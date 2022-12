Socha nahého Putina kupce nenašla, organizátoři se spojí s dalšími aktivisty

Praha - Socha představující ruského prezidenta Vladimira Putina na zlatém záchodě, která se měsíc nabízela k prodeji v on-line aukci, do dnešního skončení dražby kupce nenašla. ČTK to řekl Otakar van Gemund z aktivistické skupiny Kaputin. Ta plastiku doplněnou ještě běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem několikrát instalovala ve veřejném prostoru a za peníze, které by za ni ráda utržila, plánuje koupit bojový dron pro Ukrajinu napadenou Ruskem. Teď se kvůli prodeji objektu spojí s iniciativou Dárek pro Putina.

Ta shromažďuje od května peníze na zbraně pro Ukrajinu. "Aukce na twitteru asi neměla moc velký ohlas, spojíme se tedy s těmi, kdo mají větší zkušenosti a tým, který vše pomáhá organizovat," řekl dnes van Gemund.

Při prezentaci plastiky v předvečer výročí 17. listopadu uvedl, že smyslem figuríny je ukázat zlo současného kremelského režimu v plné nahotě. "Odkazuje na zálibu v až úchylném luxusu, a obnažuje tak buranství a hodnotovou prázdnotu ruského diktátora a jeho zločinného režimu. Je symbolem perverznosti ruského režimu, jeho mafiánské estetiky a totalitní zvůle," řekl tehdy. Socha podle něj ukazuje, že Putin svou sílu jen předstírá. "Je to narážka na císařovy nové šaty, která ilustruje, že se Putina nesmíme bát, že jeho moc živí jedině náš strach. Je zranitelnější než se zdá," doplnil.

Figurína Putina v choulostivé situaci vznikla ještě před zahájením ruské agrese vůči Ukrajině. Svou premiéru si odbyla na happeningu v dubnu 2021, kdy ji aktivisté ze skupiny Kaputin vystavili před ruskou ambasádou v Praze, jejíž plot zároveň ozdobili zlatými záchodovými štětkami. Figurína, na níž se složily desítky lidí, vznikla v dílně výtvarnice Barbory Zichové.

Putin na zlatém záchodě prošel několika proměnami. Nejprve trůnil se staženými červenými trenýrkami symbolizujícími podle autorů českou dezinformační scénu kolem Miloše Zemana. Tehdy instalaci se zlatou mísou doplňovala lahvička s čisticím přípravkem Novičok. Po potlačení protirežimních demonstrací v Bělorusku přibyla na Putinově klíně menší figurína představující Lukašenka.

Iniciativa Dárek pro Putina, za níž stojí podnikatel Dalibor Dědek, má také svojí sochu. Znázorňuje Putina jako skřeta, který utahuje plynový kohout, a stojí od počátku prosince na náměstí Interbrigády v Praze. Na místě, kde stál dříve pomník kontroverzního sovětského maršála Ivana Koněva, má být 30 dnů a následně půjde do dražby také s účelem získat peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu. Autorem sochy je kovář Dušan Dostál.