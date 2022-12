Snowboardcrossařka Adamczyková se rok po vážném zranění chystá na kvalifikaci SP

Les Deux Alpes (Francie) - Snowboardcrossařka Eva Adamczyková se přibližně rok po zlomenině obou nohou chystá na návrat do elitního seriálu. V pátek nastoupí do kvalifikace úvodního závodu sezony Světového poháru, který bude hostit francouzské středisko Les Deux Alpes. V dnešním tréninku se olympijské vítězce ze Soči dařilo, čímž překvapila i reprezentačního kouče Marka Jelínka.

Adamczykové prospělo odložení závodu na francouzském ledovci, kde měla sezona odstartovat už koncem října. Nakonec se pojede až nyní, kdy má trojnásobná vítězka Světového poháru za sebou první stupně vítězů po zranění. Minulý týden skončila třetí v závodě nižší kategorie FIS na Pitztalu.

O startu ve Francii se rozhodla po dnešním tréninku. "Jsem spokojená sama se sebou a ráda bych zítra jela kvalifikaci. Jezdilo se mi dobře. Hned první jízdu jsem prakticky celou projela, i když jsem spadla na posledním skůčku. Pak další dvě jízdy byly super, takže se cítím dobře. Není důvod nejet," uvedla v nahrávce pro média.

Trenéra Jelínka svým výkonem nadchla. "Kdyby mi někdo před dvěma třemi měsíci řekl, že pojede plný trénink a bude vypadat dobře, tak bych na to nevsadil ani zlámanou grešli. Můj tip byl, že pokud se dostane do toho závodního kolotoče, tak to bude až ke konci sezony, jestli vůbec. Velmi příjemně mě překvapila. Rozhodli jsme se, že zkusí kvalifikaci, a pak se rozmyslíme, jak to bude dál," uvedl.

V Les Deux Alpes se Světový pohár uskuteční poprvé. Tamní trať před dnešním tréninkem naživo viděli jen trenéři při inspekci. Po připomínkách testovacích jezdců a jejich trenérů organizátoři některé pasáže upravovali. Adamczykové se trať líbila. "Ještě je tam potřeba něco doladit. Některé klopenky tam nevycházejí. Uvidíme, jestli to změní, ale doufejme, že jo. Start je docela výzva pro holky. Mně zatím docela vychází, ale dost holek to tady má problém doskočit a dává jim to občas velké rány," líčila.

Pád ve startovní sekci měla týmová kolegyně Adamczykové Vendula Hopjáková, která si při další tréninkové jízdě stěžovala na bolest kotníků. Vedle ženského dua má jistotu kvalifikace i Radek Houser. Další dvě volná místa pro muže obsadí někdo z trojice Jan Kubičík, Matouš Koudelka, Kryštof Choura. Rozhodne se po analýze dnešních tréninkových jízd.

Český snowboarcrossový tým v létě netrénoval na jižní polokouli a kvůli nedostatku sněhu na evropských ledovcích měl výrazně kratší přípravu na prkně než obvykle. "Dvakrát jsme byli na Stelviu i Pitztalu a jednou na Hintertuxu. Ve finále nám ty tréninky vyšly, akorát se bohužel začalo extrémně pozdě. Kvůli nedostatku sněhu jsme začali o měsíc později než normálně a do toho jsme neměli léto, které víceméně všichni ostatní strávili na jižní polokouli, protože francouzský ledovec a ty švýcarské byly roztáté," litoval Jelínek. Je zvědavý, jak se manko projeví na výkonech v závodech, do kterých jsou přihlášeny zhruba čtyři desítky žen a téměř 70 mužů.

Špatné sněhové podmínky si vynutily i další změny v kalendáři SP. Závod v Montafonu, kde se loni Adamczyková při týmové soutěži zranila, rakouští organizátoři odložili o jedenáct dní na 19. až 20. prosince. Těsně před tím se pojede v italské Cervinii.