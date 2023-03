Snowboardcrossařka Adamczyková je v semifinále mistrovství světa

Bakuriani (Gruzie) - Snowboardcrossařka Eva Adamczyková na mistrovství světa v Bakuriani hladce postoupila do semifinále. Olympijská vítězka ze Soči, která si před rokem a čtvrt zlomila obě nohy nad kotníky, s přehledem vyhrála osmifinálovou jízdu i čtvrtfinále. Pokračuje jako jediná z českého týmu. Vendula Hopjáková, Radek Houser a Jan Kubičík neuspěli v úvodním kole. Jakub Žerava a Kryštof Choura skončili v osmifinále, kde dojeli shodně čtvrtí.

Snowboardcrossaři měli původně absolvovat ve čtvrtek kvalifikaci a v pátek závod, kvůli nepříznivé předpovědi počasí ale pořadatelé přesunuli celý program na dnešek.

Adamczyková nastoupila do druhé osmifinálové jízdy a bez problémů dojela do cíle na první příčce. Stejně si vedla i ve čtvrtfinále. I díky tomu, že v její části pavouka překvapivě vypadla hned v osmifinále obhájkyně titulu Britka Charlotte Bankesová. Na MS Adamczyková usiluje o třetí medaili po předloňském bronzu a zlatu z roku 2019. O postup do finále se utká s Američankou Lindsey Jacobellisovou, Švýcarkou Larou Casanovovou a Němkou Janou Fischerovou.

Obhájce titulu ztratil už v předkole šanci na medaili také mezi muži, když vypadl Španěl Lucas Eguibar.