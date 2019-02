Praha - Husté sněžení dnes v Čechách komplikovalo dopravu na silnicích, železnici a v MHD, omezilo také provoz na pražském Letišti Václava Havla. Silničáři vyslali do terénu veškerou techniku, situaci jim ale komplikoval vítr, neustávající sněžení či uvízlé kamiony. Kladno kvůli přívalům sněhu vyhlásilo kalamitní stav. Kvůli poruchám na vedení se ocitlo bez elektřiny až 20.000 odběratelů společnosti ČEZ v Plzeňském a Středočeském kraji a na 13.000 zákazníků E.ON hlavně na jihu Čech, dodávky se postupně obnovují. Sněžení se pozvolna přesunuje z Čech na Moravu. Na východě Česka mezitím kvůli tání sněhu a dešti stoupají hladiny řek, kulminovat budou asi v pondělí.

Sněhová nadílka omezila provoz na některých tratích

Sněhová nadílka omezila dnes ráno a dopoledne i provoz na některých železničních tratích, hlavně v jihozápadních Čechách. Provoz komplikují spadlé stromy či poruchy vedení. ČTK to řekla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

V úseku Ždírec - Nepomuk vlak narazil do stromu, který zřejmě spadl pod tíhou sněhu. České dráhy se pokouší zavést v úseku náhradní autobusovou dopravu, ale kvůli přívalům sněhu se to nemusí podařit. "I ty autobusy budou mít zřejmě problém se tam dostat," uvedla Novotná. Na trati ve Střelských Hošticích u Horažďovic je hlášena porucha trakčního vedení.

Další spadlý strom je ve středních Čechách na tratích v úsecích Beroun - Karlštejn a Zdice - Písek. Na řadě tratí jsou také zaváté výhybky, které je třeba omést což působí kratší zpoždění.

Kvůli sněhové kalamitě je také podle webu ČD přerušen provoz v hlavním městě v úseku Masarykovo nádraží - Praha Holešovice. Dálkové vlaky směřující na Ústí nad Labem tak nabírají zpoždění 45 až 55 minut.

Video: Dopravu na severu Čech zkomplikovalo sněžení a vítr

03.02.2019

ČEZ: Kvůli sněhu je bez elektřiny 20.000 odběratelů

Kvůli sněhové nadílce eviduje elektrárenská společnost ČEZ 30 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky menších. Bez elektřiny je přes 20.000 odběratelů, hlavně ve Středočeském a Plzeňském kraji. ČTK to dnes řekla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

"Ve Středočeském kraji jde hlavně o Příbramsko a Benešovsko," uvedla mluvčí. V Plzeňském kraji řeší společnosti poruchy zejména na Klatovsku, Rokycansku a jižním Plzeňsku. Celkem v Plzeňském kraji evidují energetici deset poruch na vysokém napětí, bez proudu je v Plzeňském kraji asi 6500 lidí.

"Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení. Velmi silné sněžení nám působí problémy, často máme kvůli kolabující dopravě problém se na místa dostat," dodala Holingerová. Mluvčí západočeské oblasti ČEZ Michaela Jírovcová ČTK řekla, že se presto daří poruchy opravovat, technici ale musí do terénu vyrážet na sněžnicích a práce jsou velmi obtížné.

Situace se oproti ránu nicméně zlepšila, protože kolem 10:00 bylo bez proudu celkem 28.000 odběratelů.

Rýdl: Dálnice se daří udržovat, pokud je nezablokují kamiony

Cestáři dnes kvůli silnému sněžení vyslali na dálnice veškerou posílenou techniku. Daří se je udržovat sjízdné, pokud je ve všech pruzích nezablokují kamiony. ČTK to řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Nejvíce byla dnes podle něj zatížena střediska údržby na D1 v Mirošovicích, na D5 u Rudné a na D8 u Nové Vsi.

"V okamžiku, kdy se na tu dálnici dostaneme, kdy jsme na té dálnici v pohybu, tak ji udržíme v provozu. V okamžiku, kdy ji kamiony zastaví ve všech pruzích, tak pak je samozřejmě problém," uvedl Rýdl.

To se stalo například dopoledne na osmém kilometru D8 ve směru na Prahu, kterou zablokovaly tři kamiony. "Během asi hodiny jsme kamiony v pravém pruhu dokázali podsypat a rozjet," uvedl Rýdl.

Kolem poledne podle něj sníh komplikoval dopravu už jen na Pražském okruhu mezi dálnicemi D1 a D7. Na 23. kilometru okruhu směrem na D7 byla dálnice uzavřena a kamiony znemožňovaly průjezd i výjezd z okruhu. Podobná situace byla na D5 ve směru na Prahu mezi Loděnicí a Rudnou.

Kvůli sněhu bylo z Prahy odkloněno od rána 7 letadel

Od dnešního rána bylo z pražského letiště v Ruzyni odkloněno kvůli sněhové nadílce sedm letů, a to do Vídně a do Brna. Některé spoje se již do Prahy vrátily. Letiště i v hustém sněžení je v provozu, kvůli odklízení sněhu z přistávací a vzletové dráhy ale některé lety nabraly zpoždění až několik desítek minut. ČTK to řekl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Do Brna byly odkloněny spoje z Madridu a Amsterodamu. Do Vídně pak byly odkloněny letecké linky z Istanbulu, Londýna a Tel Avivu. "Postupně se ty odkloněné lety vracejí do Prahy," uvedl odpoledne mluvčí.

Jihočeský kraj

Na jihu Čech se energetikům podařilo do večerních hodin obnovit zásobování elektřinou do většiny z 13.000 domácností. Na vedení vysokého napětí zůstaly čtyři poruchy, bez proudu tak už je jen zhruba 70 domácností. ČTK to po 20:00 sdělila mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková. Čerstvý mokrý sníh dnes v Jihočeském kraji lámal stromy, padaly i na silnice a na koleje. Na elektrickém vedení byly poruchy hlavně na Prachaticku a Strakonicku. Na železnici podle Českých drah zůstává omezení mezi Českými Budějovicemi a Plzní.

Firma E.ON dnes v Jihočeském kraji zaznamenala 19 poruch na vedení vysokého napětí. "Naši pohotovostní technici operovali navzdory nepřízni počasí v terénu celý den a většinu poruch se jim podařilo odstranit," uvedla Slavíková. Práce byly přerušeny kolem 19:00 do pondělního rána. Přes noc budou terénní čety v pohotovosti kvůli vymezování případných dalších poruch. "Vzhledem k tomu, že na mnoha místech jižních Čech a Vysočiny začalo pršet a zároveň mrzne, očekáváme, že se bude tvořit námraza, která může vedení poškodit stejně jako spadlé stromy," upozornila mluvčí.

Nejvíc sněhu podle meteorologů dnes na jihu Čech přibylo na Šumavě a v jejím podhůří, kde ho napadlo až 20 centimetrů. Po poledni se situace zklidnila.

Hasiče začal sníh zaměstnávat kolem 06:00, do 16:00 měli na 150 výjezdů. Stromy padaly hlavně na Strakonicku, Písecku a Prachaticku, někde i na zaparkovaná auta. "Na druhou stranu jsme za celý den neměli žádný 'sněhový' zásah na Táborsku a Jindřichohradecku," uvedla na webu mluvčí krajských hasičů Vendula Matějů. Hasiči v Blatné zajišťovali kvůli výpadku elektřiny agregát pacientce závislé na kyslíkovém přístroji.

Solené hlavní silniční trasy byly na jihu Čech odpoledne převážně holé a mokré, na silnicích nižších tříd byl ve vyšších polohách ujetý sníh posypaný drtí. Jihočeská policie do odpoledních hodin zaznamenala tři desítky dopravních nehod, ale nemá u nich hlášeno žádné těžké zranění.

Na železnici v Jihočeském kraji začaly padající stromy ztěžovat provoz před 08:00. V úseku mezi Plzní a Českými Budějovicemi přestaly vlaky jezdit kvůli poruše trakčního vedení. Mezi Strakonicemi a Plzní kvůli tomu od rána jezdí náhradní autobusy. Podle aktuálních informací ČD bude provoz na této trati přerušen do pondělí. Kvůli popadaným stromům nejezdily ještě odpoledne vlaky ani mezi stanicemi Písek - Záhoří a v úseku Čimelice - Vráž u Písku. V těchto dvou úsecích byl k večeru provoz obnoven.

Karlovarský a Plzeňský kraj

V Karlovarském a Plzeňském kraji od rána hustě sněží. Silnice jsou kluzké a místy komplikují dopravu lehčí nehody. Vyjet se ale zatím dá i do hor, kde se silničáři snaží silnice udržovat tak, aby přijíždějící tisíce lyžařů dokázaly bezpečně projet. ČTK to dnes řekl dispečer silničářů Karlovarského kraje Viktor Tomášek.

"V terénu máme všechny vozy, silnice ošetřují zhruba už od tří hodin ráno. Silnice I/25 na Jáchymov a Boží Dar je momentálně čerstvě odklizená a je průjezdná. Soustředíme se na to hlavně kvůli lyžařům, kteří o víkendu přijíždějí. Sjízdné jsou i příjezdové cesty do Bublavy," řekl ČTK Tomášek. Podle Tomáška mohou sice silnice v kraji klouzat, doprava je ale plynulá a nikde zřejmě nestojí ani kamiony.

Kamiony nicméně stojí na dálnici D5 za sjezdem na Rokycany směrem na Rozvadov. Na dálnicích i silnicích první třídy v Karlovarském i Plzeňském kraji leží rozbředlý sníh. U Mladotic na severním Plzeňsku se po havárii převrátilo auto, došlo tam i ke zranění. K lehčím nehodám bez zranění, většinou haváriím do svodidel, došlo na silnici I/6 z Karlových Varů na Prahu u Bochova, u Štáhlav na Plzeňsku nebo v Mochtíně na Klatovsku.

Podle předpovědi meteorologů má v západních Čechách silně sněžit až do pozdního večera. Srážky mají ustávat až během noci na pondělí.

Silnice na Boží Dar je od abertamské zatáčky stále uzavřena

Silnice I/25 z Jáchymova na Boží Dar je od abertamské zatáčky stále uzavřena. Silničáři pracují na jejím zprovoznění, na místě se ale navíc začaly tvořit kolony. Dopravu na místě řídí policie, uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Silné sněžení komplikuje dopravu v celých Krušných horách i Karlovarském kraji, do vyšších poloh by řidiči neměli bez zimní výbavy včetně sněhových řetězů vůbec vyjíždět. Na horách nadále fouká a sněží, zjistila ĆTK

Nesjízdná je nadále také silnice z Božího Daru směrem na Neklid a Klínovec. Do samotného města Boží Dar platí až do konce zimní sezony zákaz vjezdu pro všechny kromě jeho obyvatel a rekreantů, kteří mají ve městě zajištěné ubytování.

Na silnicích v nižších polohách v Karlovarském kraji podle silničářů potíže hlášeny nejsou. Sněžení tam již částečně ustalo, zejména na silnicích nižších tříd ale může stále ležet rozbředlý sníh. Řidiči by tak na svých cestách měli být opatrní.

Liberecký a Ústecký kraj

Dopravu na severu Čech zkomplikovalo sněžení a silný vítr, který v otevřených úsecích vytvářel sněhové jazyky. Silničáři v Ústeckém kraji v podvečer pro dopravu uzavřeli silnici druhé třídy 223 u Měděnce na Chomutovsku. Kvůli velkému množství sněhu byla před 20:00 uzavřena také silnice třetí třídy v Jenišovicích na Jablonecku. Obě silnice zůstanou podle informací policie neprůjezdné až do pondělí.

Na Chomutovsku je kvůli sněhu neprůjezdný zhruba dva kilometry dlouhý úsek mezi Horní Halží a Měděncem. V hlubokém sněhu tam uvízla dvě auta. Na Jablonecku zase kvůli hlubokému sněhu policie uzavřela bezmála kilometrový úsek mezi osadami Odolenovice a Žďárek. "Silnici se kvůli sněhu a větru nedaří udržet průjezdnou, po zlepšení povětrnostních podmínek v ranních hodinách tam nasadíme sněžnou frézu," sdělil ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která silnice v Libereckém kraji udržuje.

Vrstva sněhu ale komplikuje dopravu hlavně kamionům i na dálnici D8, zejména u Bílinky. Uvízlé kamiony komplikovaly dnes provoz i na silnici I/6 u Petrohradu na Lounsku a na hlavních tazích v Roudnici nad Labem, Ústí nad Labem a také třeba na Děčínsku nebo Litoměřicku. Policie řešila desítky dopravních nehod.

"Policisté v Libereckém kraji řešili od ranních hodin na dvě desítky dopravních nehod. Všechny se zatím obešly bez vážnějších zranění. V odpoledních hodinách vyjížděli k nehodě, která se stala v Křižanech na Českodubsku. Havaroval řidič čtyřkolky, se zraněním ho převezli do českolipské nemocnice," řekla liberecká policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Podobná byla situace i v sousedním Ústeckém kraji, policisté dokonce řešili několik nehod autobusů, zraněn ale nikdo nebyl.

Všechny silnice na severu Čech jsou s opatrností sjízdné. "I silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska je zatím průjezdná bez omezení, přesto doporučujeme, aby řidiči kamionů využili raději objízdné trasy po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou," doplnila Šrýtrová.

Silničáři po celou noc intenzivně uklízeli hlavně horské silnice, ráno musela být přesto kvůli sněhu uzavřena silnice třetí třídy z Polubného na Jizerku v Jizerských horách. "Tam už sníh nebylo kam hrnout, sotva tam projelo jedno auto, museli jsme tam nasadit šípový pluh a frézu," doplnil Šén. Zprůjezdněna byla až po 17:00.

Kvůli sněžení také přibývá pádů stromů na komunikace. Nejvíce oznámení přijali policisté a hasiči na na silnici I/9 v zatáčkách kolem Dubé, dopravu na silnici zkomplikovaly také sněhové jazyky. Bojovali s nimi i silničáři na Mostecku. "Řidiči by měli v souvislosti s novou sněhovou pokrývkou stáhnout nohu z plynu a přizpůsobit jízdu aktuálnímu stavu vozovky," doporučuje Šrýtrová. Hlavně do horských oblastí by neměli vyjíždět motoristé bez zimní výbavy, vyplatí se přibalit i sněhové řetězy a lopatu a mít dostatek pohonných hmot, radí silničáři.

Kvůli silnému nárazovému větru dnes nejezdila kabinová lanovka na Ještěd. Vítr tam v nárazech dosahoval až 90 kilometrů v hodině, přípustných je ale jen 58 kilometrů. Foukalo kolmo na lana a vítr kabiny rozhoupával, což je nebezpečné, řekl ČTK přednosta lanovky Vladimír Štěpán.

Moravskoslezský kraj

V Beskydech na Frýdecko-Místecku je na silnicích rozbředlá vrstva sněhu. Na Opavsku jsou místy zbytky zledovatělého sněhu. Na Bruntálsku jsou silnice mokré. Místy je v Moravskoslezském kraji mlha nebo dohlednost ztěžuje déšť. Silničáři proto zejména v těchto úsecích nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro kamiony je nadále uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, který se předělává na dálnici.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude v kraji většinou zataženo. Postupně na většině území bude pršet, což se k večeru změní v déšť se sněhem a v horách ve sněžení.

Olomoucký kraj

Silnice ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka pokrývá dnes ráno rozbředlá vrstva sněhu, případně zmrazky. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Olomouckého kraje jsou většinou holé, mokré a sjízdné bez omezení. Místy komplikují řidičům dohlednost mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně zataženo s deštěm, místy fouká slabý vítr. Teploty se ráno pohybovaly od nuly do šesti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout šesti stupňů, na horách a na Jesenicku pak dvou stupňů Celsia. Přes den bude zataženo, postupně na většině území s deštěm. Na horách a na Jesenicku očekávají meteorologové srážky smíšené nebo sněhové. Během odpoledne dojde od severozápadu k přechodu na srážky smíšené nebo sněhové v celém regionu. Vát bude slabý proměnlivý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.

Pardubický a Královéhradecký kraj

Na silnicích na východě Čech zůstávají zbytky sněhu jen místy ve výše položených oblastech. Je rozbředlý, ale může tvořit i zledovatělou vrstvu. Všechny komunikace jsou sjízdné, uvádějí silničáři.

Zpomalit by měli řidiči na menších silnicích v okolí Lanškrouna, v Krkonoších a v nejvyšších polohách Orlických hor. Zledovatělý sníh je také v oblasti Žamberka a v Železných horách.

Dnes ráno bylo v na východě Čech zataženo, na většině území pršelo nebo padal déšť se sněhem. Teploty se pohybovaly od nuly do plus čtyř stupňů.

Středočeský kraj

Dopravu ve středních Čechách dnes zkomplikovalo silné sněžení. Cestáři vyslali do terénu veškerou techniku a nabádali řidiče k opatrnosti. Dvě menší silnice musely být uzavřeny, jednu se již podařilo zprovoznit. Policie zaznamenala větší množství nehod. Potíže měly autobusy, některé vůbec nevyjely. Hasiči odstraňovali ze silnic popadané stromy a vytahovali uvízlá vozidla. Problémy byly také na železnici, část domácností na Příbramsku a Benešovsku se ocitla bez proudu.

Krajští silničáři nasadili do terénu kolem 150 sypačů a nasmlouvané traktorové radličky. "Začíná druhé kolo údržby. Všechny sinice jsou udržované a sjízdné, ale budeme je udržovat až do rána kvůli ranním autobusům a lidem, co jezdí do práce," řekl ČTK kolem 19:00 dispečer správy a údržby silnic.

Hasiči v regionu zaznamenali za celý den přes 300 událostí, většinou šlo o popadané stromy. Zasahovali na celém území kraje, méně případů bylo jen na Kolínsku a Kutnohorsku. "Museli jsme posílit naše operační středisko o tři lidi, protože nárůst počtu telefonátů byl tak enormní, že to běžná směna nestíhala," řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Svoboda.

Policie uzavřela silnici z Berouna na Zdejcinu, kde pod nánosy sněhu popadalo na vozovku několik stromů a hrozilo nebezpečí pádu dalších. Během dne se ji podařilo zprůjezdnit. Ze stejného důvodu byla uzavřena i silnice mezi Bohosticemi a Solenicemi u Orlické přehrady, která však zůstane neprůjezdná až do pondělí. "Hasiči tam potřebují pracovat za světla, tak to ještě nechali na zítra," uvedl pracovník dispečinku krajských cestářů.

Kladno kvůli nepřetržitému sněžení vyhlásilo kalamitní stav. Veškerá technika se soustředí na hlavní tahy, trasy autobusů a křižovatky do kopce. Zásadní je zajistit průjezd MHD a okolí nemocnic tak, aby fungoval Integrovaný záchranný systém. "Kalamitní stav stále trvá, nicméně MHD se daří udržet v provozu," řekla večer ČTK mluvčí magistrátu Štěpánka Filipová. V pondělí od 07:00 bude zasedat krizový štáb města, který rozhodne o dalším postupu.

Problémy se objevily i na železnici, kvůli překážkám na trati či sněhové kalamitě nejezdily vlaky mezi Kralupy nad Vltavou a Velvary, Berounem a Rakovníkem, Berounem a Zadní Třebaní, Berounem a Zdicemi, Řevničovem a Lužnou, Sázavou a Samechovem nebo Lochovicemi a Jinci. Večer problémy přetrvávaly mezi Berounem a Karlštejnem.

Sníh komplikoval také dopravu autobusy, některé vůbec nevyjely, například mezi Dobročovicemi a pražským sídlištěm Rohožník. Mimo provoz byla MHD Příbram na všech linkách, většina vozovek a otoček byla nesjízdná. S výrazným zpožděním a mimo jízdní řád jezdily autobusy i mezi Příbramí a Prahou, na Mladoboleslavsku nabíraly zpoždění, uvedla dopravní společnost Arriva. S podobnými problémy se potýkali lidé i při cestách do Prahy z Kladna či Berouna.

Kvůli kamionům, které zablokovaly všechny jízdní pruhy, stála doprava na dálnicích. Například dálnici D8 na osmém kilometru ve směru na Prahu dopoledne zablokovaly tři kamiony, které uvízly na špatně sjízdné vozovce. Muselo se počkat na cestáře, až vozovku upraví.

Kladno kvůli hustému sněžení vyhlásilo kalamitní stav

Kladno dnes odpoledne kvůli hustému sněžení vyhlásilo kalamitní stav. Veškerá technika se soustředí na hlavní tahy, trasy autobusů a křižovatky do kopce. Zásadní je zajistit průjezd městské hromadné dopravy a okolí nemocnic tak, aby fungoval Integrovaný záchranný systém, informovala ČTK mluvčí magistrátu Štěpánka Filipová.

Hromadná doprava se kvůli chumelenici zpožďuje, na pomoc s odklízením sněhu město už ráno povolalo veškerou dostupnou techniku. Operativně pomáhá městská policie.

"Pokud to není nezbytné, nejlepší je zůstat doma. Varujeme před chozením do lesa, těžký sníh láme větve a být tak pod stromy je velmi nebezpečné," uvedl primátor Dan Jiránek (ODS), který kalamitní stav vyhlásil po jednání krizového štábu.

Strážníci situaci neustále sledují a předávají informace společnosti AVE, která má údržbu kladenských silnic a chodníků na starosti. Chumelit by podle předpovědi mělo přestat v pondělí, ráno se proto znovu sejde krizový štáb.

D8 u Prahy zablokovaly kamiony, uvízly na špatně sjízdné dálnici

Dálnici D8 na osmém kilometru ve směru na Prahu dnes dopoledne zablokovaly tři kamiony, které uvízly na špatně sjízdné vozovce. Muselo se počkat na cestáře, až dálnici upraví. Doprava byla odkláněna na Úžice, řekla ČTK policejní mluvčí Eva Hašlová. Provoz pro osobní auta se podařilo obnovit po půlhodině, pro nákladní zhruba po další čtvrthodině.

Událost byla hlášena před 09:30. "Kvůli špatné sjízdnosti dálnice tři kamiony zablokovaly průjezd ve směru na Prahu," uvedla mluvčí. Nákladním autům policie zpočátku nedoporučovala pokračovat v jízdě po dálnici.

Dopravu ve středních Čechách dnes komplikuje husté sněžení, policie zaznamenala zvýšený počet nehod. Zatím se obešly bez závažných následků, většinou jde o pomačkané plechy. "Máme hlášené desítky událostí v dopravě, ať již jde o popadané stromy nebo drobné nehody," dodala Hašlová.

Kraj Vysočina

Na silnicích nižších tříd Vysočiny je v některých úsecích vrstva zledovatělého sněhu, místy i s vyjetými kolejemi. V noci na dnešek padal sníh s deštěm na Pelhřimovsku, na vozovkách tam mohou být zbytky rozbředlého sněhu. Jinde v kraji pršelo a solené hlavní tahy jsou holé. Vyplývá to z informací dispečinku krajské správy a údržby. Teploty na Vysočině byly ráno od nuly po pět stupňů Celsia.

Zataženo s deštěm bude v tomto kraji i přes den, v jeho západní části budou srážky smíšené nebo i sněhové. Odpoledne a k večeru začne postupně sněžit v celém kraji. Nejvyšší denní teploty se budou držet mezi nulou až šesti stupni Celsia. Odpoledne se bude od západu ochlazovat, tvořit se může náledí a zmrazky, upozornil Český hydrometeorologický ústav. Výstraha před náledím platí na Vysočině od dnešních 16:00 do 09:00 v pondělí.

Zlínský kraj

Silnice ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá dnes ráno uježděná vrstva sněhu o tloušťce mezi pěti až deseti centimetry. V některých úsecích se z ní však stává rozbředlá kaše, místy motoristé narazí také na vyjeté ledové koleje. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou povětšinou holé a mokré, případně vlhké. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Pro těžká vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Pro osobní vozidla je sjízdná pouze se řetězy.

V kraji je převážně oblačno až zataženo, místy fouká slabý vítr, na Vsetínsku se objevují mlhy. Teploty se ráno pohybovaly od dvou do osmi stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout devíti stupňů Celsia. Přes den bude zataženo s deštěm nebo občasným deštěm. Později večer se postupně může vyskytnout déšť se sněhem, kvůli kterému existuje riziko vzniku náledí. Vát bude mírný východní až jihovýchodní vítr, později večer se změní na severovýchodní až severní.