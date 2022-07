Snímek z raperské scény s Adamem Mišíkem zhlédli diváci ve Varech

Karlovy Vary - Za pouhé dva týdny, přesto na mnoha lokacích, natáčel svůj nový film Banger režisér Adam Sedlák. Kromě Adama Mišíka v roli prodavače kokainu Alexe v něm hrají Marcel Bendig, Anna Fialová nebo rapper Sergei Barracuda, který ztvárnil sám sebe. Po čtyřech letech, kdy na festivalu v Karlových Varech rezonoval jeho minimalistický snímek Domestik, uvedl dnes večer v premiéře ve Velkém sále hotelu Thermal film Banger natočený výhradně na iPhone. Do kin přijde film na podzim.

Použití technologie mobilního telefonu podle Sedláka do značné míry osvobodilo štáb od nadbytečné logistiky. "Zároveň to člověku dává nějakou intimitu, o níž se teď hodně hovoří v rámci festivalu, že tam je jen režisér, herec, kameraman, možná zvukař... když jsme natáčeli v autě, nebyl tam ani zvukař, jezdili jsme v plném provozu, neměli jsme žádnou plošinu, byli jsme jen čtyři lidi v autě a byli jsme hrozně svobodní," řekl Sedlák při odpoledním představování filmu.

Název filmu odkazuje k jednomu z významů výrazu banger, který se v prostředí rapu používá pro povedenou skladbu. Hrdina filmu Alex má nejlepší kokain v Praze, rozhodne se ale s dealováním "seknout". Prodej mu sice vydělal na luxusní oblečení, jako začínající rapper však touží po úspěchu a slávě. Na obzoru se navíc rýsuje slibná příležitost natočit hit s uznávaným interpretem, který by ho mohl dostat mezi top hráče. Cestu do studia však komplikuje detail: spolupráce je časově omezená a stojí mnoho peněz, a tak začne boj o čas i základní životní funkce.

"Celý příběh se odehrává v jeden večer a je to pořádná jízda. Stejně tak na mě působilo i natáčení. Měl jsem pocit, jako by to byl jeden natáčecí den, i když jich bylo patnáct. Hodně momentů vznikalo spontánně přímo v danou situaci," uvedl již dříve Mišík.

Sedlák dnes řekl, že výběr postav trval dlouho, nejdřív po konzultacích s mnoha lidmi a množství zkoušek vybral Sergeie Barracudu do zásadní postavy filmu, až poté hlavního hrdinu. A Mišík se jím stal až na druhý pokus, Sedlák ale dnes přiznal, že se obával jeho pozice pop star a mediální známosti.

"Bál jsem se, že to tím bude moc zatížené, rapová scéna má tendence se vůči popu vymezovat, to do sebe hrozně naráží. Ale pak jsme si řekli: pojďme zničit Mišíka, a pak to bude fungovat. Marcel přišel na casting a bylo hned jasné, že to bude fungovat. Anna Fialová vypadá, že je z úplně jiného světa, ale hraje přítelkyni, která opravdu je z úplně jiného než rapového světa," popsal další obsazení hlavních rolí Sedlák.

Na dotaz, koho v Mišíkově postavě diváci uvidí, dnes Mišík řekl, že uvidí opravdu Alexe, tedy hrdinu filmu. "Je to určitý druh tlaku, lidi vás mají mediálně nějak zafixovaného. Ve Státech jsou slavní herci, ale dokáží se proměnit pro určité role a publikum to dokáže přijmout. Myslím, že v Čechách to není úplně tak běžné. Většinou každý má takový ten svůj rajónek, kam zapadá, a já jsem chtěl přijít s úplně jinou energií," uvedl. Lidí jako Alex je podle něj plno, podle něj se s postavou bude moci mnoho mladých kluků ztotožnit.

Dvaatřicetiletý režisér Sedlák vystudoval Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Natočil několik krátkometrážních filmů, absolventský snímek L. H. byl nominován na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film. Za minisérii Semestr byl nominován na Cenu české filmové kritiky v kategoriích objev roku a počin mimo kino. Svůj celovečerní debut Domestik představil v Hlavní soutěži v Karlových Varech. Na festivalu Sitges za něj obdržel cenu Best New Director. Debut Domestik získal dvě nominace na České lvy, z nichž jednu proměnil, a čtyři nominace na Cenách filmové kritiky. Je jedním z mála tuzemských tvůrců, který se ve svých projektech dlouhodobě zaměřuje na mladé publikum.