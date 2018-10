Praha - Film Chvilky režisérky a scénáristky Beaty Parkanové nabízí v sedmi obrazech situace plné potlačovaných emocí prožívaných hlavní hrdinkou Anežkou v podání Jenovéfy Bokové. Snímek tvoří sedm různých situací, při jejichž natáčení se někteří herci ani nesetkali. Debut režisérky Parkanové, který nese částečně autobiografické prvky, bude k vidění v kinech od 22. listopadu.

Na začátku filmu byla desetiminutová Chvilka, kterou režisérka natočila na FAMU. Tři roky pracovala na scénáři, který nakonec obsahuje sedm "chvilek" točených zvlášť. "Když jsem psala hlavní postavu Anežku, vycházela jsem ze své emocionality, z toho, co jsem cítila a prožila a jaká jsem byla. Věk Anežky je kolem dvaadvaceti a já jsem scénář zpracovávala kolem třiceti. Takže už tam byl trošku časový odstup, se kterým jsem se na sebe dokázala podívat," řekla ČTK Parkanová.

Hlavní postava Chvilek Anežka je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou i partnery byl dobrý a klidný, a to i za tu cenu, že ona sama ustoupí a bude se vyhýbat případným sporům. Je však obklopena lidmi, kteří mají příliš vlastních problémů - babička očekává blízkou smrt, matka je psychicky labilní, otec nevyniká empatií a milenec má stále rád svoji manželku a děti.

"Je to úplně jiná postava, než jsem v reálném životě já," podotkla Boková ke své roli Anežky. Další role ztvárnili Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš, Alena Mihulová, Martin Finger, Lenka Vlasáková a Marek Geišberg.

"Chvilky mě zaujaly už jenom tím, že se zcela vymykají současné české tvorbě. Nepožírá je žádná vlastní ambice. Jako by jejich jedinou snahou byla nezištná služba postavám, sympatická snaha dotknout se něčeho skutečně živého, možná prchavého, ale o to silnějšího, co zažíváme všichni, ale o čem nikdo z nás nemluví snad z obavy, že je to příliš obyčejné a fádní. Vznikl tak křehký snímek, který může svým ozvukem vzdáleně připomenout například slavné Passerovo Intimní osvětlení. Je to film až etnograficky soustředěný, ale o to víc v mnoha ohledech pronikavý," sdělil kreativní producent Jaroslav Sedláček z České televize, která snímek koprodukovala.

Film byl vybrán na 53. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary do soutěže Na východ od Západu.

Scenáristka, režisérka a autorka knížek vyrůstala ve Velkém Meziříčí a v Jihlavě. Vystudovala Gymnasium Josefa Škvoreckého v Praze. Poté v roce 2015 absolvovala pražskou FAMU katedru scenáristiky a dramaturgie. Dříve než se začala věnovat filmu, vyšla její literární prvotina, knížka Moje vtipný peklo (2005), na kterou navázaly další tituly včetně knížek pro děti. Svou filmařskou praxi začala jako autorka středometrážních dokumentárních či hraných filmů. Film Chvilky, který vznikl v produkci Viktora Tauše, je jejím autorským celovečerním debutem. Jako režisérka chce na Chvilky navázat svým druhým autorským filmem Slovo, který připravuje v produkci Vojtěcha Friče.