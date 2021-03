Snoubenci podle agentur věří v uspořádání svatby, pomoci má testování

Praha - Snoubenci podle svatebních agentur věří, že budou letos moci plánované svatby uskutečnit. Někteří je přesunuli z května na září, lidé, kteří opakovaně kvůli vládním protiepidemickým opatřením loni obřad zrušili, už ho neodkládají a jsou připraveni svatbu uskutečnit i v omezeném režimu. Zástupkyně svatebních agentur to sdělily ČTK. Pořadatelé svateb vidí východisko v testování svatebčanů, situaci v jejich oboru by mohlo usnadnit i zavedení tzv. covidových pasů.

Agentura Exclusive Weddings In Prague má podle své majitelky Andrey Hanušové na tento rok poměrně dost nasmlouvaných svateb, první na začátek června. Všechny služby jsou předobjednané, řekla. Domluvených má už i několik svateb na příští rok ze Spojených států.

"Byla bych ráda, kdyby se svatby mohly uskutečnit a pokud by byly restrikce, tak ať se lidé před svatbou otestují. Testy se dají lehce koupit a nevidím nic jednoduššího, než že při vstupu na svatbu kromě sklenky sektu dostanou hosté i test. Pokud se takto mohou testovat lidé ve firmách, proč by to nešlo na svatbě," uvedla.

Zakladatelka a manažerka svatební agentury Wedding Design Markéta Fryčová má první zakázky domluvené na konec května. Při řešení otázky, zda svatbu letos uskutečnit či ne, podle ní záleží na prioritách snoubenců. "Jestli slečna vždy snila o nádherné a dlouhé cestě kostelem k oltáři, představovala si prozářený den s rodinou a přáteli, pak je lepší svatbu odložit. Pokud se ti dva těší až budou rodina a budou mít stejné příjmení, pak má smysl udělat krásný intimní obřad," řekla.

Dost lidí podle Fryčové doufá, že v létě bude volnější režim. Přesto i těmto snoubencům doporučuje připravit scénář na plný počet hostů, do 30 lidí i na minimalistickou verzi s 15 účastníky.

Horší je podle ní postavení služeb v oboru. "Co budou dělat dodavatelé, kteří mají rezervovaný termín a svatba nebude? Z čeho budou žít, obzvlášť, pokud jsou to svatební profesionálové? Tohle je čistá hrůza, protože samozřejmě podpora od státu je minimální. S kýmkoliv jsem v kontaktu, musel si najít brigádu, nebo si našel novou práci. Jak to bude dál, nikdo nedokáže odhadnout," uvedla dále.

Možnost upořádat svatbu, ale také křtiny nebo pohřeb s testem, by byla podle Fryčové záchrana. Vláda by podle ní neměla tyto události, jakými je svatba, přehlížet. Je to podle ní jeden z nejvýznamnějších dnů v životech lidí a zároveň svatební byznys tvoří důležitou součást ekonomiky.

Svatby se nyní mohou konat jen v rámci okresu, kde má bydliště jeden ze snoubenců. Druhý snoubenec smí hranici okresu překročit, stejně jako svědek. Ostatní svatebčané mohou na svatbu pouze ve svém okresu. Účastnit se jí může maximálně 15 lidí, včetně oddávajícího a matrikáře. Svatební hostinu není dovoleno pořádat v restauraci ani doma. Podrobné informace ke konání svatby za současného stavu lidé najdou na covid portálu.