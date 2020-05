Sobotní nárůst případů covidu-19 byl nejnižší za skoro osm týdnů

Praha - V Česku přibylo v sobotu 18 prokázaných případů nemoci covid-19. To je nejnižší denní přírůstek od 9. března. Laboratoře ale v sobotu udělaly jen 3862 testů na koronavirus, zatímco průměr za celý tento týden je 6515 testů denně. Celkem bylo od začátku epidemie provedeno 257.678 testů, které prokázaly přítomnost koronaviru u 7755 lidí. Z nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje, se dosud vyléčilo 3471 pacientů. Naopak 245 lidí zemřelo. Vyplývá to ze statistik na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 08:30.

Nejvíce testů udělaly laboratoře v tomto týdnu v úterý, a to 8745. Ani v další pracovní dny počet testů neklesl pod 7200. Zlom přišel v pátek, kdy byl státní svátek, a počet testů se snížil na podprůměrných 4172. I tak to ale bylo o 310 víc než v sobotu.

Oproti předchozím dnům v sobotu významně klesl podíl pozitivních testů. Bylo jich 0,47 procenta, zatímco v pátek 1,32 procenta a o den dříve 1,42 procenta.

Nejvíce nových případů onemocnění covid-19 prokázaly testy tento týden ve čtvrtek, a to 103. V pátek nárůst zpomalil na 55, což bylo přibližně stejně jako v úterý. V sobotu přibylo 18 prokázaných případů, nejmíň od 9. března.

Údaje z dnešního rána se od čísel ze sobotního večera liší jen minimálně. Celkový počet nakažených stoupl o pět a přibylo 25 vyléčených. Nikdo nakažený novým koronavirem nezemřel.

Nejvíce nakažených evidují hygienici v Praze, a to 1751. To je přes 128 případů na každých 100.000 lidí. Na druhém místě s minimálním odstupem za hlavním městem je při zohlednění počtu obyvatel Karlovarský kraj se 127 lidmi s covidem-19 na 100.000 obyvatel. Hlavní město má také nejvíce zemřelých s novým koronavirem, a to 84.

Hospitalizováno je kvůli koronaviru 308 lidí. Od úterý, kdy s koronavirem leželo v nemocnicích 361 pacientů, jejich počet setrvale klesá. Platí to i o počtu lidí s těžkým průběhem nemoci, který od začátku týdne klesl ze 71 na 62.

Denní počty provedených testů a nárůst pozitivních případů za poslední týden:

Počet provedených testů Počet nově potvrzených případů nákazy 26. dubna 3381 52 27. dubna 7732 41 28. dubna 8745 59 29. dubna 7319 75 30. dubna 7250 103 1. května 4192 55 2. května 3862 18

Celkové počty případů nemoci covid-19 a úmrtí nakažených v regionech (podle trvalého bydliště pacienta):

Kraj Absolutní počet případů covid-19 Počet případů covid-19 na 100.000 obyvatel Počet úmrtí v souvislosti s covid-19 Praha 1751 128,66 84 Středočeský 911 66,94 22 Jihočeský 173 26,99 6 Plzeňský 612 105,05 10 Karlovarský 377 127,67 23 Ústecký 496 60,45 17 Liberecký 195 44,16 4 Královéhradecký 179 32,50 4 Pardubický 272 52,40 6 Vysočina 175 34,38 3 Jihomoravský 449 37,90 18 Olomoucký 698 110,35 14 Zlínský 329 56,45 1 Moravskoslezský 1071 88,93 33 Nezjištěno 67 - -

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví