Snímek Úsvit režiséra Chlupáčka nabízí téma nejednoznačného pohlaví

Karlovy Vary - Na festivalu v Karlových Varech měl dnes premiéru film Úsvit režiséra Matěje Chlupáčka. Scenárista Miro Šifra dramatický příběh s kriminální zápletkou zasadil do roku 1937. Děj začíná ve chvíli, kdy do slovenského města Svit přijíždí těhotná lékařka Helena v podání Elišky Křenkové se svým manželem, ředitelem továrny (Miloslav König). Ten má spolu s dalšími lidmi postavit po vzoru Zlína nové "baťovské" město. Jejich plán naruší nález mrtvého hermafroditního novorozence v areálu továrny. Úsvit je jedním ze dvou tuzemských titulů v hlavní soutěži letošního festivalu.

"Snažil jsem se udělat moderní dobový film s tématem, které by v některých zemích nebylo možné natočit," uvedl před promítáním režisér Chlupáček.

Hlavní postava Heleny podle režiséra po celou dobu příběhu dělá chybu, když se snaží osobu s nevyjasněným genderem, které chce pomoci, natlačit do svého světa. Scénář i verze střihu byly konzultovány s transgender komunitou. Richard Langdon, který ve filmu hraje transgender roli, je transgender i ve skutečnosti, a scénář připomínkoval.

Městečko Svit stále existuje, ale vizuálně je dnes baťovskému systému a architektonickému stylu tak vzdálený, že se tam nedal natočit ani jeden záběr. Filmaři točili ve Zlíně scény z interiéru fabriky. Všechno ostatní museli postavit. Vzniklo tak městečko ve velké hale ve Slaném s domečky v poměru 1:7.

Mladý režisér a producent Matěj Chlupáček v roce 2013 debutoval snímkem Bez doteku jako vůbec nejmladší evropský režisér. Je také seriálovým režisérem, s Viktorem Taušem spolurežíroval úspěšný a oceňovaný projekt Zrádci. Svůj nový film definoval jako detektivku s hlavní ženskou postavou, která není policistkou nebo vyšetřovatelkou, ale zatímco všichni ostatní si vytvoří závěry podle toho, co se komu hodí, ona jediná chce vypátrat pravdu.

"Baťovský svět pro nás reprezentuje relativně striktní rozdělování toho, co dělají muži, co dělají ženy, kam ženy patří a kam už by patřit neměly. Tím, co Helena objevuje během vyšetřování, postupně rozkrývá genderová témata té doby, postavení ženy ve společnosti, což je stále aktuální otázka," podotkl v jednom z rozhovorů Chlupáček.

jir dr