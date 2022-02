Snowboardista Hirano v U-rampě získal po stříbrech první olympijské zlato

Čang-ťia-kchou (Čína) - Japonský snowboardista Ajumu Hirano ovládl v Pekingu závod na U-rampě a při třetí olympijské účasti se po dvou stříbrech dočkal prvního zlata. O další místa na stupních vítězů se podělili Scotty James z Austrálie a Švýcar Jan Scherrer. Legendární Američan Shaun White se při svém pátém a posledním startu pod pěti kruhy rozloučil čtvrtým místem.

Třiadvacetiletý Hirano získal stříbro při své olympijské premiéře v roce 2014 v Soči i před čtyřmi lety v Pchjongčchangu. Také dnes to dlouho vypadalo, že se bude muset opět spokojit s druhým místem, skvělou závěrečnou třetí jízdou ale zaútočil na zlato. V U-rampě předvedl úchvatný triple cork, trik, který poprvé skočil teprve v prosinci, a za jízdu získal 96 bodů.

"Pracoval jsem na splnění svého snu a tohle je ono," řekl Hirano. Do té doby vedoucí trojnásobný mistr světa James už na jeho představení nedokázal odpovědět.

Pětatřicetiletý obhájce zlata White vyšel při olympijské rozlučce stejně jako před osmi lety v Soči naprázdno. Trojnásobného šampiona z U-rampy z let 2006, 2010 a 2018 od medaile dělilo 2,25 bodu. "Bylo to mimořádně emocionální. Ale nechci brečet. Přál bych si, abych zajel lépe, ale udělal jsem, co jsem mohl. Jsem pyšný," řekl dojatý White.

Ocenil především jízdu nového olympijského šampiona, jehož triky podle Američana posouvají sport na vyšší úroveň. "Je úžasné vidět novou generaci," řekl. "Nejsem po dnešku smutný. Je to o odkazu a kariéře, kterou za sebou nechávám," dodal se slzami v očích.

Výsledky:

Muži - U-rampa:

1. A. Hirano (Jap.) 96,00, 2. James (Austr.) 92,50, 3. Scherrer (Švýc.) 87,25, 4. White 85,00, 5. Gold (oba USA) 81,75, 6. Guseli (Austr.) 79,75, 7. Josey (USA) 79,50, 8. Höflich (Něm.) 76,00, 9. K. Hirano 75,50, 10. Tocuka (oba Jap.) 69,75.