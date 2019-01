Praha - Třetí ocelářské derby sezony zkompletuje v sobotu 34. kolo hokejové extraligy. Vítkovice přivítají v dohrávce Třinec poprvé v probíhajícím ročníku před svými diváky a pokusí se snížit čtyřbodové manko, jež na lídra, který se v čele tabulky přetahuje s Libercem, mají.

Ostravané začali výhrou nad Pardubicemi sérii čtyř utkání na domácím ledě a o víkendu je poprvé v sezoně čeká dvojzápas během 24 hodin. Už v neděli budou jejich soupeřem Karlovy Vary.

"Celkově je to náročný program, v deseti dnech nás čeká pět zápasů. Vše jsme tomu přizpůsobili. Bylo dobré, že jsme předešlý zápas hráli ve středu. Že hrajeme v sobotu a hned v neděli - nejsme v extralize jediní. Plusem určitě je, že nemusíme cestovat," uvedl pro klubový web trenér Jakub Petr.

Do Brna, kde dohraje tento ročník, dnes odešel obránce Ivan Baranka, kterému po sezoně končila smlouva. Kapitán Rostislav Olesz nedohrál středeční souboj s Pardubicemi a po zásahu do oblasti ledvin se u něho objevila krev v moči, podezření na vážnější poranění se ale nepotvrdila. Zkušený útočník by měl být připraven do hry.

Otazník je u nemocného Romana Szturce. Na marodce jsou po zranění obránce Peter Trška a útočník Daniel Kurovský. Trška ale již trénuje na ledě.

Třinec se musí popasovat s čerstvým odchodem obránce Tomáše Kundrátka do Davosu. Na 50 kilometrů dlouhou cestu do Ostravy se ale vydává s vědomím, že s Vítkovicemi čtyřikrát v řadě naplno zabodoval.

"Jsme rádi, že jsme se proti Litvínovu výsledkově i střelecky zase chytli. Derby ale nikdy nemají favorita. Vítkovice mají výborný tým, očekáváme výbornou atmosféru a tuhou bitvu," řekl kouč Václav Varaďa. Poslední utkání Ocelářů nedohráli útočníci Ethan Werek, Martin Adamský a obránce Vladimír Roth a zda se v sobotu objeví na ledě, zatím není jasné.

Statistické údaje před sobotní dohrávkou 34. kola extraligy: -------- HC Vítkovice Ridera (4.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 16:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 0:3. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 34 zápasů/33 bodů (11 branek + 22 asistencí) - Martin Růžička 21/23 (10+13). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák průměr 2,11 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,68 procenta a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,08 a 90,63 - Šimon Hrubec 1,88, 93,23 a třikrát udržel čisté konto, Petr Kváča 2,97 a 90,00. Zajímavosti: - Oceláři vyhráli v derby čtyřikrát a neztratili při této sérii ani bod. Vítkovice se radovaly 24. října 2017, kdy vyhrály v Třinci 4:3. - Ostravané zvítězili ve čtyřech z posledních pěti zápasů a nasbírali 12 bodů. - Třinec vyhrál pět z minulých šesti duelů a zaznamenal v nich 14 bodů. - Slovenský útočník Rastislav Dej z Vítkovic může sehrát 600. zápas v české extralize. Další program: -------- Neděle 13. ledna - 35. kolo: 15:30 Piráti Chomutov - BK Mladá Boleslav (3:2, 1:3), Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec (3:2 v prodl., 3:4 v prodl.; ČT sport), PSG Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice (6:1, 5:1), 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary (2:5, 3:2), 17:00 HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov (3:1, 3:2), HC Olomouc - HC Škoda Plzeň (3:1, 2:1 po sam. nájezdech), 17:30 HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha (4:5 po sam. nájezdech, 3:1; ČT sport).