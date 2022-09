Snižovat teplo ve školách a sociálních zařízeních nebude třeba, řekl Jurečka

Praha - Energie bude podle ministra sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) pro zimní období dostatek. Nebude proto důvod snižovat teplo například v ústavech sociální péče na minimum dané připravovanou vyhláškou, uvedl dnes ministr na dotaz poslankyně ANO Ivany Mádlové. Podle Jurečky by opozice neměla současné energetické krize zneužívat ke strašení.

"I ve variantě, že by se zastavil kompletně přívod plynu z Ruska do Evropy, tak ani v této variantě nepředpokládáme, že by mělo docházet k nějakému snižování tepelného komfortu pro nemocnice, sociální služby, školy," řekl ministr. Uvedl, že Česko má zásoby plynu na zimu zajištěny.

Mádlová poukazovala na to, že podle chystané vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu by na pokojích a v koupelnách v domovech pro seniory teplota neměla klesnout pod 20 stupňů Celsia, na WC pod 18 stupňů a na chodbách pod 15 stupňů. To podle poslankyně představuje riziko podchlazení klientů, kteří chodby využívají pro setkávání a rehabilitaci.

"Máme zajištěné energie pro veřejný sektor. Budeme mít elektřinu, plyn i dodávky tepla, aby nebylo nutné omezovat dodávky ani pro sociální služby, ani pro nemocnice, ani pro veřejný sektor," uvedl ministr. Parametry chystané vyhlášky jsou minimální hodnoty, ale zřizovatelé sociálních zařízení nemají důvod, aby v nich snižovali tepelný komfort, podotkl. "Nebude klient, který bude v nějakém tepelném diskomfortu," dodal ministr.

Jurečka: Nové normativy projedná vláda 21. září, platit budou od října

Nové normativní náklady pro výpočet příspěvků na bydlení bude vláda projednávat 21. září. Tyto částky se od října nezvýší všem domácnostem stejně, ale víc by měly růst samotným lidem či dvojicím. Při interpelacích to dnes ve Sněmovně řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle expertů na sociální problematiku jsou normativy nízké a neodpovídají realitě. Nastavení kritizují i někteří opoziční politici.

"Finalizujeme přesnou podobu. Normativ bude upraven od 1. října. Na jednání vlády bude úprava 21. září... Přesné zvýšení nebude paušální. Nemůžu říct, že to bude o nějakou přesnou procentní sazbu podle počtu osob v domácnosti a velikosti měst. Mým cílem je, abychom normativ upravili tak, že zohlední růst cen energií a specifickou situaci jednočlenných a dvoučlenných domácností," uvedl Jurečka. Dodal, že se zvýší částky ale i pro početnější rodiny. "Bude to rozfázováno a více individualizováno podle velikosti domácnosti," uvedl.

Pro letošek se stanovené normativní náklady pro výpočet dávek pohybují podle počtu členů domácnosti a velikosti bydliště v nájmu od 6746 do 22.495 korun. Například v Praze činí pro samotného člověka 10.121 korun, pro tříčlennou rodinu 18.312 korun. V okresním městě pro jednotlivce normativ dosahuje 6929 korun a pro tříčlennou rodinu 12.599 korun. Ve vlastním či družstevním bytě je normativ podle počtu osob mezi 6232 a 14.368 korunami, velikost bydliště se nezohledňuje. Příspěvek na bydlení mohou získat lidé, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka pak odpovídá rozdílu mezi skutečnými výdaji - ale nejvýš do normativů - a právě 30 či 35 procenty příjmu. V červnu dávku dostalo 177.400 domácností.

Experti poukazují na to, že normativy jsou nízké hlavně pro malé domácnosti ve větších městech a dávku jim omezují. Často to bývají samotní senioři. Podle Jurečky se do normativních nákladů vejde a plnou dávku dostává 70 procent příjemců. Zbývajícím 30 procentům normativní strop podporu snižuje. Z jednočlenných a dvoučlenných domácností ji stropuje 45 procentům, upřesnil ministr. Dodal, že po úpravě normativů by se podíl samotných lidí či dvojic se stropovanou podporou měl pohybovat kolem 15 procent. Podotkl, že stanovení stropu je podstatné kvůli tomu, aby se nájmy uměle nezvyšovaly kvůli snaze získat peníze od státu. Průměrný příspěvek teď podle ministra činí 4185 korun.