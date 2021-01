Sníh opět zkomplikoval dopravu, uzavřel několik silnic

Praha - V Česku i dnes místy sněžilo, foukal silný vítr a tvořily se sněhové jazyky, což komplikovalo dopravu hlavně v horských oblastech či na Vysočině. Mnohé silnice byly sjízdné jen s maximální opatrností, několik jich silničáři museli uzavřít. Někde dopravu dočasně blokovaly nehody kamionů. Varování meteorologů na novou sněhovou pokrývku, sněhové jazyky i závěje trvá v mnoha regionech republiky zatím do čtvrtka.

V Ústeckém kraji zůstává zavřených několik cest, v Krušných horách se tvořily sněhové závěje a policisté celý den řešili dopravní nehody. Nesjízdný byl úsek z Loučné pod Klínovcem do Horní Halže na Chomutovsku. Zavřená je sněhem zavátá cesta mezi Adolfovem a Fojtovicemi na Ústecku. Kvůli nehodě kamionu řidiči zatím neprojedou trasu mezi Prunéřovem a obcí Třebíska na Chomutovsku. Nehoda kamionu také uzavřela cestu ze Srbské Kamenice do Růžové na Děčínsku.

V Libereckém kraji od úterý napadlo zhruba dvacet centimetrů sněhu, v horách ještě víc. Sněhové přeháňky čekají silničáři i v noci, silnice první třídy z Tanvaldu na Harrachov a do Polska tak zůstává dál pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny zavřená. O jejím otevření rozhodnou silničáři s policií na základě aktuálního vývoje počasí ve čtvrtek dopoledne. Pro kamiony nad šest tun je už týden zavřená i cesta přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy a Hejnic na Liberecku.

Na horských silnicích v Královéhradeckém kraji dál hrozí sněhové jazyky a místy závěje. Některé silnice v Krkonoších a Orlických horách pokrývala uježděná, místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Horské silnice byly celý den sjízdné s maximální opatrností, sníh zůstával na většině vedlejších silnic okresů Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou.

Jízdu po silnicích Vysočiny dnes ztěžovaly sněhové přeháňky, tvořily se sněhové jazyky. Silničáři prohrnovali problematické úseky i radlicemi. Místy stály kamiony čekající na sypač. Dopravní nehody se podle záchranářů zatím obešly bez vážnějších zranění.

Také silnice ve Zlínském kraji byly dnes sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Kvůli ledovce byla nesjízdná silnice mezi Vizovicemi a Loučkou, která se přes zimu neudržuje. V kraji se od rána stalo několik dopravních nehod, podle policie ale nebyly vážné.

Silnice v Plzeňském kraji mohou místy namrzat, silný vítr tvoří závěje nebo sněhové jazyky. Od rána zůstává kvůli vyproštění havarovaného kamionu a přeložení nákladu zavřená silnice první třídy u Babylonu na Domažlicku na hlavním tahu do Německa. Kvůli závějím museli odpoledne zavřít silnici z Postřekova do Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. Pro nákladní dopravu byla kvůli námraze zavřena strmá šumavská silnice ze Zelené Lhoty do Železné Rudy.

V Beskydech platí pro kamiony nad 12 tun zákaz vjezdu na silnici první třídy z Ostravice na Slovensko. I na některých silnicích druhé třídy ve Středočeském kraji ležel místy rozbředlý sníh po chemickém ošetření, hlavní tahy byly sjízdné bez omezení. Místy řidiče potrápila ledovka.

Jihočeský kraj

Slabé sněžení a hlavně vítr v noci na řadě míst komplikovaly sjízdnost vozovek. Doprava v regionu je však nyní plynulá a všechna místa jsou průjezdná. Vozovky však nadále zůstávají sjízdné pouze s opatrností. ČTK to řekl Otakar Zich z dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

"Jezdili jsme prakticky od večera celou noc. Nejhorší situace byla na Prachaticku, kdy kvůli větru vznikaly na vozovkách závěje. Na některých místech i po ránu slabě sněží, ale silnice by měly být všude ošetřené chemicky nebo posypem," řekl.

Teploty na jihu Čech se drží lehce pod bodem mrazu. Na Šumavě je o něco chladněji. Podle předpovědi meteorologů se přesto po ránu může někde tvořit náledí a přes den lze očekávat sněhové přeháňky.

Jihomoravský kraj

Na silnicích v kraji hrozí dnes ráno námraza, řidiči by měli být opatrní. Místy se objevuje mlha. Na Blanensku ve vyšších polohách fouká nárazový vítr a mohou se tam tvořit sněhové jazyky. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Na Vyškovsku je kvůli počasí uzavřena pro vozidla nad 12 tun silnice mezi obcemi Drnovice a Podomí.

V kraji se dnes ráno pohybuje teplota mezi minus čtyřmi do jednoho stupně Celsia nad nulou. Na většině míst fouká proměnlivý vítr, na Břeclavsku a Hodonínsku se místy objevuje mlha.

Dálnice jsou většinou sjízdné bez omezení, silnice I. třídy i nižších tříd jsou po chemickém ošetření a sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Blanensku je snížená dohlednost vlivem srážek, na silnicích II. a III. třídy je tam ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Ve vyšších polohách fouká na Blanensku v otevřených úsecích nárazový vítr a mohou se tam tvořit sněhové jazyky. U ostatních komunikací v kraji hrozí místy námraza.

V Brně vzhledem k povětrnostním podmínkám vyjelo už kolem jedné hodiny ranní všech 21 posypových vozů Brněnských komunikací. "Výjezd byl ukončen ve 4:55. Spotřebováno bylo celkem 111 tun posypového materiálu," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec. Podle něj jsou veškeré komunikace ve správě společnosti po chemickém ošetření mokré a sjízdné.

Královéhradecký kraj

Na horských silnicích v Královéhradeckém kraji hrozí sněhové jazyky a místy závěje. Některé silnice v Krkonoších a Orlických horách pokrývá uježděná, místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Horské silnice jsou sjízdné s maximální opatrností. Sníh je také na většině vedlejších silnic okresů Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou, vyplynulo z odpoledního hlášení Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů.

Večer a v noci v Královéhradeckém kraji by mělo být zataženo se sněžením, na horách trvalejším. Nejnižší noční teploty budou mezi minus čtyřmi a minus jedním stupněm Celsia. Vítr má vát i nadále čerstvý, místy s nárazy až 65 km/h, na horách kolem 90 km/h.

Meteorologové na čtvrtek pro hradecký kraj předpovídají proměnlivou oblačnost, zpočátku na většině území, během dne postupně místy sněhové přeháňky. Na horách má sněžit trvaleji. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus třemi stupni až nulou, na horách mezi minus sedmi až minus čtyřmi stupni Celsia. Vítr na horách může dosahovat v nárazech rychlosti až kolem 90 km/h, odpoledne by měl slábnout.

Také zítra se mohou tvořit vlivem silného větru sněhové jazyky, na horách i závěje. V kraji by mělo napadnout do deseti centimetrů sněhu, v Krkonoších až 20 centimetrů.

Liberecký kraj

Mezinárodní silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska zůstane přes noc pro kamiony nad 3,5 tuny zavřená. O jejím otevření rozhodnou silničáři s policií na základě aktuálního vývoje počasí ve čtvrtek dopoledne. ČTK to vpodvečer řekl Eduard Bark, provozní technik společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti. Zavřená zůstává pro kamiony nad šest tun i cesta přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy a Hejnic na Liberecku.

V Libereckém kraji od úterý napadlo zhruba 20 centimetrů sněhu, v horách ještě o něco víc. Přestože se stále objevují sněhové přeháňky, situace na silnicích se podle Barka zklidnila. Sněhové přeháňky ale očekávají meteorologové i v noci, navíc má zesilovat vítr a mohou se tak tvořit sněhové jazyky a závěje.

"Hrozí, že nějaký kamion uvízne ve stoupání a provoz tam zcela zablokuje. Silnici jsme zavřeli preventivně, abychom ji udrželi průjezdnou pro osobní auta a autobusy," dodal Bark.

Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. Silničáři doporučují řidičům kamionů využít k cestě do Polska silnici I/35 přes Hrádek nad Nisou na Liberecku, která je bez problémů sjízdná. Na uzavření tahu do Polska přes Krkonoše upozorňuje nové proměnné dopravní značení, do jehož vybudování investovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přes deset milionů korun. Na značky motoristé narazí už v Příšovicích, Jablonci nad Nisou nebo Vratislavicích.

Už týden je pro kamiony neprůjezdná také silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy a Hejnic. Silnice se nesolí, silničáři ji jen pluhují a jako posyp mohou použít jenom písek nebo drť. Vozovka je zledovatělá a kamiony tudy neprojedou, do Raspenavy, Hejnic nebo Lázní Libverda mohou řidiči využít silnici I/13 přes Frýdlant. Udržuje se chemicky a je bez větších problémů sjízdná.

Teploty v Libereckém kraji se dnes pohybovaly od minus tří do jednoho stupně. Vítr většinou foukal jen slabý a proměnlivý, takže podle Barka žádné větší problémy nepůsobil. Podle meteorologů bude ale zesilovat a v horách a na otevřených úsecích se mohou tvořit sněhové jazyky a závěje.

Moravskoslezský kraj

Po vydatném sněžení jsou na silnicích zbytky sněhu, místy je i ujetá vrstva. Silničáři proto nabádají řidiče k opatrnosti. Nejhorší situace je v horských oblastech Frýdecko-Místecka a Bruntálska. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Ve vyšších polohách v Beskydech je na silnicích ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Jinde na Frýdecko-Místecku jsou vozovky po chemickém ošetření pokryté rozbředlými zbytky sněhu. Podobná je situace i na Bruntálsku. Ve vyšších polohách leží na silnicích ujetá vrstva sněhu. Na ostatních silnicích zbytky sněhu po chemickém ošetření silnic.

Na silnici I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech v úseku mezi obcí Ostravice a osadou Hlavatá patřící k obci Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Podle předpovědi meteorologů bude v kraji postupně i dnes zataženo a odpoledne na většině území sněžení nebo sněhové přeháňky. Teploty se budou pohybovat nad nulou, v horách pod nulou.

Pardubický kraj

Na většině silnic v kraji zůstává ležet sníh. Většinou je po solení rozbředlý, ve výše položených oblastech může tvořit uježděnou vrstvu. Někde také vlivem větru vznikají sněhové jazyky.

Řidiči s ni i musejí počítat například na státní silnici I/11 v úseku Červená Voda - Jablonné nad Orlicí nebo ve vyšších polohách na Lanškrounsku. Silničáři také upozorňují na sněhové jazyky na silnicích Oldříš - Pokřikov, Kladno - Dědová a Kladno - Vojtěchov na Chrudimsku. Uježděná sněhová vrstva zůstává v oblastech, kde se nesolí, například okolí Vysokého Mýta, Lanškrouna nebo v Železných horách. Na Pardubicku jsou v úsecích Borohrádek - Horní Jelení, Bělečko - Vysoké Chvojno a Vysoké Chvojno - Borohrádek pod tíhou sněhu ohnuté stromy. V oblasti Pardubic také silničáři upozorňují na náledí.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, na mnoha místech sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Ve východní část regionu foukal silný až nárazový vítr. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi až plus jedním stupněm.

Plzeňský kraj

Silnice v Plzeňském kraji mohou nadále místy namrzat, v některých úsecích se na nich tvoří kvůli silnému větru závěje nebo sněhové jazyky. Od rána je stále kvůli vyproštění havarovaného kamionu a přeložení nákladu uzavřená silnice první třídy u Babylonu na Domažlicku na hlavním tahu k hraničnímu přechodu Folmava. Kvůli závějím museli dnes odpoledne policisté a silničáři uzavřít silnici z Postřekova do Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic a policie.

"Komunikace druhé třídy mezi obcemi Klenčí pod Čerchovem a Postřekovem bude z důvodu neprůjezdnosti kvůli závějím uzavřena do zítra (čtvrtka), kdy bude dle informací správy a údržby silnic použita k odstranění sněhu těžká technika," řekla ČTK policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Kvůli vyproštění havarovaného kamionu a nákladu nedaleko Babylonu je dnes celý den v obou směrech uzavřen asi čtrnáctikilometrový úsek frekventované silnice do Německa od kruhového objezdu v Draženově po přechod Folmava. Uzavírka měla končit po poledni, ale vyproštění kamionu se zkomplikovalo a podle Jirouškové potrvá ještě minimálně několik hodin. Provoz je sveden na objízdné trasy.

Silnice v kraji jsou většinou mokré po solení, místy je na nich rozbředlá vrstva sněhu, ve vyšších polohách je sníh uježděný. Tvorba sněhových jazyků a závějí hrozí zejména na severním a jižním Plzeňsku, nebo na Tachovsku. Navátý sníh může být místy i na dálnici D5 na Tachovsku. Na jižním Plzeňsku nebo na Klatovsku mohou zase silnice namrzat S námrazami musí počítat zejména řidiči v okolí šumavské Gerlovy Hutě.

Středočeský kraj

Na silnicích ve Středočeském kraji leží místy rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Jde hlavně o silnice druhé a třetí třídy na Benešovsku, Nymbursku, Příbramsku, Mělnicku, Mladoboleslavsku a Praze-východ. Hlavní tahy jsou sjízdné bez omezení, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na většině míst jsou silnice mokré po chemickém ošetření.

Místy může řidiče potrápit ledovka. Hlášena je například z Benešovska z okolí obcí Loket, Dolní Kralovice a Bernartice. Z Pražského okruhu, dálnice D1 a okresů Mělník, Mladá Boleslav a Praha-východ jsou hlášené sněhové přeháňky.

V některých částech Berounska, Příbramska a Benešovska je v platnosti výstraha před tvorbou sněhových jazyků, která platí až do čtvrtečních 18:00.

Mezi Prostřední a Zábornou Lhotou na Příbramsku se dnes srazil autobus bez cestujících s osobním autem, nehoda se obešla bez zranění. "Osobní vozidlo v protisměru dostalo smyk, narazilo do autobusu, který potom sjel do příkopu a zůstal tam na boku," řekla ČTK policejní mluvčí Monika Schindlová. Na místě zasahovali hasiči. "Řidiče autobusu jsme nevyprošťovali, ale museli jsme hydraulickým zařízením otevřít dveře, protože se nemohl dostat ven," uvedla mluvčí krajských hasičů Vladimíra Kereková.

Olomoucký kraj

V kraji leží po nočním sněžení na cestách rozbředlý sníh, silnice jsou sjízdné, ale se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách na Šumpersku se mohou tvořit především v otevřených úsecích sněhové jazyky, opatrnost je tam nutná, uvádí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Sníh napadl i v nižších polohách kraje, silnice jsou tam většinou se zbytky rozbředlého sněhu.

Na Jesenicku leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření na hlavních tazích i silnicích druhých a třetích tříd. Opatrnost je nezbytná i na inertních úsecích, kde leží nová sněhová vrstva krytá posypem. Rozbředlý sníh pokrývá i hlavní tah na Šumpersku vedoucí přes Červenohorské sedlo. Správci cest tam upozorňují na sněhové jazyky, které se tvoří kvůli silnému větru. Podobná situace je i na vedlejších tazích.

S opatrností musejí počítat řidiči i ve vyšších polohách Prostějovska, i tam se mohou ve vyšších polohách tvořit sněhové jazyky. Zatímco hlavní silnice jsou mokré, na vozovkách udržovaných inertně leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. S rozbředlým sněhem na cestách musejí počítat i motoristé na Olomoucku i Přerovsku, i tam je opatrnost nutná. Dálnice v kraji jsou mokré po chemickém ošetření, sjízdné by měly být bez omezení.

Teplota v kraji se dnes nad ránem pohybuje v rozpětí od minus šesti do minus jednoho stupně, většinou je zataženo, ale už nesněží.

Ústecký kraj

Silničáři uzavřeli v Ústeckém kraji dvě cesty, další dvě jsou neprůjezdné kvůli havarovaným kamionům. V Krušných horách se tvoří sněhové závěje, policisté řeší celý den dopravní nehody, v nížinách hrozí ledovka, zjistila ČTK.

Nesjízdný je úsek z Loučné pod Klínovcem do Horní Halže na Chomutovsku. Uzavřená je sněhem zavátá cesta mezi Adolfovem a Fojtovicemi na Ústecku. Na horách fouká silný vítr a tvoří se závěje, silničáři mají v provozu veškerou techniku.

Kvůli nehodě kamionu řidiči podle informací silničářů neprojedou trasu mezi Prunéřovem a obcí Třebíska na Chomutovsku. Nehoda kamionu také uzavřela cestu ze Srbské Kamenice do Růžové na Děčínsku.

Na silnicích ve vyšších polohách leží vrstva ujetého sněhu, v nižších polohách na komunikacích sníh roztál.

Policisté nabádají k velké opatrnosti. Provoz na silnicích v regionu od rána komplikují nehody, většinou kvůli nepříznivému počasí se sněžením a větrem. Hasiči odklízeli spadlé stromy z komunikací na Děčínsku.

Kraj Vysočina

Jízdu po silnicích Vysočiny ztěžují sněhové přeháňky, na řadě míst se tvoří sněhové jazyky. Silničáři mají venku sypače, problematické úseky prohrnují i radlicemi. Místy dnes stály kamiony čekající na sypač. Podle informací, které měla krajská správa a údržba kolem 15:00, byly všechny silnice s opatrností sjízdné. ČTK to řekl dispečer Dalibor Tomšů. Dnešní dopravní nehody byly podle záchranářů zatím bez vážnějších zranění. Výstraha meteorologů před sněhovými jazyky platí až do čtvrtečních 18:00.

"Dělají se jazyky, jak fouká vítr, během půl hodiny může být ten sníh zpátky," řekl Tomšů. Sypače jezdí stále. Opakovaně technika projíždí například tah číslo 38, hlavně kolem Želetavy na Třebíčsku. Chvilkami byly potíže i na I/38 z Havlíčkova Brodu na Habry. Solené silnice, pokud na nich není navátý sníh, jsou mokré a vlhké. "Ta sůl je účinná, mráz není tak velký," řekl dispečer. Na zbývajících vozovkách je ujetý sníh posypaný drtí.

Policie od 06:00 do 14:00 zaznamenala na Vysočině 12 dopravních nehod. "Nadále apelujeme na řidiče vozidel, aby si za volantem počínali s ohledem na počasí maximálně obezřetně a opatrně," uvedla policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Podle mluvčího zdravotnické záchranné služby kraje Petra Janáčka byl při dnešních nehodách jeden člověk lehce zraněn, a to při střetu dvou dodávek u Jinošova na Třebíčsku.

Na Vysočině začalo sněžit v úterý dopoledne. Sníh bude podle Českého hydrometeorologického ústavu padat i v noci a ve čtvrtek ráno, během dne by měly být sněhové přeháňky už jen místy. Vítr bude zvolna slábnout od čtvrtečního odpoledne.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Zlínsku a Vsetínsku na nich místy leží rozbředlý sníh, ve vyšších polohách ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku jsou vozovky po chemickém ošetření většinou mokré. Kvůli ledovce je nesjízdná silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, přes zimu se neudržuje. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD). V kraji se od rána stalo několik dopravních nehod, nebyly však vážné, uvedla policie.

Správy a údržby silnic spotřebovaly podle Lucie Trubelíkové z ŘSD za posledních 24 hodin na zajištění sjízdnosti dálnic a silnic první třídy ve Zlínském kraji 199 tun soli a 77.227 litrů solanky. "Ošetřeno bylo 2699 kilometrů komunikací a 1325 kilometrů bylo mimo chemické ošetření i pluhováno," sdělila ČTK dnes odpoledne Trubelíková.

Podle Tomáše Kulhánka ze společnosti AVE, která pro ŘSD smluvně zajišťuje údržbu silnic první třídy ve Zlínském kraji, se je i přes sněžení dařilo udržovat sjízdné. "Drobné komplikace na některých místech ve stoupání způsobily jen kamiony. Zimní údržba na některých úsecích probíhá ještě v tuto chvíli, převážně na Valašsku a Vsetínsku. Jedná se hlavně o rozšiřování krajnic, dočišťování zastávek, připojovacích pruhů a křižovatek. Zároveň už nyní probíhají přípravy na předpokládané sněžení v odpoledních, večerních a nočních hodinách. Jedná se hlavně o přípravu a kontrolu vozidel, doložení posypovou solí a solankou," uvedl Kulhánek.

Policisté vyjížděli podle jejich krajské mluvčí Lenky Javorkové od dnešních 06:00 v regionu k 11 dopravním nehodám. "Nešlo o nic vážného, všechny jsou bez zranění. Nejčastěji jsou to jen ťukance nebo sjetí aut do příkopy," řekla ČTK po 15:00 mluvčí.

S problémy podle ní nyní řidiči projedou po silnici I/69 přes vrch Syrákov mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku. "Silnice tam klouže. V kopci uvízl kamion, který není naložený a nemůže jej vyjet," doplnila Javorková. Místo je průjezdné s opatrností.

Ve Zlínském kraji je dnes většinou zataženo, místy se vyskytují sněhové přeháňky. Odpoledne a večer očekávají meteorologové proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy opět se sněhovými přeháňkami, zejména na Vsetínsku. Později večer a v noci by podle nich mělo sněžit na většině území kraje. Ve čtvrtek přes den bude podle Českého hydrometeorologického ústavu proměnlivá oblačnost, zpočátku na většině území, během dne pak jen místy se sněhovými přeháňkami.