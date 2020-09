Snížení daně z příjmů by podle Zemana nabouralo rozpočet

Praha - Prezident Miloš Zeman je proti zavedení 15procentní daně z příjmu, jak se na tom dohodla koalice ANO a ČSSD v souvislosti s plánovaným zrušením superhrubé mzdy. Jde o pokus o nabourání díry do státního rozpočtu, řekl prezident v dnešní Partii televize Prima. Dodal, že tento nápad se bude snažit premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi (ČSSD) rozmluvit na schůzce příští úterý.

"To, co mě znepokojuje, je pokus nabourat díru do státního rozpočtu takovým úlevami, které by byly trvalé, to znamená, které by se opakovaly každý rok. Příkladem je zvažovaná 15procentní daňová sazba z příjmů," řekl Zeman. Snížení daně nepokládá za rozumné. Prezident poukázal na to, že rozpočtový dopad by podle některých odhadů představoval 70 miliard až 90 miliard korun ročně.

Zeman se vyslovil pro zavedení progresivního zdanění. Pokud by nebylo, daň z příjmů by měla podle něho činit 19 procent.

Prezident naopak podpořil návrh vlády dát letos důchodcům jednorázový pětitisícový příspěvek. "Nemám nic proti jednorázovým, tedy neopakujícím se dávkám včetně těch 5000 korun pro seniory," uvedl.

Na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu se koaliční strany dohodly koncem srpna. Zároveň má zůstat sazba 23 procent pro lidi s příjmem nad zhruba 139.000 korun měsíčně. Zeman podotkl, že takových lidí je jen zlomek.

Koalice zrušení superhrubé mzdy slíbila ve svém vládním programovém prohlášení. Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.

Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Vedle toho je ještě pro vysokopříjmové skupiny v daňovém systému takzvaná solidární přirážka, ta zůstane tedy fakticky zachována.