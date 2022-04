Snížení daně z paliv dopravci vítají, ke zlepšení v oboru však dle nich nestačí

Praha - Snížení spotřební daně z pohonných hmot, o kterém ve středu rozhodla vláda, je podle dopravců dobrým krokem, ke zlepšení situace v oboru však nestačí. Dopravcům vadí to, že snížení daně bude trvat pouze po omezenou dobu. Dál trvají také na přímé finanční pomoci od státu. ČTK to dnes sdělilo sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Podle něho čtvrtině tuzemským firem za stávající situace hrozí do dvou měsíců krach.

Vláda ve středu schválila snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,50 koruny na litr. Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny. Opatření ovšem bude pouze dočasné, a to od začátku června do konce září.

Právě o tom chtějí dopravci s vládou dále jednat. Snížení spotřební daně na minimum požadované EU je podle nich důležitým krokem k obnovení konkurenceschopnosti českých dopravců vůči zahraničním firmám, jejichž vlády už k tomuto opatření přistoupily dříve. Zároveň ovšem chtějí s vládou hovořit o tom, aby snížení bylo trvalé.

Dopravci navíc trvají na svém dalším požadavku, kterým by měla být přímá finanční pomoc od státu. Důvodem jsou ztráty firem, které potřebují delší čas na přenesení vysokých cen nafty do cen za dopravu. Ztráty navíc prohlubují nízké marže dopravců ve výši dvou až třech procent. Smyslem finanční pomoci od státu by podle sdružení v takovém případě nebylo sanovat ztráty, ale dát jim čas dojednat se zákazníky odpovídající ceny. Sdružení přitom poukazuje na podobné kroky ve Francii, Itálii, Španělsku a v dalších evropských zemích.

Podle sdružení za stávající situace může až čtvrtina tuzemských dopravních firem do dvou měsíců zastavit činnost. "Tím by byla vážně ohrožena dostupnost dopravních služeb a znamenalo by to i vážný propad příjmů státu, vždyť za jeden kamion český dopravce odvede státu ročně 800.000 korun na odvodech, kdežto cizí jen 70.000 korun za mýto. Snížení spotřební daně vítáme a zčásti naší dopravě pomůže, bez překlenovací přímé pomoci však náš obor utrpí nevratné ztráty," podotkl prezident sdružení Josef Melzer.

Snížení spotřební daně ještě musí schválit Parlament. Vláda nyní bude podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) hledat správnou legislativní cestu, aby byla novela zákona o spotřební dani schválena zákonodárci co nejrychleji.

Česmad Bohemia sdružuje dopravce, kteří podnikají ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní silniční dopravě. Jeho členy je téměř 2200 podnikatelských subjektů s téměř 25.000 vozidly.