníkům, ale i mladým. "Své místo si v parku najdou také rodiny s dětmi, sportovci, milovníci kultury nebo dobré kávy. Na pódiu plánujeme koncerty a různá vystoupení," řekl.

Most již dříve revitalizoval park Šibenik, kde vzniklo lanové bludiště. "Nemáme historické centrum, proto sázíme právě na parky a volnočasové areály, kam mohou lidé přijít po práci a relaxovat," poznamenal primátor.