Snímek Karel, já a ty pojednává o stálosti partnerských vztahů

Praha - O krizi v manželství a stálosti vztahů pojednává nízkorozpočtová komedie Karel, já a ty režiséra Bohdana Karáska s Jenovéfou Bokovou v hlavní roli. Karásek se ve svém celovečerním debutu vedle role režiséra ujal také scénáře, střihu a produkce, v komediálně laděném snímku si navíc zahrál jednu ze stěžejních rolí. Vhled do života generace dnešních třicátníků pojednávající také o smyslu vztahů a možnosti zvolit jednoho partnera pro život vstoupí do českých kin 14. listopadu.

O debutu Karáska se hovoří jako o prvním českém "mumblecore filmu", subžánru současného amerického nezávislého filmu. Vyznačuje se přirozeností dialogů i hereckých výkonů, staví na prvcích realizmu a vzniká s velmi omezeným rozpočtem. "O inspiraci mumblecore se určitě mluvit dá. Potřebuji dostat se pod povrch všednosti spolu se stále jasnější představou, jak by to ve filmu mohlo vypadat, jsem měl už dlouho. Teprve potom jsem najednou objevil celý proud filmů, které už takovou představu zhmotňovaly. Co bylo u mě imaginární, bylo už jinde skutečností, mumblecore mě logicky začal fascinovat a jeho inspiraci pak samozřejmě nešlo minout. Myslím ale, že bych své filmy natočil i bez mumblecoru, touha a čím dál jasnější představa tohohle filmového tónu tu byla už předtím," uvedl režisér.

Na půdorysu manželství Karla (Miroslav Faderholz) a Saši (Boková), které se ocitlo v mrtvém bodě, vykreslil režisér a scenárista v jedné osobě obraz partnerských vztahů dnešních třicátníků z pohledů obou pohlaví. Mladá právnička Saša si dává pauzu od vztahu s Karlem a najde chvilkový azyl u Dušana (Karásek), starého známého, který jim kdysi hrál na svatbě. Film ubíhá ve volném sledu setkání, rozmluv, drobných epizod, jimiž obě ústřední postavy, občas vzájemně, občas každý zvlášť, ohledávají unikavé téma partnerských vztahů a osvětlují je ze svých opačných perspektiv.

"Mojí ambicí nebylo říct o dnešních vztazích něco nového. Spíše pozorovat lidi, kteří se s nimi poctivě potýkají, přičemž ta poctivost je pro mě důležitá. Možná v tom je mnohem víc jakéhosi "postpuberťáckého vcítění" než nějaké cílené, dospělé sociologie," podotkl Karásek.

Státní fond kinematografie podpořil titul částkou 330.000 korun, což je výrazně méně, než za kolik vnikají v České republice nízkorozpočtové filmy. Distributorem filmu je spolek Marienbad Film, který pořádá festival nezávislých a experimentálních filmů Marienbad Film Festival a Mobilní filmový klub. Festivalová premiéra snímku se uskutečnila letos na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde sklidil pozitivní ohlasy českých filmových kritiků a novinářů.

Bohdan Karásek, hudebník a filmař, vystudoval Vyšší odbornou školu filmovou ve Zlíně a později i scenáristiku a dramaturgii na FAMU, kde také působil jako pedagogický asistent. Již od poloviny 90. let točil krátké amatérské a experimentální snímky.