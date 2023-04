Snížení výnosu z daně z neočekávaných zisků schodek neprohloubí, uvedl Stanjura

Praha - Snížení výnosu z daně z neočekávaných zisků a z odvodu z nadměrného zisku při výrobě elektřiny neprohloubí schodek letošního státního rozpočtu. Při dnešních sněmovních interpelacích to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na dotazy předsedkyně opozičního klubu ANO Aleny Schillerové. Podle ministra budou nižší i kompenzace vyšších cen energií, na něž je výnos těchto mimořádných opatření určen.

Stát letos vybere na dani z neočekávaných zisků a odvodu z nadměrného zisku při výrobě elektřiny podle dubnového předpokladů 40,3 miliardy korun. Původně se očekával zhruba stomiliardový výnos, s čímž počítá zákon o letošním státním rozpočtu.

Stanjura uvedl, že jelikož ceny energií klesají, státní náhrady budou menší. "Místo abychom se radovali, že ceny jsou nižší a budeme muset méně kompenzovat, jako by to někoho mrzelo. Nemá to dopad na deficit státního rozpočtu, a to je klíčové," podotkl. Za letošní první tři měsíce se na náhradách podle ministra vyplatilo třikrát 9,5 miliardy korun a do konce roku půjde podle odhadů o dalších 12 miliard korun. "Pořád je to rozpočtově neutrální. Vybereme 40 miliard a budeme kompenzovat 40 miliard," dodal.

Stát by měl letos hospodařit podle schváleného rozpočtu se schodkem 295 miliard korun. Ze Stanjurova vyjádření ve Sněmovně vyplynulo, že kvůli nižšímu odhadu výběru daně z neočekávaných zisků a odvodu není třeba rozpočet měnit.