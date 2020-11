Sobotka si kvůli porážce návrat do extraligy příliš neužil

Olomouc - Hokejový útočník Vladimír Sobotka se dnes poprvé od dohody se Spartou na konci minulého týdne zařadil do sestavy Pražanů, ale dohrávku 7. kola na ledě Olomouce si moc neužil. Sparťané podlehli Hanákům 1:4 a skončila jejich osmizápasová bodová série, během níž dokázali sedmkrát zvítězit.

Sobotka okusil extraligu poprvé od sezony 2012/13. Tehdy jako hráč St. Louis pomáhal při výluce NHL Slavii, z níž do zámoří v minulosti odešel. Za 27 zápasů tehdy stihl 25 bodů díky 10 gólům a 15 asistencím. Tentokrát za více než 17 minut na ledě nebodoval. Víc ho ale mrzel týmový nezdar.

"Ty dojmy nejsou s ohledem na výsledek nic moc. Fyzicky jsem se cítil v pohodě, ale můj první zápas tady jsme prohráli... V neděli máme další zápas a budeme se snažit to napravit a vyhrát. Olomouc však hrála dobře, prostě to dobře odbránili. Je to nepříjemný soupeř. My jsme o tom věděli a nehráli jsme, co jsme si řekli," řekl Sobotka.

S jeho výkonem byli ale trenéři spokojení. "Hrál velice dobře na to, že dlouho nehrál a netrénoval. Tréninky a zápasy jsou však něco jiného, potřebuje ještě nabrat tu zápasovou kondici. Rádi bychom ho využívali nejen v oslabeních, ale i v přesilovkách. Uvidíme však, jak se to bude celé vyvíjet," uvedl kouč Miloslav Hořava.

Sparťané měli sice během první třetiny poměrně výraznou převahu, jenže stav byl po jejím skončení vyrovnaný 1:1. "Převaha tam byla, ale prostě to byly takový akce... My jsme si řekli nějaký plán a podle mě jsme to neplnili. Chyběl nám tam hráč před bránou, přesilovky nám nevycházely. Když už jsme vystřelili, tak to zablokovali a nic nám tam neprošlo na bránu. Oni vlastně jen čekali, pak ujeli a z toho dali gól," konstatoval.

Třiatřicetiletý Sobotka podepsal v říjnu krátkodobou smlouvu se švýcarským celkem Rapperswil-Jona. Po měsíci a jen čtyřech odehraných zápasech tam ale skončil a na měsíční spolupráci se dohodl se Spartou. Dál prozatím nehledí.

"Jaký je plán? Jsem tady na měsíc a odevzdám sto procent pro Spartu," odmítl Sobotka spekulovat o možnosti, že by v extralize setrval do konce sezony. "Teď jsem zkrátka na Spartě a uvidíme, co pak bude dál," podotkl Sobotka.

Jakožto bývalý hráč Slavie, v níž dlouhodobě působil, si musel vyslechnout pár narážek. "Určitě tam byly nějaký věci, ale asi to nebudeme moc rozebírat," konstatoval Sobotka.

Z dosavadní krátké doby, kterou v klubu strávil, má převážně dobré pocity. "Maká se na tréninku, chceme to přenést i do těch zápasů. Bohužel se nám to dneska nepodařilo. Ale jedeme dál, v neděli následuje další zápas, jdou teď rychle po sobě, takže nebudeme přemýšlet nad tím, co se stalo dneska, a soustředíme se na další utkání," uzavřel Sobotka.

Sparta bude mít brzy příležitost s olomouckými hokejisty za dnešek zúčtovat, neboť už v neděli se oba soupeři utkají znovu. Tentokrát ale budou doma Pražané. Zápas v metropoli začne v 16 hodin.