Snímek Kdyby radši hořelo vstoupí do kin 16. června

Praha - Snímek o dobrovolných hasičích Kdyby radši hořelo, který do tuzemských kin zamíří 16. června, je komedií o vážných věcech. Film režiséra Adama Kolomana Rybanského s Miroslavem Krobotem, Michalem Isteníkem a Annou Polívkovou v hlavních rolích pracuje s nadsázkou se strachem a se šířením dezinformací.

"Určitě je to komedie, ale s přívlastkem hořká nebo možná tragická. Dalo by se o říct, že je to komedie o aktuálních tématech. Myslím, že nejde o čistě oddychový film," řekl ČTK režisér Rybanský.

Děj se odehrává na pozadí vesnice, kde idylu velikonočního jarmarku naruší nehoda dodávky, jejíž řidič vjede do davu. Řidiči se podařilo utéct, takže nikdo neví, co se vlastně stalo. Mezi obyvateli se tak rychle šíří přesvědčení, že incident byl teroristickým činem. Zaskočená vesnice tak spoléhá na ochranu od dobrovolných hasičů, jejichž náčelníka ztvárnil Krobot.

"Pro mě je pěkné, že je to vyprávění o vážných věcech prostřednictvím humoru," uvedl Krobot.

Komedii si do své sekce Panorama vybral festival v Berlíně, kde se film představil pod anglickým názvem Somewhere Over the Chemtrails. Poté se objevil i na dalších zahraničních festivalech.

"Na Berlinale jsme zažili i potlesk uprostřed filmu. Kromě Německa jsme měli promítání už i v Polsku, na Slovensku a v Itálii a všude se diváci smáli na podobných místech. Jsem rád, že humor funguje napříč odlišnými kulturami a doufám, že film bude rezonovat i u nás doma," řekl Rybanský.

Kdyby radši hořelo je režisérovým absolventským filmem. Se svým bakalářským filmem Přátelské setkání nad sportem byl nominován na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film 2017 a objel s ním řadu mezinárodních festivalů. Jeho další snímek Home Sleep Home měl světovou premiéru na filmovém festivalu v italském Terstu a byl opět nominován na Cenu Magnesia.

"Součástí mého přístupu je absurdita, humor a civilní herectví kombinované s neherci. Při práci klademe důraz na kontrasty vážného a komického, které vytváří všudypřítomnou absurditu života," podotkl Rybanský.