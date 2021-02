Sníh vyřadil v Praze část příměstských vlaků, zamrzají výhybky

Praha - V Praze a okolí dnes ráno nemohla vyjet zhruba třetina elektrických vlaků příměstských vlaků City Elefant. Příčinou byly poruchy na elektroinstalaci, do níž vniklo velké množství prachového sněhu. Některé linky spojující hlavní město se Středočeským krajem byly zrušeny či omezeny, další nabíraly i během dopoledne zpoždění. České dráhy uvedly, že vozy odstavily do vyhřívaných hal a chtějí je postupně vracet zpátky do provozu, první již dnes. Jednají také s výrobcem o konstrukční změně výdechů chlazení. Další poruchy a zpoždění vlaků způsobují i zamrzlé výhybky.

"V okolí Prahy a ve Středočeském kraji je vlivem sněhové kalamity částečně upraven provoz některých spojů. Provoz na všech tratích je zachován, byť s delšími intervaly," uvedly dráhy na twitteru. Cestující by měli sledovat aktuální informace o omezeních provozu na webu ČD nebo v aplikaci Můj vlak.

Výpadky části elektrických jednotek City Elefant vznikly kvůli poruchám elektroinstalace, do které vnikají ledové krystaly. "Jednotky odstavujeme do temperovaných hal Českých drah, pracujeme na odstranění vzniklých závad a vozidla budeme postupně vracet do provozu. První již během dneška. Jednáme také s výrobcem o konstrukční změně výdechů chlazení," uvedly České dráhy. Výrobcem pantografů je Škoda Vagonka.

Některé vlaky na linkách S1, S2, S7, S9 a S12 byly ráno odřeknuty, na lince S7 je mimo provoz úsek mezi pražským hlavním nádražím a Českým Brodem. Cestující mohou použít spoje z Masarykova nádraží. "Zrušeny jsou také posilové vlaky mezi hlavním nádražím a Řevnicemi ve špičkách. Všechny zdvojené soupravy na linkách S1, S2, S22, S7 a S9 budou až do odvolání provozovány pouze jednou vlakovou jednotkou," informovala ráno společnost Ropid, organizátor MHD v Praze a okolí.

Podle serveru Zdopravy.cz jezdí v Praze a okolí 70 souprav City Elephantů, což představuje 210 vozů.

Kvůli silným mrazům zamrzají na železnici nejen v Praze výhybky, což omezuje provoz v některých stanicích a může způsobit další zpoždění vlaků. Dopoledne se vinou sněhu a mrazu například porouchala výhybka v Radotíně. "Provoz přes stanici je aktuálně přerušen," informoval Ropid.

Meteorologové varují před velmi silnými mrazy, které potrvají minimálně do poloviny února.