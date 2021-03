Snowboardcrossařka Samková potřetí ovládla Světový pohár

Veysonnaz (Švýcarsko) - Snowboardcrossařka Eva Samková získala potřetí křišťálový glóbus za celkové prvenství ve Světovém poháru. O triumfu rozhodla v dnešním závěrečném závodu sezony ve švýcarském Veysonnaz, ve kterém vybojovala sedmnáctou výhru v kariéře. Ve finále porazila v přímém souboji o titul obhájkyni glóbu Italku Michelu Moioliovou.

"Je to úžasné. Každý rok je to těžší a těžší, protože holky jezdí skvěle. Jsem tak šťastná, že se to povedlo," řekla Samková po dojezdu v televizním rozhovoru. Celkově zvítězila v SP také v letech 2017 a 2019 a s Moioliovou vládnou seriálu už šest let. Italka ovládla konečné pořadí v letech 2016, 2018 a loni.

Sedmadvacetiletá Samková a Moioliová měly před závěrečným kláním v čele pohárového pořadí shodně 350 bodů a obě se po čtvrtfinále a semifinále sešly ve finálové rozjížďce. Česká jezdkyně se dostala po startu v první klopené zatáčce do vedení. A když spadly mistryně světa Britka Charlotte Bankesová a Julia Pereiraová de Sousa Mabileauová z Francie, už se rozhodovalo jen mezi Samkovou a Moioliovou.

Vedení Samkové se sice ztenčovalo, ale náskok už udržela. "Bylo to kdo s koho do posledních metrů. Makala jsem, co to šlo, protože jsem věděla, že je za mnou a blíží se. Je zábavné takhle závodit, ale zároveň stresující. Moc si toho cením, protože je náročné být mezi holkami první," řekla svěřenkyně kouče Marka Jelínka, která před finále vyhrála čtvrtfinále a ze semifinále prošla z druhého místa.

Samková vyhrála v sezoně tři ze sedmi závodů, přemožitelky nenašla také v gruzínském Bakuriani a v italském středisku Chiesa in Valmalenco. Jednou byla třetí a dvakrát pátá. Navíc v sezoně získala bronz na mistrovství světa, kde Moioliová skončila druhá.

Ve Světovém poháru má olympijská vítězka ze Soči z roku 2014 jedinečnou bilanci, protože každý druhý start z 58 závodů proměnila ve stupně vítězů.

Mezi muži slaví vítězný hattrick v celkovém pořadí Rakušan Alessandro Hämmerle, který podobně jako Samková závěrečný závod vyhrál.

Výsledky závěrečného závodu SP ve snowboardcrossu ve Veysonnaz

Muži: 1. A. Hämmerle (Rak.), 2. Kearney (USA), 3. Surget (Fr.), 4. Lambert (Austr.). Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. A. Hämmerle 430, 2. Grondin (Kan.) 304, 3. Surget 252. Ženy: 1. Samková (ČR), 2. Moioliová (It.), 3. Bankesová (Brit.), 4. Pereiraová de Sousa Mabileauová (Fr.). Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Samková 450, 2. Moioliová 430, 3. Guliniová (USA) 302.