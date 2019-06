Sochař Váňa odstraní petiční stánek ze Staroměstského náměstí

Praha - Sochař Váňa demontuje petiční stánek na Staroměstském náměstí. Odstraní i část balustrády, kterou tu v sobotu sestavil. Chce tak projevit dobrou vůli vůči zastupitelům, kteří do dnešního programu jednání zařadili Mariánský sloup, řekl dnes Petr Váňa ČTK. Obnovu Mariánského sloupu budou zastupitelé pražského magistrátu projednávat v úplném závěru dnešního zasedání.

"Chceme postavit Mariánský sloup, ale chceme ho postavit jako symbol smíření," řekl Váňa. Petiční stánek i část kamenné balustrády byly na Staroměstské náměstí instalovány při sobotním setkání, které pořádali příznivci obnovy Mariánského sloupu.

Na petiční arch se od soboty, podle Váni, podepsalo 2700 lidí. Zhruba stejný počet lidí svým podpisem podpořil petici za projednání obnovy mariánského sloupu zastupiteli, řekl Váňa.

Sochař, který na obnově Mariánského sloupu pracuje přes 20 let dnes také vystoupil na jednání zastupitelstva. O projednání jeho znovupostavení dnes zastupitelstvo žádala architekta Eva Smutná a dva zástupci petice za obnovu sloupu. Projednání podpořil zastupitel Jan Wol (KDU-ČSL), který jako spolupředkladatele jmenoval Jiřího Pospíšila (TOP 09). "Byla by chyba, poté, co jsme slyšeli od architekty Evy Smutné, abychom strčili hlavu do písku a bod neprojednali. Chápu, že ne každý má na to stejný názor, kdyby stejný, tak nemusíme toto projednávat. Ale na druhou stranu dělat, že problém neexistuje, to není vhodné, zvlášť, když je období 30 let po sametové revoluci," řekl Wolf.

Sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918 jako symbol habsburské nadvlády. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Naposledy se pražské zastupitelstvo vyslovilo proti návratu sloupu v roce 2017.