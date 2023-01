Sníh přilákal do hor lyžaře, dorazily jich i tisíce

Praha - Návrat sněžení v Česku přilákal do hor lyžaře. O víkendu jich dorazily do větších středisek i tisíce. Vyplývá to z informací ČTK od provozovatelů skiareálů. Letošní rok začal nadprůměrně vysokými teplotami. První lednový den bylo skoro 20 stupňů nad nulou a v polovině ledna přes 12 stupňů. Tento týden se ale ochladilo a začalo sněžit. Už v noci na středu napadlo hlavně ve vyšších polohách i kolem deseti centimetrů a další desítky centimetrů o víkendu. Pokles teplot navíc přál umělému zasněžování.

Řada skiareálů v Česku tak nyní hlásí, že má na svazích půl metru sněhu, případně i více. Třeba v krkonošském středisku ve Špindlerově Mlýně o víkendu bylo k dispozici 15 z celkových 27 kilometrů sjezdovek. Lyžovat tam dorazilo 7000 lidí, což je podle areálu průměrná návštěvnost. Situaci totiž komplikoval silný vítr. "Na Medvědíně jsme v sobotu kvůli větru rozjeli lanovky až kolem jedenácté hodiny a na Mísečkách v 10:30," řekl dnes ČTK Adam Svačina ze špindlerovského areálu.

Také návštěvnost v krkonošském SkiResortu Černá hora - Pec o víkendu ovlivnilo větrné počasí, přesto tam zavítalo téměř 9000 lyžařů a výletníků. Od pondělí se v komplexu bude lyžovat na téměř 23 kilometrech sjezdovek v pěti areálech. SkiResort za plného provozu nabízí lyžování na 50 kilometrech sjezdovek. Pro běžkaře jsou připravené tratě na vrcholu Černé hory, nad Pecí pod Sněžkou a ve Velké Úpě. V pondělí se otevře také krkonošský skiareál Rokytnice nad Jizerou.

I do Jizerských hor nový sníh přilákal tisíce lidí. V provozu jsou střediska Severák v Hraběticích a Tanvaldský Špičák, do nichž v sobotu přijelo zhruba 3000 lidí a dnes 4000. Do stop také znovu vyrazili běžkaři, rolby dnes ráno vyjely na Jizerskou magistrálu. Ve středisku v Dolní Moravě na Orlickoústecku v Pardubickém kraji o víkendu lyžovalo téměř 4000 lidí. Podle ředitele rozvoje, obchodu a marketingu resortu Dolní Morava Tomáše Drápala šlo o průměrnou zimní návštěvnost. Otevřený je celý areál, tedy asi deset kilometrů sjezdovek. "Přes víkend napadlo přes 20 centimetrů sněhu, takže ideální podmínky," řekl.

Na Šumavě se o víkendu lyžovalo třeba v Železné Rudě v areálech Ski&Bike Špičák, Alpalouka či Samoty. Ski&Bike Špičák otevřel v sobotu rodinnou sjezdovku Spodní Šance. Předtím byl od minulé soboty provoz areálu kvůli nepříznivému počasí dočasně přerušený. Za sobotu i neděli navštívilo areál zhruba 1100 lidí. Na Zadově, kde se skiareál otevřel také po pauze, bylo za víkend asi 2500 lyžařů. Dnes tam díky sněžení upravili i první kilometry tras pro běžkaře. Zájem byl také o sjezdovky lipenského skiareálu, kam přijelo o víkendu asi 1600 lidí.

V Krušných horách jely lanovky a vleky například na Klínovci, Božím Daru a v Potůčkách. Bublavský areál se teprve na otevření připravuje. Na Klínovci podle mluvčí areálu Hany Hoffmannové lyžovalo v sobotu 3200 lidí a v neděli 2900. V provozu tam byla sjezdovka Dámská a Pařezovka. Na svazích je aktuálně 30 až 50 centimetrů převážně technického sněhu. Pro běžkaře upravili rolbaři skútrem stopy z Božího Daru, konkrétně malý okruh Ježíškovy cesty, velký okruh Ježíškovy cesty a Cínovou stezku. Do terénu vyjela také rolba z Abertam ve směru na Pernink, Bludnou, Blatenský vrch.

Zima se vrátila také na sjezdovky ve Ski Aréně Karlov v Jeseníkách. "Vylepšené podmínky přilákaly zhruba tisícovku lyžařů, kterým byly k dispozici všechny standardní služby," řekl dnes ČTK mluvčí areálu v Karlově Boris Keka. Lyžuje se v Jeseníkách také na Červenohorském sedle na pomezí Jesenicka a Šumperska, v Ramzové na Jesenicku, v Koutech nad Desnou na Šumpersku či Hrubé Vodě na Olomoucku.

Tři vleky byly o víkendu v provozu i ve Stupavě na Uherskohradišťsku v Beskydech a lyžaři byli také v Karolince na Vsetínsku. V dalším beskydském areálu Ski Bílá sníh podle provozovatelů přilákal nadprůměrný počet lidí - 2000 až 2500.

Lidé si našli cestu třeba i do areálů na Vysočině. "Určitě byl tento víkend zatím nejlepší, a to jenom přízní počasí," řekl ČTK Pavel Havlíček, který provozuje sjezdovku na Šacberku u Jihlavy. Víkendovou návštěvnost odhadl na stovky lidí. Podobný počet lyžařů dorazil i na sjezdovku Fajtův kopec. V okolí Nového Města na Moravě se upravují i běžecké trasy, zatím se to týká Příměstského okruhu.