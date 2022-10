Snowboardcrossařka Adamczyková se chce do SP vrátit tam, kde se loni zranila

Praha - Snowboardcrossařka Eva Adamczyková by se chtěla po vážném zranění vrátit do závodů v prosinci na Světovém poháru v Montafonu. Právě v tomto rakouském středisku si loni ještě pod dívčím jménem Samková zlomila konce obou holenních kostí v místech těsně u kotníků. Postupně se vrací k tréninku a má za sebou první dny na sněhu. Olympijská vítězka ze Soči a bronzová medailistka z Pchjongčchangu se chce v nadcházející zimní sezoně hlavně rozjezdit, výkonnostní cíle si nedává.

Kvůli úrazu, který se jí loni v prosinci přihodil při dojezdu závodu smíšených týmů, přišla o letošní zimní olympijské hry v Pekingu. Na snowboard se poprvé postavila v březnu, ale to bylo jen na zkoušku. Přípravu pozvolna zahájila v květnu, kdy souběžně dokončovala bakalářské studium. To se jí podařilo a od léta se chystá naplno.

"Dělám suchou přípravu jako vždycky. Můžu všechno," řekla dnes novinářům. Trochu omezená je v běhu. "Prvních deset minut pokulhávám. Pak se to zahřeje a běhám normálně," popisovala. Především levá noha má pořád omezený rozsah pohybu.

Na úvodní závod Světového poháru ve Francii, který má být netradičně už na konci října, se nechystá. "Ráda bych stihla Montafon. Byla by to hezká tečka za trápením, které jsem si tam přivodila, a zároveň poděkování všem od lékařů přes tým, partnery, Duklu až po fanoušky, kteří mi dodávali sílu a odvahu," uvedla. Závod v Montafonu je naplánovaný na 7. až 9. prosince, tedy bez pár dní rok po karambolu Adamczykové.

Několik dní už strávila s týmem na sněhu, zatím jezdila jen volně na sjezdovce. "Snažím se nacítit ježdění a zjistit, co to dovolí," přiblížila. Kvůli klimatické změně tají ledovce, takže pro první soustředění musela vzít zavděk halou v Madridu. Tam je asi 200 metrů dlouhý mírný svah z umělého sněhu. "Pro mě to není, já nechci dělat halový sport. Já mám ráda hory," posteskla si. Uznala ale, že pro kotníky to jako první test bylo ideální. "Byla to hladká sjezdovka, dolů se jede dvanáct vteřin. Byla to intenzivní hodina a půl a člověk tam pak mohl odpočívat," ocenila.

Další necelý týden strávila s týmem na Hintertuxu, nyní se chystá na Stelvio a pak možná na Pitztal. Tam by se mohla poprvé projet v trati, pokud se ji podaří postavit. "Kdybych mohla jezdit třeba aspoň část, tak budu ráda," poznamenala.

Za sebou už má řadu zranění, ale motivace k návratu trojnásobné vítězce Světového poháru a mistryni světa z roku 2019 neschází. "Ty návraty jsou samozřejmě v téhle fázi těžší. Těch bolístek je víc. Když mě projedete rentgenem, tak to tělo není úplně takové, jak by mělo vypadat ve třiceti letech. Ale já to beru tak, že se to nějak zlepší a budu jezdit. Protože mě to furt baví a chybí mi to," dodala devětadvacetiletá závodnice.

Vrcholem sezony bude březnové mistrovství světa v gruzínském Bakuriani.