Sobotní volby do zastupitelstev v osmi obcích přilákaly 66 procent voličů

Praha - Sobotní mimořádné volby do zastupitelstev v osmi českých obcích přilákaly 66 procent voličů. Nejvyšší zájem byl v Plchově na Kladensku, kde účast činila téměř 85 procent. Naopak nejnižší ochota voličů přijít do volební místnosti byla v obci Bynovec na Děčínsku, kde odevzdalo hlas kolem 47 procent oprávněných voličů. ČTK to v tiskové zprávě sdělil Český statistický úřad (ČSÚ). Volby se konaly proto, že počet zastupitelů v těchto obcích klesl pod zákonem stanovený počet nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla.

V Ústeckém kraji se volilo v obcích Bynovec, Domašín a Žiželice, ve Středočeském kraji v obcích Kadlín a Plchov, v Plzeňském kraji v obcích Líšina a Mnichov a v Kraji Vysočina v obci Víska.

V Bynovci na Děčínsku zvítězilo hnutí PRO Bynovec, které má tři zastupitele. Po dvou mandátech získala hnutí Vize Bynovec a Za rozvoj Bynovce. V Žiželicích na Lounsku zvítězilo sdružení Společně pro rozvoj obcí ŽHSP, které má dva zastupitele. Po dvou mají také uskupení Za rozumné investice a Pro okrášlení a rovnoprávnost občanů. Jednoho zastupitele má Společně pro rozvoj našich občanů Žiželic, Stroupče, Hořetic a Přívlak. V Domašíně na Chomutovsku Zvítězilo hnutí Naše Ves, které má pět zastupitelů, dva má Sdružení. Louch., Dom., Pet., N.Vís.

V Plchově na Kladensku kandidovala dvě sdružení nezávislých kandidátů, zvítězilo opoziční sdružení Společně pro Plchov, které získalo 51,23 procenta a čtyři mandáty. Zbylá tři křesla v zastupitelstvu náleží druhému kandidujícímu sdružení Plchov – srdcem a rozumem, které vede dosavadní místostarostka Pavlína Pacholíková. V Kadlíně na Mělnicku sestavili jedinou kandidátní listinu, její kandidáti tak obsadí všech sedm křesel v zastupitelstvu.

V obci Víska na Havlíčkobrodsku, kde samostatně kandidovalo 15 nezávislých kandidátů, se do zastupitelstva dostali čtyři ze sedmi dosavadních zastupitelů.

V Mnichově na Domažlicku kandidovala opět dvě uskupení, která spolu od loňských podzimních voleb soupeří. Zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů pro Mnichov, které získalo 54,23 procenta hlasů. Zbylá procenta pak má Krásnější Mnichov, Pivoň, Vranov. V Líšině, kde volili pět nových zastupitelů, kandidovalo jedno uskupení Pro Líšinu a sedm individuálních kandidátů. Mandáty získali tři nezávislí kandidáti a dva připadly uskupení Pro Líšinu.

Celkově se v osmi obcích o 54 mandátů ucházelo 141 kandidátů, získalo ho 27 žen a 27 mužů. Nejstaršímu zvolenému je 77 let, nejmladšímu 24 let, uvedl ČSÚ. V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.