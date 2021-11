Sníh působil problémy řidičům, na Plzeňsku havaroval autobus

Praha - Dopravu v Česku dnes zejména v horských pohraničních okresech a na Vysočině zkomplikovalo sněžení. Vozovky byly místy kluzké, někde se na nich kvůli silnému větru tvořily sněhové jazyky. Problémy v některých stoupáních měli řidiči kamionů. Na severním Plzeňsku havaroval na zasněžené silnici autobus, ve kterém se lehce zranili tři lidé. Výstraha meteorologů před sněžením a silným větrem platí pro část Česka do dnešního pozdního večera.

Problém zvládnout některá stoupání dnes měly kvůli několikacentimetrové vrstvě sněhu kamiony v Libereckém kraji. Silničáři proto před polednem raději uzavřeli pro nákladní auta silnici z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Omezení by mělo trvat do půlnoci.

Pro nákladní auta nad šest tun je od pondělí kvůli sněhu na Liberecku uzavřená silnice přes Oldřichovské sedlo, řidiči kamionů proto musí přes Frýdlant. Ne všichni to ale dnes respektovali a jeden kamion v kopci odpoledne uvízl a zablokoval na několik hodin jeden pruh.

Na několika místech v Libereckém kraji průjezd vozidel komplikovaly nehody. Asi nejvážnější se stala na silnici 10 nedaleko Železného Brodu, kde se střetla dvě auta a jednu osobu museli vyprošťovat hasiči. Jeden člověk utrpěl při nehodě lehké zranění.

Počasí dělalo problémy také na západě Čech. Před sněhem na vozovce varují silničáři hlavně v Krušných horách. Vrstva sněhu s vyjetými kolejemi je například na hlavním tahu ve směru z Ostrova na Boží Dar. S náledím by měli motoristé počítat na silnici u Mnichova na Chebsku.

U Bezvěrova na severním Plzeňsku dnes havaroval na zasněžené silnici první třídy z Plzně na Karlovy Vary autobus. Skončil na boku mimo komunikaci. Z deseti cestujících záchranáři ošetřili dvě ženy ve věku 66 a 68 let a s lehčími zraněními je převezli do nemocnice. Na místě ošetřili i řidiče, který měl ruku pořezanou od rozbitého skla.

Další autobus odpoledne havaroval mezi Bojanovem a Křižanovicemi na Chrudimsku. Autobus vezl 24 dětí, jedno bylo lehce zraněné a záchranáři ho odvezli do nemocnice. Příčinu nehody policie zatím nezná.

Dopravu zkomplikovalo počasí také na Vysočině. Sněžení způsobilo problémy hlavně na silnici I/38 od Jihlavy přes Havlíčkův Brod na Golčův Jeníkov. V některých kopcích zablokovaly provoz kamiony, které nedokázaly vyjet na kluzké vozovce stoupání.

Podle dispečera krajských silničářů jsou kvůli hustému sněžení a větru problémy se sjízdností na celé Vysočině. Kdo nemusí vyjet, měl by cestu odložit, řekla odpoledne ČTK mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Policisté na Vysočině zatím byli u 25 nehod, při nichž se lehce zranili dva lidé.

Na sněhové jazyky mohou dnes odpoledne narazit motoristé ve vyšších polohách Olomouckého kraje. Sněžit v regionu začalo kolem poledne, sněhové přeháňky postupně zasáhly většinu území kraje. "Při silném větru se nyní na silnicích místy tvoří slabé sněhové jazyky nebo se sníh přes silnice přefukuje," upozornil jesenický dispečer Správy silnic Olomouckého kraje. Sněhové jazyky se kvůli silnému větru odpoledne tvořily také na silnicích v okolí Protivanova a Konice na Prostějovsku.

Jihomoravský kraj

Silnice na jihu Moravy jsou většinou mokré po chemickém ošetření a sjízdné bez omezení. K opatrnosti nabádají silničáři řidiče pouze na Blanensku a Znojemsku, kde ranní teploty shodně klesaly ke třem stupňům pod nulou. V ostatních částech kraje se teploty pohybovaly od nuly do minus dvou stupňů. Do ulic Brna vyjely v noci kvůli hrozící ledovce všechny posypové vozy, po 6:00 výjezd skončil. Vyplývá to z údajů na internetových stránkách Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Jak informoval provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec, v Brně trval výjezd posypových vozů od 1:30 až do 6:30. "Během tohoto výjezdu bylo chemicky ošetřeno 377 km komunikací v naší správě, přičemž bylo spotřebováno 63 t posypového materiálu. Veškeré komunikace na území města Brna, které jsou v naší správě, jsou nyní mokré a sjízdné.

V průběhu dne bude na jihu Moravy většinou oblačno, ojediněle se sněhovými přeháňkami, během dne přijde od západu sněžení. V průběhu dne se bude postupně oteplovat, nejtepleji bude večer, a to až tři stupně nad nulou.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji od pondělního večera sněží. Hlavně ve vyšších polohách sníh na silnicích zůstává a kvůli sílícímu větru se mohou tvořit i sněhové jazyky. Odpoledne sněžení opět zesílilo a kvůli klouzajícím silnicím se stalo i několik dopravních nehod. Řidiči by měli být i nadále velmi opatrní, meteorologové varují až do noci před závějemi.

Před sněhem na vozovce varují silničáři hlavně v Krušných horách. Vrstva sněhu s vyjetými kolejemi je například na hlavním tahu ve směru z Ostrova na Boží Dar. Náledí je například na silnici u Mnichova na Chebsku. U Teplé uvázl kamion. Odpoledne se staly dopravní nehody například u Královského Poříčí na obchvatu Sokolova, kde se srazila dvě osobní auta, další nehoda se stala přímo v Sokolově v Sokolovské ulici. Bouralo se i v Mariánských Lázních, u Teplé uvízl na sněhu kamion.

Podle předpovědi by se srážky měly postupně přesouvat na východ. Meteorologové vydali odpoledne i varování před závějemi ve vyšších polohách kraje, například u Kraslic nebo v okolí Ostrova. Na horách meteorologové očekávají silný vítr s rychlostí až 110 kilometrů v hodině.

Královéhradecký kraj

Řidiči musejí být při cestě do Krkonoš opatrní. Řadu silnic tam pokrývá vrstva ujetého sněhu. Na hřebenech hor leží asi čtvrt metru sněhu, z toho je zhruba polovina nového. Ujetý sníh leží i na silnicích v Orlických horách, kde si řidiči musejí dát pozor i na sněhové jazyky, uvedli silničáři a horská služba.

Silnici druhé třídy číslo 301 v obci Česká Metuje na Náchodsku dnes ráno zablokovaly dva zapadlé kamiony. Policie dobu uzávěry odhadla do 12:00. V Teplicích nad Metují na Náchodsku hasiči pomohli ráno vyprostit autobus, který uvízl na krajnici a na namrzlé silnici se nemohl rozjet. "Silničáři vozovku posypali a vyprošťovacím automobilem jsme pak dostali autobus zpět na cestu," uvedli hasiči na twitteru.

U podkrkonošských Mladých Buků na Trutnovsku dnes ráno sjela dodávka z kluzké silnice do příkopu a hasiči ji vyprostili. Po třech kilometrech řidič dodávky skončil v příkopu opět, ale auto se už převrátilo na bok. Vyprostit jej bude muset specializovaná firma, uvedli hasiči.

Meteorologové v kraji pro dnešek varovali před silným větrem a dalším sněžením. Vítr by měl postupně zesílit a na horách by mohl mít v nárazech rychlost až 110 kilometrů v hodině. V nižších polohách by mohl mít místy rychlost až 70 kilometrů v hodině.

Místy by dnes v kraji mohlo napadnout pět až deset centimetrů sněhu, na horách by to mohlo být až 20 centimetrů. "Od vyšších poloh očekáváme místy tvorbu sněhových jazyků, na horách i závějí," uvedli meteorologové.

V Krkonoších by řidiči měli být opatrní především při cestě na hřebenovou Malou Úpu a na cestě z Dolního Dvora do Strážného, kde silnice místy pokrývá zledovatělá vrstva sněhu silná až pět centimetrů. Slabá vrstva sněhu byla po sněhových přeháňkách dnes ráno i na silnicích ve vyšších polohách Jičínska.

Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly dnes ráno po chemickém ošetření většinou mokré. Teplota se dnes ráno v kraji pohybovala kolem nuly, na horách do minus pěti stupňů. Na Sněžce bylo minus devět stupňů.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji dnes připadlo několik centimetrů sněhu, problémy měly hlavně kamiony ve stoupání. Na několika místech v kraji průjezd vozidel komplikovaly také nehody. Nedaleko Železného Brodu museli hasiči jednoho člověka vyprošťovat po střetu dvou vozidel. Na základě výstrahy meteorologů (ČHMÚ) je od 11:00 pro vozidla nad 3,5 tuny uzavřená silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Omezení by mělo trvat do dnešní půlnoci, řekl dnes ČTK Eduard Bark, provozní technik společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti.

Problémy v kraji mohou mít podle něj řidiči zejména v horských oblastech, odpoledne v nižších polohách sněžení přecházelo v déšť. "Vršky hor jsou stále problematické. Takže na I/10 na Harrachov leží rozbředlá vrstva sněhu, který připadává. Sjízdnost tam je zhoršená a je třeba dbát zvýšené opatrnosti. To platí i pro inertní úseky," dodal Bark. Srážky podle něj ale nebyly tak vydatné, jak meteorologové předpovídali. "Říkali nám až tři centimetry za hodinu, což se nenaplnilo," dodal. Podle údajů z meteorologických stanic dnes v horách mohlo připadnout do deseti centimetrů sněhu.

Pro nákladní auta nad šest tun je od pondělí v důsledku předchozího sněžení uzavřená na Liberecku silnice III. třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo, řidiči kamionů musí po silnici I/13 přes Frýdlant. Ne všichni to ale dnes respektovali a jeden kamion v kopci odpoledne uvízl a zablokoval na několik hodin jeden pruh.

Kamiony měly dnes problémy i v dalších částech kraje, například ve stoupání silnice 286 u Lomnice nad Popelkou. Silnici od Sklenařic na Vysoké nad Jizerou odpoledne částečně zablokoval kamion uvízlý v zatáčce kopce, jiný kamion dopoledne částečně blokoval provoz na silnici 260 u Tuháně na Českolipsku a další kamion uvízl na silnici ve stoupání na Ještěd ze strany od Českého Dubu. Mezi Zásadou a Loužnicí na Jablonecku ráno zapadl autobus. Na několika místech v kraji průjezd vozidel komplikovaly nehody. Asi nejvážnější se stala na silnici 10 nedaleko Železného Brodu, kde se střetla dvě auta a jednu osobu museli vyprošťovat hasiči. Jeden člověk utrpěl při nehodě lehké zranění. "Kvůli mechanismu nehody byl pacient převezen na traumacentrum do Liberce," řekl ČTK krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

Policisté odpoledne řešili i střet osobního auta a vlaku na nechráněném železničním přejezdu bez světelné signalizace u Lomnice nad Popelkou. "Nehoda se obešla bez zranění," řekl mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Moravskoslezský kraj

Řidiči by dnes měli na silnicích v kraji zejména v horských oblastech dbát zvýšené opatrnosti. Silnice jsou mokré po chemickém ošetření, někde jsou sněhové přeháňky či prší se sněhem a je snížená dohlednost. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na inertně udržovaných silnicích nižších tříd například na Opavsku je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Pro nákladní vozy těžší 12 tun je uzavřena silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi Frýdlantem nad Ostravicí a částí Bílé Hlavatou, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude v kraji oblačno až zataženo a od západu bude postupně na většině území sněžit. V polohách pod 400 metrů nad mořem bude k večeru pršet nebo pršet se sněhem. Teploty se budou pohybovat kolem nuly, na horách pod nulou.

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech kraje se dnes mohou tvořit sněhové jazyky. Krajští cestáři upozorňují na regiony Hlinska, Lanškrouna a Poličky, uvedli na webu.

V regionu Železných hor na Chrudimsku zůstává na vozovkách, které jsou udržované drtí, ujetá vrstva sněhu, v lesních úsecích může být zledovatělá.

Kromě možnosti tvorby sněhových jazyků je na silnici I/11 mezi Jabloncem nad Orlicí a Červenou Vodou na Orlickoústecku vrstva ujetého sněhu. Silničáři tam nesmí používat posypové soli, komunikaci udržují drtí.

Ostatní silnice druhých a třetích tříd jsou zatím mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností, silnice prvních tříd také.

V kraji je se teploty pohybují mezi minus třemi a nula stupni Celsia, je oblačno až zataženo a fouká slabý vítr.

Olomoucký kraj

Na sněhové jazyky si dnes odpoledne kvůli hustému sněžení a silnému větru musí dát pozor řidiči ve vyšších polohách Olomouckého kraje, kde napadlo několik centimetrů sněhu. Všechny silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností,uváděli dnes odpoledne dispečeři krajské správy silnic. V nižších polohách je na hlavních silničních tazích rozbředlý sníh, některé vozovky jsou holé a mokré.

Sněžit v Olomouckém kraji začalo dnes kolem poledne, sněhové přeháňky postupně zasáhly většinu území kraje. "Při silném větru se nyní na silnicích místy tvoří slabé sněhové jazyky nebo se sníh přes silnice přefukuje. V Jeseníku sice momentálně přestalo sněžit, ale místy stále fouká silný vítr, " řekl ČTK jesenický dispečer Správy silnic Olomouckého kraje.

Sněhové jazyky se kvůli silnému větru tvoří také na silnicích v okolí Protivanova a Konice na Prostějovsku. Správa silnic tam poslala traktory s radlicemi a u Protivanova už jezdí i sypače. "Všechny silnice se nám daří udržovat sjízdné, uzavřeno není nic," řekl ČTK dispečer správy silnic. V Prostějově a okolí jsou silnice holé a mokré, podobná situace je také na Olomoucku a Přerovsku.

Ústecký kraj

Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, na horách mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu. Meteorologové varují před náledím a zmrazky. Na Cínovci by měli řidiči počítat s námrazou, vyplývá z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic. Na většině území kraje přes noc napadl sníh, ve vyšších polohách až několik centimetrů.

"Silnice jsou mokré a po chemickém ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Dopravní komplikace zatím nikde nejsou," řekl dnes ráno ČTK dispečer ze Správy a údržby silnic.

Sněžení by dnes mělo kolem poledne v polohách do 600 metrů nad mořem přecházet v déšť. Meteorologové očekávají nárazy větru až 70 kilometrů v hodině, na horách 110 kilometrů v hodině. Zpočátku se mohou tvořit sněhové jazyky. Místy může napadnou až deset centimetrů sněhu.

Kraj Vysočina

Dopravu na Vysočině od rána ztěžuje sněžení a silný vítr, na silnicích se tvoří sněhové jazyky. V kopcích blokují provoz kamiony, které nemohou vyjet. Kdo nemusí vyjet, měl by cestu odložit, řekla ČTK mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Policisté dnes zatím byli u 25 nehod, při nichž se lehce zranili dva lidé. Mnoho dalších karambolů podle mluvčí řešili řidiči bez jejich asistence. "Situace je opravdu vážná," uvedla mluvčí po 16:00.

Podle dispečera krajských silničářů jsou kvůli hustému sněžení a větru problémy se sjízdností na celé Vysočině. "Nějaké úseky stojí v podstatě po celém kraji," uvedl. Sypače jezdí celý den. "Všechna auta jsou venku, plus nasmlouvané radličky a traktory," uvedl.

Nehody byly po 16:00 podle policejního webu například u Želetavy na Třebíčsku, ve Světlé nad Sázavou nebo v Pelhřimově. Kamion blokoval jeden jízdní pruh u Kamenice na Jihlavsku. Hasiči odpoledne vyprošťovali autobus, který sjel částečně do příkopu v Moravských Budějovicích, při této nehodě se podle jejich webu nikdo nezranil.

Vítr dnes může mít na Vysočině podle meteorologů v nárazech rychlost okolo 70 kilometrů v hodině, jejich výstraha před silným větrem platí do půlnoci. Místy dnes mohlo připadnout pět až deset centimetrů sněhu. Sněžení by se mělo k večeru měnit od nejnižších poloh v déšť se sněhem nebo v déšť.

Přeháňky deště nebo deště se sněhem budou na většině území i v noci na středu. Nejnižší noční teploty budou na Vysočině mezi dvěma až minus dvěma stupni Celsia. Vítr by měl k ránu částečně slábnout.

Zlínský kraj

Na mokrých silnicích na Vsetínsku se dnes ráno může místy tvořit náledí. Na Kroměřížsku hrozí při poklesu teplot riziko namrzání vozovek. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, stejně jako většina ostatních silnic ve Zlínském kraji, které jsou mokré nebo vlhké. V okolí Horní Bečvy na Vsetínsku na nich leží sníh. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Ve Zlínském kraji je dnes zataženo se sněhovými přeháňkami a slabým větrem. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus tří do plus dvou stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zpočátku většinou oblačno, místy se sněhovými přeháňkami, zejména na Valašsku. Během dne očekávají meteorologové postupně zataženo, od západu se sněžením, místy i vydatnějším, které se později večer v nižších polohách měnit na déšť se sněhem nebo déšť. Hlavně na Valašsku a v Bílých Karpatech může napadnout pět až deset centimetrů nového sněhu, ve vyšších polohách se budou tvořit sněhové jazyky.