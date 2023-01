Sníh v Česku zkomplikoval dopravu, staly se i smrtelné nehody

Praha - V Česku napadlo v noci na dnešek místy až 20 centimetrů sněhu. Přibylo kvůli tomu nehod a hromadná doprava nabírala zpoždění. Na pražském okruhu se brzy ráno stala i smrtelná nehoda. Další člověk zemřel dopoledne na Trutnovsku, kde spadl na osobní auto strom. Zda na tom mělo podíl sněžení, hasiči a záchranáři zatím neuvedli. Silničáři kvůli počasí v poledne preventivně uzavřeli pro nákladní auta silnici do Harrachova a dále na hraniční přechod s Polskem.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varoval už v pátek, že o víkendu se do Česka opět vrátí sněžení a zvláště v horských oblastech napadne až 15 centimetrů sněhu za 24 hodin. Ze Zlínského kraje už dnes ráno hlásili silničáři, že jen během noci na dnešek místy napadlo i 20 centimetrů sněhu, a do hor by tak raději lidé zatím neměli jezdit. Podle meteorologů bude sněžit po většinu dneška, vydatněji na severním a severovýchodním návětří hor. Kvůli silnému větru hrozí také tvorba sněhových jazyků. Výstraha ČHMÚ před sněhem a sněhovými jazyky platí do nedělního rána.

Kvůli sněžení přibylo v zemi dopravních nehod. Na Radotínském mostě na pražském okruhu se brzy ráno srazily dodávka a nákladní auto. Spolujezdec z jednoho z vozů havárii podle informací pražské zdravotnické záchranné služby nepřežil. Podle snímků hasičů na místě nehody hustě sněžilo. Podle webu Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) silnice na okrajích města, včetně pražského okruhu, po sněžení klouzaly. Ředitelství také hlásilo náledí na dálnicích D1 a D11 u Prahy. Podle pražského Dopravního podniku kvůli sněžení od rána nabírá zpoždění řada autobusů MHD.

Tragická nehoda se stala rovněž na Trutnovsku. V Hertvíkovicích v Krkonoších, které jsou částí Mladých Buků na Trutnovsku, dnes dopoledne na projíždějící osobní auto spadl strom. Muž, který v autě cestoval, zraněním podlehl, řekla ČTK policejní mluvčí Lucie Konečná. Silnice I/14 byla v místě nehody uzavřena. Jinak policisté v Královéhradeckém kraji za dopoledne v souvislosti s počasím evidovali více než 15 dopravních nehod, z nichž většina se obešla bez vážnějších následků.

Sníh komplikuje dopravu v Moravskoslezském kraji. Vrstva nového sněhu je na silnicích po celém kraji, mluvčí hasičů Lukáš Popp uvedl, že do rána hasiči v souvislosti se sněhem evidují dvě desítky událostí, jako jsou zapadlé autobusy, sypače a osobní auta. Vše se obešlo bez zranění a větších škod.

V Olomouckém kraji připadlo také několik centimetrů sněhu a místy fouká silný vítr, kvůli kterému hlavně v kopcovitých oblastech hrozí sněhové jazyky. U Černotína na Přerovsku hasiči zasahovali u kamionu, který sjel ze silnice, a u Huzové na Olomoucku zase vyprostili z převráceného sypače řidiče. "Řešíme i nehodu osobního automobilu na přejezdu v Petrově nad Desnou na Šumpersku, která zastavila vlakovou dopravu na železniční trati," řekl ČTK mluvčí hasičů Josef Koláček.

Na jihu Čech zase podle policie u Starého Hobzí na Jindřichohradecku sjela dodávka do stoky, u obce Světlík v okrese Český Krumlov se převrátilo auto a u Frymburku najelo do plotu. Nehody se ale obešly bez zranění.

Ačkoli silnice v Česku jsou podle silničářů většinou se zvýšenou opatrností sjízdné, většina regionů hlásí hlavně na horách sněžení a možný vznik sněhových jazyků. Silničáři dnes proto z preventivních důvodů ve 12:00 uzavřeli úsek silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dále na hraniční přechod s Polskem pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny. Omezení je platné zatím do nedělního poledne, sdělil ČTK Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

V Krkonoších dnes kvůli počasí stouplo lavinové nebezpečí z prvního na druhý stupeň pětibodové stupnice. Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin. Horská služba Krkonoše varuje před silným větrem na hřebenech a nedoporučuje hřebenové túry. Uvedla to na webu. Kvůli silnému větru se dnes nerozjel ani jeden ze dvou úseků lanovky na Sněžku a vítr ráno zastavil také většinu lanovek ve Špindlerově Mlýně nebo kabinovou lanovku na Černou horu.

Jihočeský kraj

V Jihočeském kraji napadlo během noci do pěti centimetrů sněhu, nejvíc na Krumlovsku. Řidiči by kvůli tomu měli jezdit se zvýšenou opatrností. Problémy se sjízdností ale v kraji podle dispečinku krajské správy a údržby evidované nejsou.

Během noci měli silničáři asi 150 výjezdů. Policie eviduje několik dopravních nehod. U Starého Hobzí na Jindřichohradecku sjela dodávka do stoky, u obce Světlík v okrese Český Krumlov se převrátilo auto a u Frymburku najelo do plotu. Nehody jsou bez zranění.

Teploty se na jihu Čech drží pod bodem mrazu. Na Šumavě se pohybují kolem minus pěti stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude dnes celý den zataženo a bude sněžit. Na horách bude sněžení vydatnější. Teploty se budou stále držet pod nulou. Na horách mohou teploty klesnout k minus sedmi stupňům Celsia.

Jihomoravský kraj

Po nočním sněžení je většina silnic na jihu Moravy mokrá po chemickém posypu, na Blanensku se tvoří sněhová kaše, v Brně, na Brněnsku a Vyškovsku jsou na menších silnicích zbytky rozbředlého sněhu. Silničáři vyzývají k opatrnosti. Vyplývá to z údajů na webu Správy a údržby silnic JIhomoravského kraje.

Dálnice na území jižní Moravy jsou všechny mokré po chemickém posypu. Na Blanensku silničáři i po 7:30 varují před pokračujícím sněžením, na Znojemsku se objevují sněhové srážky. Teplota se v kraji pohybovala mezi třemi stupni pod nulou a bodem mrazu.

V noci vyjely sypače také do brněnských ulic. Všech 21 vozů vyjelo na silnice hodinu po půlnoci a jejich výjezd stále pokračuje. "Zejména v kopcovitých terénech ve výše položených částech města Brna upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy, neboť zde může hrozit namrzání vozovek a tvorba náledí," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

Slabé sněžení může podle aktuální předpovědi na jihu Moravy pokračovat i v průběhu dne, přes den ale teploty vystoupí až na dva stupně nad nulu. Foukat bude čerstvý vítr, který bude odpoledne ustávat. V noci pak mají teploty klesnout ke čtyřem stupňům pod nulou.

Královehradecký kraj

Na většině území Královéhradeckého kraje v noci na dnešek sněžilo, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšších nadmořských výškách na Trutnovsku, Náchodsku a Rychnovsku zůstává na některých silnicích vrstva sněhu nebo zbytky sněhu, vyplynulo z ranního hlášení silničářů. Podle meteorologů se kvůli silnému větru mohou dnes v kraji od středních poloh tvořit sněhové jazyky, na horách místy i závěje. Ráno bylo v kraji zataženo se sněžením. Teploty byly pod nulou, na horách bylo kolem minus pěti stupňů Celsia.

Řidiči by měli být zvlášť opatrní ve vyšších oblastech Orlických hor, kde je místy namrzlá vrstva ujetého sněhu, částečně krytá posypem.

V Královéhradeckém kraji má být dnes zataženo s občasným sněžením, na horách trvalejším a vydatnějším. Během odpoledne v nižších polohách bude sněžení od východu ustávat a oblačnost se bude místy protrhávat. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus dvěma stupni Celsia až jedním stupněm nad nulou, na horách mezi mezi minus šesti až minus třemi stupni Celsia. Má být větrno, na hřebenech hor může vítr dosahovat rychlosti kolem 70 km/h, k večeru bude slábnout.

Moravskoslezský kraj

Dopravu v Moravskoslezském kraji dnes komplikuje sníh. Vrstva nového sněhu je na silnicích po celém kraji, mluvčí hasičů Lukáš Popp uvedl, že hasiči v souvislosti se sněhem evidují několik desítek událostí, jako jsou zapadlé autobusy, sypače a osobní auta. Vše se obešlo bez zranění a větších škod.

"Od 06:00 do 09:00 jsme zasahovali u 29 událostí, z toho 26 událostí je v souvislosti se sněžením. Činnost stále stejná, tahání autobusů, sypačů a jiných vozidel," uvedl Popp.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic jsou silnice sjízdné, ale se zvýšenou opatrností. V kraji dál sněží. Na Bruntálsku se tvoří sněhové jazyky a vrstva ujetého sněhu, které pro vydatnost sněžení zatím není možné odstranit. Sněhové jazyky jsou místy i na Opavsku. Silničáři také upozorňují na kluzkou vozovku například na dálnici D56 u Frýdku-Místku. Silnice I/56 v Bílé na Frýdecko-Místecku byla uzavřena pro nákladní vozidla těžší 12 tun.

Podle předpovědi meteorologů lze dnes sněžení v kraji očekávat po celý den, na horách bude vydatnější. Více sněžit bude v jesenické části kraje. Teploty budou pod nulou.

Olomoucký kraj

Několik centimetrů sněhu napadlo v noci v Olomouckém kraji. Silnice ráno pokrývá rozbředlý či ujetý sníh, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. V kraji jsou stále sněhové přeháňky a místy fouká silný vítr, kvůli kterému hlavně v kopcovitých oblastech hrozí sněhové jazyky, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Kvůli kluzkým vozovkám policisté a hasiči řeší od rána několik dopravních nehod. U Černotína na Přerovsku zasahují u kamionu, který sjel ze silnice a hrozí jeho převrácení. U Huzové na Olomoucku vyprostili z převráceného sypače řidiče. "Řešíme i nehodu osobního automobilu na přejezdu v Petrově nad Desnou na Šumpersku, která zastavila vlakovou dopravu na železniční trati," řekl ČTK mluvčí hasičů Josef Koláček.

Sněžení v noci zasáhlo celé území kraje, sníh ráno pokrývá silnice v horských oblastech i nížinách. Správci silnic poslali do terénu sypače a pluhy. Hlavně na Šumpersku a Jesenicku odklízení sněhu komplikuje silný vítr a vydatné sněžení. Na Konicku u Prostějova silničáři varují před sněhovými jazyky, které se tvoří také v okolí Šternberka na Olomoucku

Hlavní silniční tahy v kraji ráno pokrývá rozbředlý sníh, dálnice jsou po chemickém posypu zpravidla mokré. Na méně důležitých cestách je ve vyšších polohách vrstva ujetého sněhu s posypem.

Pardubický kraj

Silnice v Pardubickém kraji jsou po sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšších nadmořských výškách zůstává na silnicích místy sníh, lokálně mohou namrzat. Dopravu komplikuje silný vítr. V okolí Hlinska, Lanškrouna a Poličky se místy tvoří sněhové jazyky, uvedli v ranním hlášení silničáři. Podle meteorologů kvůli silnému větru hrozí během dne sněhové jazyky už od středních poloh, na horách místy i závěje.

Ráno bylo v kraji zataženo a sněžilo. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi stupni Celsia až nulou, na horách bylo kolem minus pěti stupňů.

V Pardubickém kraji má být dnes zataženo s občasným sněžením, na horách trvalejším a vydatnějším. Během odpoledne v nižších polohách bude sněžení od východu ustávat a oblačnost se bude místy protrhávat. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus dvěma stupni Celsia až jedním stupněm nad nulou, na horách mezi minus šesti až minus třemi stupni Celsia. Má být větrno, na hřebenech hor může vítr dosahovat rychlosti kolem 70 km/h, k večeru bude vítr slábnout.

Praha

Na Radotínském mostě na pražském okruhu se brzy ráno srazily dodávka a nákladní auto, spolujezdec z jednoho z vozů havárii nepřežil. Provoz v místě byl nejprve uzavřený, pak omezený, krátce před 8:30 byl plně obnoven. Vyplývá to z informací hasičů, zdravotních záchranářů a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). V Praze v noci napadl sníh, teploty jsou pod bodem mrazu.

Havárie se stala před 05:00. "Na místě zasahovala posádka záchranářů, lékař a bohužel také koroner. Spolujezdec jednoho z vozů utrpěl velmi vážná poranění, kterým na místě podlehl. Oba řidiči by měli být mimo ohrožení života," uvedla pražská záchranná služba na twitteru. Na místě byli i hasiči, kteří vyprostili lidi z havarovaných aut. ŘSD uvedlo, že pražský okruh byl po nehodě ve směru na D1 uzavřený mezi exity Lochkov a Zbraslav.

Uvnitř Prahy jsou podle webu ŘSD hlavní tahy holé, ale na okrajích města mohou silnice, včetně pražského okruhu, po sněžení klouzat. Ředitelství také hlásí náledí na dálnicích D1 a D11 u Prahy. Výška sněhové pokrývky v Praze byla dnes ráno v rozsahu několika centimetrů, automatické meteorologické stanice Českého hydrometeorologického ústavu na okrajích města hlásily po 08:00 maximálně tři centimetry sněhu.

Středočeský kraj

Na středočeských silnicích je místy rozbředlý sníh, a to i na hlavních tazích. Dálnice jsou většinou mokré po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností. Na karlovarské dálnici D6 nebo na dálnici D4 může být na dálnici i rozbředlý sníh, vozovka je v některých úsecích kluzká. Dohlednost je snížená, v některých částech regionu se objevují sněhové přeháňky, vyplývá z dopravních informací. Policejní mluvčí Barbora Schneeweissová ČTK před 12:00 řekla, že v regionu nyní nejsou žádné vážné nehody ani uzavřené silnice a policisté mají hlášené menší havárie, kdy řidiči například nedobrzdí na sněhu či ledu.

Ve středních Čechách jsou nyní hlášené dopravní nehody, při kterých se nikdo vážněji nezranil, provoz zásadně nekomplikují. "Řešíme drobnější nehody," uvedla Schneeweissová. Podle ní jde spíš o "ťukance", často způsobené nedobrzděním na kluzké silnici.

Řidiči by měli být opatrní hlavně na silnicích první třídy na Mladoboleslavsku, Berounsku, Příbramsku a Benešovsku. Na Rakovnicku varují silničáři před možností námrazy, a to i na dálnici D6. Na Mělnicku a Mladoboleslavsku byla ráno na silnicích nižších tříd vrstva nového sněhu, nyní jsou převážně mokré po chemickém ošetření.

Na většině území středních Čech je dnes zataženo, teploty se pohybují kolem minus čtyř až minus dvou stupňů Celsia a fouká slabý vítr.

Ústecký a Liberecký kraj

Silnice v Ústeckém a Libereckém kraji jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. V Krušných horách leží na silnicích ujetý a v nižších polohách rozbředlý sníh. V Krkonoších sněží. Na Liberecku fouká slabý vítr. Při cestě do hor doporučují policisté motoristům mít s sebou zimní výbavu. Vyplývá to z dopravních informací.

Teploty se na severu Čech pohybují od šesti do dvou stupňů pod nulou. Silnice jsou většinou vymrzlé. Údržbáři chemicky ošetřili komunikace. Do ulic vyjela také údržba ve městech. Na mlhu si musí dát pozor řidiči na dálnici D8 na Ústecku. Námraza hrozí na Cínovci v Krušných horách. Na tamních silnicích leží vrstva ujetého a místy rozbředlého sněhu.

Námrazu, nárazový vítr a sněžení hlásí silničáři na Liberecku. Sněhové přeháňky jsou v okrese Semily. V obci Josefův Důl v okrese Jablonec nad Nisou řeší policisté srážku dvou osobních aut. Nehoda se obešla bez zranění.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu může tvořit náledí večer v místech, kde bude tát sníh. Sněhové jazyky se budou tvořit na horách.

Silničáři dnes z preventivních důvodů ve 12:00 uzavřou úsek silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dále na hraniční přechod s Polskem pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny. Meteorologové předpovídají v oblasti sněžení. Omezení je platné zatím do nedělního poledne. ČTK o tom informoval Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

V závislosti na stavu sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí se může termín uzavírky změnit.

Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozy je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35. "Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," uvedl Svoboda.

Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. Na uzavření tahu do Polska přes Krkonoše upozorňuje proměnné dopravní značení, do jehož vybudování investovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přes deset milionů korun. Na značky motoristé narazí už v Příšovicích, Jablonci nad Nisou nebo Vratislavicích.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností kvůli novému sněhu. Někde je po chemickém ošetření rozbředlý, někde se kvůli silnějšímu větru tvoří sněhové jazyky. Díky nižšímu provozu neeviduje krajská správa a údržba silnic vážnější komplikace v dopravě, několik kamionů mělo po ránu problémy na silnicích na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku. ČTK to řekl dispečer silničářů Aleš Hubený.

Kvůli novému sněhu museli silničáři do terénu už po půlnoci. Během noci měli přes 100 výjezdů, k odstraňování sněhu použili i 17 radlic.

Se sjízdností měla ráno nákladní auta problém na silnici I/19 u Stříbrných Hor na Havlíčkobrodsku nebo na silnici 405 vedoucí z Jihlavy do Třebíče. Nákladní vůz ale podle Hubeného blokoval jen jeden jízdní pruh, bylo možné ho objet.

Zlínský kraj

Až 20 centimetrů sněhu napadlo v noci ve Zlínském kraji, kde silnice ráno pokrývá rozbředlý či ujetý sníh a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. V kraji stále sněží a správci silnic nabádají řidiče, aby do horských oblastí zatím raději nejezdili. Policie dosud v kraji nemusela vyjíždět ke zvýšenému počtu dopravních nehod, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Nejvíce sněhu napadlo na Vsetínsku, kde celou noc jezdily pluhy a sypače. Na silnicích je ráno silná vrstva rozbředlého a ujetého sněhu. Rozbředlý sníh ráno pokrývá také silnice na Zlínsku, Kroměřížsku a Uherskohradišťsku. Kluzká je také vozovka na dálnicích D55 a D1. Řidiči by proto i v těchto okresech měli jezdit se zvýšenou opatrností. Dohlednost stále snižuje sněžení.