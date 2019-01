Praha - Jízdné ve vlacích, autobusech nebo přívozech i přes snížení sazby daně z přidané hodnoty (DPH) zřejmě příliš nezlevní. Dopravci chtějí prostřednictvím ušetřených peněz pokrýt zvýšené náklady na provoz. Vyplývá to z informací největších tuzemských dopravců pro ČTK. Generální finanční ředitelství dnes oznámilo, že nová sazba DPH na jízdné začne platit od 1. února. Místo nynějších 15 procent to bude deset procent.

Rozhodnutí neměnit ceny zatím potvrdil z velkých dopravců Leo Express. "Snížení sazby DPH přichází zároveň se zvýšením cen trakční elektřiny, mezd a dalších nákladových položek. Díky snížení sazby DPH tak můžeme lépe pokrýt tyto zvýšené výdaje, které tak nebudou mít vliv na cenu našich jízdenek," řekl ČTK mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

České dráhy zatím definitivní rozhodnutí o cenách jízdného neučinily, hovoří ovšem o rostoucích nákladech, což bude mít vliv na rozhodování o cenách jízdného. "Už teď například víme, že meziroční nárůst ceny elektřiny a nafty bude půl miliardy korun. Další velký nárůst čekáme v platbách za náhradní autobusovou dopravu kvůli výlukám a porostou i náklady personální," uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Novelu zákona o DPH schválili zákonodárci v prosinci loňského roku. Proti změně se postavila Asociace krajů, nesouhlasila s ní ani vláda. Novela dnes vyšla ve sbírce zákonů, přičemž účinnosti nabývá 15. dnem od zveřejnění, tedy 1. února.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve uvedla, že návrh veřejné rozpočty připraví asi o 930 milionů korun. Podle Svazu měst a obcí ČR tak obce a města mohou přijít až o 219 milionů korun, které dostávají v rámci rozpočtového určení daní z vybrané DPH.

Od 1. září začaly platit ve vlacích a autobusech slevy pro studenty do 26 let a pro seniory nad 65 let. Na jaře je schválila vláda. Kompenzace na zlevněné jízdné vyjdou stát od roku 2019 zhruba na 5,83 miliardy Kč ročně.