Ostrava - V Husově sadu v centru Ostravy byla odhalena bronzová socha loni zesnulé zpěvačky Věry Špinarové. Ač socha, kterou na přání městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vytvořil sochař David Moješčík, měla být poctou známé a oblíbené zpěvačce, zatím sklízí hlavně kritiku. Lidé na sociálních sítích poukazují na to, že neodráží podobu zpěvačky. Některým představitelům kulturního života ve městě zase vadí, že v Ostravě vznikají za veřejné peníze sochy bez soutěží. Autor si za svým dílem stojí.

Sochu, která stála 600.000 korun, kritizuje i syn zpěvačky Adam Pavlík, který se představení sochy sice účastnil, ale odhalovat ji nechtěl. "Vůbec se s tím neztotožňuji. Vnímám to jako hroznou ostudu," řekl ČTK Pavlík.

Rodina podle něj vůbec neměla možnost do vzniku zasáhnout. Uvedl, že byl osloven s návrhem na vznik sochy, což oceňoval, protože se domnívá, že si to jeho matka zaslouží. "Pak mi bylo řečeno, že pan sochař se mi ozve a začne na tom pracovat," řekl Pavlík. Sochař se podle něj se ozval, až když bylo dílo hotovo. Byl se na něj proto podívat a autorovi se snažil vysvětlit, že socha nevypadá jako jeho matka. "Autor se mi snažil vysvětlit, že to nemá být portrét, že to je nějaká esence, že jsem ovlivněn tím, že jsem příbuzný," doplnil Pavlík.

Video: Socha Věry Špinarové

16.10.2018, 20:00, autor: Martina Helánová, zdroj: ČTK/Video

Autor sochy v minulosti vytvořil například sochu hudebního skladatele Leoše Janáčka, která je umístěna na Jiráskově náměstí. Je rovněž autorem menší sochy Karla Kryla před budovou Českého rozhlasu.

"Já si za tím stojím, je to věc, která má působit nadčasově. Není to konkrétní Věra Špinarová ve věku před smrtí, není to ani jako mladinká. Je to něco mezi tím. Má tam punkový účes, na který byla hrdá a stála si za tím. Stejným způsobem já si stojím za tím, že to má být esence té podoby," řekl Moješčík.

"Nové sochy ve veřejném prostoru jsou předmětem soutěže i v mnohem menších městech, než je Ostrava, s mnohem menšími rozpočty. Město deklaruje, že chce v Ostravě udržet mladé umělce, ale ti nedostávají žádnou šanci k potenciálním realizacím, naopak již tři sochy v řadě za sebou realizuje jeden předem vybraný umělec, a to bez veřejné soutěže," uvedla ředitelka Antikvariátu a klubu Fiducia a členka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu Ilona Rozehnalová.

Špinarovou loni v březnu postihla zástava srdce při koncertu v Čáslavi. Převezena byla do pražské motolské nemocnice, kde zemřela. Rodačka z Pohořelic u Brna byla po celý život spjata s ostravskou hudební scénou. Špinarovou proslavily písně jako Meteor lásky, Bílá jawa 250, Raketou na Mars, Měj mě rád nebo Jednoho dne se vrátíš. Mezi špičku domácí populární scény ji vynesla nahrávka Music box z roku 1969. Vystupovala se skupinami Speciál a Notabene. Vydala 13 desek. Ostravští zastupitelé loni v květnu zpěvačce in memoriam udělili Cenu města Ostravy za mimořádný přínos Ostravě v oblasti kultury.