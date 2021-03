Snowboardistku Samkovou motivuje touha zlepšovat se k dokonalosti

Praha - Záře Evy Samkové na snowboardcrossovém nebi je po zisku třetího křišťálového glóbu za celkový triumf ve Světovém poháru znovu o něco jasnější. A motivace olympijské vítězky i mistryně světa se nevytrácí, za dalšími úspěchy ji pohání touha jezdit perfektně, o což se bude snažit i v příští sezoně s vrcholem na olympijských hrách v Pekingu.

"Ráda se pořád zlepšuju a směřuju, v uvozovkách, k dokonalé jízdě, k dokonalému provedení," řekla Samková v on-line rozhovoru s médii. "V tom je velká motivace, když člověk může z deseti pokusů dvakrát udělat něco dobře. Je to trochu frustrující, ale dobrý pokus dodá energii do těch dalších deseti, co se nepovedou."

Sport plný soubojů se soupeřkami v jízdě přes hrboly a v klopených zatáčkách v plné rychlosti ji baví. "Můžete pokazit start a pak všechny předjet a dole být první. Když je předjedete vnitřkem v klopence, tak se cítíte jako bůh. Prostě skvělý!"

Podle trenéra Marka Jelínka jezdila Samková na konci sezony nejlépe v životě. Vzhledem ke změněným tratím se v mnohém zlepšila. "Sešlapy, co dělala nejlíp na světě, teď během závodu nejsou třeba. Naučila se dobře projíždět zatáčky. A může být za rok lepší a za dva roky ještě lepší," myslí si kouč.

Samková řekla, že nejlepší na světě se cítí vždy po vyhraném závodu. "Ale je to nahoru dolů, mění se to podle mého pocitu," poukázala na předešlou sezony, v které padala. "A přemýšlela jsem, jestli jsem nej na světě, a vrtalo mi to v hlavě. Je to neustálá debata sama se sebou. Vím, co dělat, ale člověk pořád polemizuje, jestli má schopnosti to udělat, jestli to není za hranicí jeho schopností, že to dokáže."

Do příští, olympijské sezony ale může jít s myšlenkou, že je nejlepší. Vyhrála poslední závody zimy a domů si přivezla třetí velký křišťálový glóbus. "Je větší než ty předešlý," porovnala trofeje.

Letošní triumf se navíc rodil ve složité době s celosvětovými omezeními kvůli koronavirové pandemii. "Je z těch tří glóbů ten nejtěžší, na tuhle sezonu asi nikdo nikdy nezapomene. Je malý zázrak, že se tým povedlo ochránit, aby neproběhla nákaza," konstatoval trenér Jelínek a Samková dodala: "Hlavně Jelen (trenér Jelínek) to měl náročné s organizací a nechtěla bych být v jeho kůži. Děkuju mu, že to zvládl."

V tréninku ale před sezonou českému týmu koronavirus pomohl. Doma mohli trénovat ve Špindlerově Mlýně a na Dolní Moravě, kde to jindy kvůli plným areálům tolik nejde. A pomohli i Italové. "Nechali nás jezdit v jejich osobní trati. To bylo skvělé gesto. V našem sportu holky nebojujou proti sobě, ale proti trati," řekl kouč.

Samková už po sezoně pokračuje ve studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze a má před sebou zápočty a zkoušky. "Válčím a už mám něco za sebou," řekla. Dovolenou v současné době neplánovala. "Možná spíš pojedu pracovat na zahradu do Vrchlabí, ale to mi nevadí. Cestování bude zase dost," naznačila, že pokud to půjde, tým čekají v přípravě na olympiádu kempy na jižní polokouli.

Radost měla Samková z úspěchů mladých snowboardcrossařů na juniorském mistrovství světa. Sára Strnadová získala zlato mezi dívkami a s Brunem Tatarkem bronz v týmech. "Je to super a jsem ráda, že budu moct jednou odejít s čistým svědomím a Jelen mě pustí," smála se. "Ještě tak dobrý nejsou," přispěchal trenér s reakcí a sedmadvacetiletá Samková doplnila: "Já se o ně nebojím."