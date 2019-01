Praha - Husté sněžení a vítr dnes znemožnily dopravu do krušnohorského Božího Daru a způsobily výpadky dodávek elektřiny. Energetici vyhlásili dnes večer kvůli sněžení a silnému větru v okresech Jablonec nad Nisou, Semily a Děčín kalamitní stav. Platí do odvolání. Společnost ČEZ Distribuce eviduje 25 poruch na vedení vysokého napětí, bez elektřiny je momentálně asi 13.000 odběratelů, informovala večer ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Na silnicích se tvoří sněhové jazyky, na horách i závěje, hasiči zasahovali u nehod na kluzkých vozovkách. Pro kamiony jsou uzavřené některé silnice. Spadlé stromy zastavily provoz i na železnici.

Těžký sníh láme stromy a větve, hasiči k nim vyjížděli hlavně v Libereckém kraji a na Vysočině. Bez proudu bylo v poledne 18.500 odběratelů. Společnost ČEZ Distribuce evidovala 29 poruch na vysokém napětí. Ke 14:00 se to podařilo snížit na 14.000 odběratelů a 27 poruch, řekla ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Nejvíce jsou postiženy horské oblasti Libereckého kraje, odpoledne tam bylo 15 poruch na vysokém napětí.

Extrémně špatné podmínky jsou ve vyšších polohách Krušných hor. Kvůli sněžení a silnému větru jsou do odvolání uzavřeny všechny silnice do Božího Daru na Karlovarsku, včetně silnice I/25 z Jáchymova na Boží Dar a hraničního přechodu do Německa. Město žádá řidiče, aby tam nejezdili. Podle meteorologů by na horách mělo trvalejší sněžení přetrvat až do čtvrteční noci. Uzavřena je silnice z Přebuzi na Rolavu a z Jindřichovic na Háj na Sokolovsku. Silné sněžení a vítr omezily také provoz skiareálů.

V Libereckém kraji přes den napadlo dalších 20 centimetrů sněhu. Energetici měli v 16:00 v kraji nahlášeno 16 poruch na vedení vysokého napětí a bez proudu bylo asi 8000 odběrných míst v některých lokalitách Desné, Tanvaldu, Kořenova, Harrachova či Železného Brodu. Spadané stromy zablokovaly několik silnic a železniční tratě v Jizerských horách a Krkonoších. Kolem 18:00 byl kvůli sněhové kalamitě přerušen provoz mezi Železným Brodem a Tanvaldem a mezi stanicemi Smržovka a Josefův Důl. Problémy jsou hlavně v horách, už přes noc napadlo 30 centimetrů sněhu. Uzavřená zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta projedou.

Kamiony nesmí ani na silnici I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Těžká nákladní vozidla nad 12 tun se musejí vyhnout rovněž úseku silnice 48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, kde se pracuje na přestavbě na dálnici.

Na Vysočině zavřelo vyprošťování kamionů silnici 34 u Jitkova na Havlíčkobrodsku a silnici 19 u Divišova na Žďársku. Na kluzkou vozovku upozorňovali řidiči na dálnici D1, kluzký byl i sedmikilometrový úsek silnice 38 u Stonařova na Jihlavsku. Popadané stromy a větve na silnicích hasiči v kraji odstraňovali na dvacítce míst, především na Žďársku. Provoz omezily stromy i na železnici, na hlavní trati na Brno mezi Žďárem nad Sázavou a Skleným nad Oslavou a mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě.

Na Vyškovsku neprojedou kamiony po silnici mezi obcemi Drnovice a Podomí, která je uzavřená pro vozy nad 12 tun. Jen se sněhovými řetězy je sjízdná na Orlickoústecku silnice první třídy číslo 11 přes Suchý vrch, na níž se nepoužívá sůl.

Jihočeský kraj

Kvůli nehodě v Rakousku související se sněžením byl dnes večer pro kamiony zhruba na tři hodiny uzavřený hraniční přechod Dolní Dvořiště na Českokrumlovsku. Po 20:00 byl provoz pro nákladní dopravu obnoven, informovalo ČTK Národní dopravní informační centrum. Osobní auta přes hranici projela, provoz tam řídila policie, uvedl krajský policejní mluvčí Jiří Matzner. Energetická firma E.ON zaznamenala dnes v jižních Čechách 19 poruch na vedení vysokého napětí. Výpadky postihly 18.000 odběrných míst, po 19:00 už byly všechny dodávky obnoveny.

Výpadky proudu kulminovaly dnes mezi 2:00 a 3:00, kdy postihly 18.000 odběrných míst. "Sníh a nepříznivé povětrnostní podmínky způsobily nejvíce problémů v příhraničních oblastech - na Vimpersku, v okolí Lipna a na Jindřichohradecku. Za většinu poruch mohly stromy a větve spadlé do elektrického vedení. Naši dispečeři prováděli zásahy v síti na dálku už v noci a hned po rozednění vyrazily do terénu zásahové čety," řekla ČTK mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.. Poruchy se podařilo energetikům postupně odstranit během dopoledne.

Husté sněžení ochromilo dopravu na Dolním Dvořišti už ráno. Na rakouské straně odstraňovali spadlý strom a vyprošťovali kamion, tvořily se kolony. Znovu se tam situace zkomplikovala vpodvečer. "Rakušané mají na své straně nějakou velkou nehodu, u přechodu řídí dopravu pro osobní vozidla a nákladní vozidla neprojedou," řekl Matzner. Po asi třech hodinách mohly kamiony tímto přechodem do Rakouska znovu projet.

Problémy kvůli sněžení a větru byly na více místech v Jihočeském kraji, silničáři zasahovali s veškerou technikou také na Jindřichohradecku, Prachaticku a Táborsku.

Jihomoravský kraj

Řidiči musejí být dnes ráno na silnicích v Jihomoravském kraji opatrní. Komunikace jsou po chemickém ošetření. Oproti úterý ale nesněží. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Kamiony neprojedou na Vyškovsku po silnici mezi obcemi Drnovice a Podomí, která je uzavřená pro vozidla nad 12 tun. Na Hodonínsku jsou zbytky rozbředlého sněhu, v Bílých Karpatech se nachází ujetá vrstva sněhu.

Na jižní Moravě se teploty pohybují od minus dvou do tří stupňů nad nulou. Na Vyškovsku mezi Drnovicemi a Podomím je pro kamiony uzavřená komunikace druhé třídy číslo II/379.

V úterý hustě sněžilo, což mělo za následek problémy v dopravě. Sněhové přeháňky se objevily v noci na dnešek na Znojemsku, komunikace jsou tam kryté posypem. Jinak nesněží. Pozor je však potřeba dávat na všech silnicích včetně dálnice D1 v úseku z Vysočiny k Brnu, kde je teplota pod nulou. Ostatní úseky D1 a další dálnice jako D2, D52 nebo D46 jsou sjízdné bez omezení.

Provozní ředitel společnosti Brněnské komunikace Leoš Chasák ráno v tiskové zprávě uvedl, že částečně ve vyšších polohách Brna může ležet sníh a částečně mohou namrzat vozovky. "Z tohoto důvodu vyjelo na zásah všech 21 vozidel naší společnosti. Především s ohledem na možnost lokálního namrzání vozovek doporučujeme řidičům opatrnou jízdu," dodal Chasák.

Karlovarský kraj

Kvůli neustávajícímu sněžení a silnému větru jsou do odvolání uzavřeny všechny silnice do Božího Daru na Karlovarsku, včetně silnice I/25 z Jáchymova na Boží Dar a hraničního přechodu do Německa. ČTK to dnes sdělil starosta Božího Daru Jan Horník. Podle něj by řidiči měli situaci respektovat a do hor by neměli nejezdit. Uzavřena je také silnice z Přebuzi na Rolavu a z Jindřichovic na Háj na Sokolovsku.

"Město Boží Dar urgentně žádá všechny motoristy, aby toto vzali na vědomí a svou cestu odložili. Podle předpovědi ČHMÚ může tento stav trvat až do dnešní půlnoci," uvedl dnes dopoledne starosta. Podle nejnovější předpovědí meteorologů by na horách mělo trvalejší sněžení přetrvat až do čtvrteční noci. Meteorologové také upozornili na přetrvávající riziko tvorby sněhových jazyků a závějí. Ve čtvrtek by ale měl slábnout vítr. Dnes v nárazech mohl dosahovat až rychlosti 70 kilometrů v hodině, ve čtvrtek by to mělo být i na horách maximálně 55 kilometrů za hodinu.

Špatné povětrnostní podmínky zkomplikovaly situaci v okolí Božího Daru už v úterý, kdy kvůli nim policie uzavřela cestu do města z Jáchymova i z Božího Daru od kruhového objezdu směrem na Neklid a Klínovec. Řidiči, kteří uzavírky nerespektovali, skončili dnes ráno často uvězněni v závějích, těžká technika je jen s obtížemi zvládla vyprostit. V nižších polohách jsou silnice s opatrností sjízdné, leží na nich ale rozbředlý sníh a kvůli srážkám je snížená dohlednost.

Silné sněžení a vítr omezily také provoz skiareálů. Skiareál Neklid na Božím Daru je zcela uzavřen, kvůli nesjízdným silnicím dnes zavřel také skiareál Plešivec. Na Klínovci byly v provozu lanovky Prima Express a CineStar Express. Dostat se k nim lze z Jáchymova k dolní stanici lanovky Prima Express, silnice na severní stranu skiareálu jsou nesjízdné. Skibusy z Fichtelbergu byly pro dnešek zrušeny, stejně tak večerní lyžování. Extrémní počasí způsobilo také výpadky elektrického proudu, kvůli kterým na Klínovci musel být přerušen provoz lanovky Dámská.

Královéhradecký kraj

Těžký a mokrý sníh na Trutnovsku od úterního podvečera láme stromy a větve. Problémy mají především energetici, kteří dnes dopoledne řešili poruchy na elektrických vedeních především v lokalitách v okolí Černého Dolu, Janských Lázní, Žacléře a Špindlerova Mlýna v Krkonoších. Hasiči od úterního podvečera v Krkonoších vyjížděli ke zhruba 20 případům stromů popadaných na silnice.

"Dopoledne jsme evidovali čtyři poruchy na vedeních vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí," uvedla pro ČTK mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. V některých místech se podle ní opraváři s těžkou technikou dostávají k poruchám jen velmi obtížně.

"Hlavně to je obtížné v horských oblastech, kde je rozmoklý terén a závěje sněhu. Máme posíleny počty pracovníků poruchových čet, pracovníků na dispečinku i pracovníků call centra," uvedla mluvčí.

Řidiči si musejí dát v Královéhradeckém kraji pozor na silnicích s ujetým či rozbředlým sněhem. Opatrní musejí být řidiči zejména v Krkonoších, Orlických horách a na Trutnovsku. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a hlavní silniční tahy v kraji byly dopoledne většinou mokré a bez sněhu.

V kraji ráno ojediněle sněžilo, v nižších polohách pršelo nebo padal déšť se sněhem. Odpoledne by mělo být v hradeckém kraji zataženo až oblačno, občas se sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Na horách se čeká i vydatnější sněžení. Teploty by se měly přes den pohybovat kolem nuly, na horách kolem minus čtyř stupňů Celsia. Vítr by mohl mít rychlost až 55 kilometrů v hodině a od vyšších poloh by místy mohl tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.

Liberecký kraj

Dopravu v Libereckém kraji dnes komplikoval sníh i popadané stromy. Zablokovaly několik silnic a na několika místech také železniční tratě v Jizerských horách a Krkonoších. Problémy jsou hlavně v kopcích, přes den napadlo dalších 20 centimetrů sněhu, řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má údržbu silnic v kraji na starosti. Popadané stromy přerušily na mnoha místech i elektrické vedení. Bez proudu bylo dnes v kraji až 11.000 domácností, večer kolem 20:00 jich bylo ještě asi 6000. Ne všechny se dnes podle severočeské mluvčí skupiny ČEZ Soni Holingerové podaří připojit.

"Budeme v odstraňování poruch pokračovat v noci a během zítřka," dodala Holingerová. Podle předpovědi by mělo dále sněžit, tvořit se sněhové jazyky a závěje. V Libereckém kraji v posledních dnech napadlo už 80 centimetrů sněhu. "Sněžilo celý den intenzivně. Problémy jsou podle přeháněk v kopcích, občas někdo uvízne, ale že bychom měli někde několikahodinové uzavírky, to nebylo. Spíše dělají problémy popadané stromy," uvedl Šén.

Energetici měli v 20:00 v Libereckém kraji nahlášeno 11 poruch na vedení vysokého napětí. "Na některá místa je obtížné dostat se kvůli množství sněhu," řekla Holingerová. Pro některé lokality nemohou kvůli tomu opraváři využívat těžkou techniku. "Nedostanou se tam s vysokozdvižnými plošinami, tak chodí pěšky a tahají nářadí a žebřík," dodala. Největší problémy jsou v Jizerských horách a Krkonoších.

Spadané stromy zastavily ráno provoz na železniční trati ze Smržovky do Josefova Dolu v Jizerských horách. Vlaky tam nejezdily skoro osm hodin, provoz se podařilo obnovit kolem 15:30. Spadlé stromy dnes několikrát zastavily i provoz mezi Libercem a Harrachovem a na krkonošské trati mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou na Semilsku. Nikomu se nic nestalo.

Hasiči v Libereckém kraji vyjeli v noci a dnes k odstranění popadaných stromů či větví zapletených v elektrickém vedení více než čtyřicetkrát. Největší problémy byly podle krajské mluvčí hasičů Pavlíny Bílkové na komunikacích v okolí Jilemnice, Tanvaldu a Jablonce nad Nisou. Potíže byly také kolem Liberce, Chrastavy a Raspenavy. Podle mluvčího policie Vojtěcha Robovského bylo přes den nahlášeno 14 dopravních nehod. "Ve všech případech se jednalo o plechy, případně tam byla drobná zranění, nic závažného," dodal.

Uzavřená zůstane minimálně do čtvrtečních 10:00 pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta úsekem projedou. Řidičům kamionů silničáři doporučují využít k cestě do Polska alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. "Apelujeme proto na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem silnice 10," zdůraznil Šén. Uzavřená je pro nákladní dopravu nad šest tun také silnice třetí třídy z Mníšku na Liberecku přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy.

I na hlavních tazích jsou zbytky rozbředlého sněhu, které kloužou. S velkou opatrností by měli jezdit všichni motoristé. V horách jsou navíc vozovky zúžené sněhovými mantinely, někde mají i více než metr. Na Horních Mísečkách dnes silničáři nasadili frézu, protože sníh už nebylo kam hrnout. "V dalších dnech asi budeme postupně frézovat Bedřichov, možná i další místa podle toho, jak bude sněžit," dodal Šén.

Energetici vyhlásili kalamitní stav ve 3 severočeských okresech

Energetici vyhlásili dnes večer kvůli sněžení a silnému větru v okresech Jablonec nad Nisou, Semily a Děčín kalamitní stav. Platí do odvolání. Společnost ČEZ Distribuce eviduje 25 poruch na vedení vysokého napětí, bez elektřiny je momentálně asi 13.000 odběratelů, informovala večer ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

"Z důvodu kumulace poruch a nepříznivé sněhové prognózy vyhlašuje ČEZ Distribuce dne 9. ledna 2019 k 21.00 kalamitní stav v okresech Jablonec nad Nisou, Semily a Děčín. Kalamitní stav platí do odvolání," uvedla.

I když se opraváři snažili během dne poruchy opravit, počasí jim práci maří. V postižených lokalitách na severu Čech stále sněží a fouká vítr, sněžit má i v noci a dopoledne. "I když se nám v průběhu dne podařilo tisíce odběrných míst připojit a desítky poruch na vedení opravit, stromy stále pod tíhou přibývajícího sněhu padají do vedení a dochází k dalších poruchám na místech, kde jsem již poruchy opravovali," poznamenala mluvčí ČEZ.

Zdůraznila, že týmy opravářů jsou nadále v terénu a pracují na odstranění následků sněhové nadílky. "Situace je nejvážnější ve třech zmiňovaných okresech," dodala Holingerová.

Husté sněžení a silný vítr už od rána komplikovaly dopravu a odpojily tisíce domácností od proudu v několika regionech republiky, problémy byly kromě severočeských oblastí také na jihu Čech, v Krušných horách či na Vysočině.

Moravskoslezský kraj

Na silnicích v Moravskoslezském kraji musí i dnes řidiči dodržovat zvýšenou opatrnost. Silnice jsou většinou mokré po chemickém ošetření, hlavně na silnicích nižších tříd a ve vyšších polohách na nich ale jsou zbytky sněhu nebo ujetá sněhová vrstva. Na Opavsku může být v některých místech ledovka a tvoří se tam i sněhové jazyky. Viditelnost snižují sněhové nebo dešťové přeháňky a v Ostravě dopravu komplikuje i několik nehod. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

V Místecké ulici ve směru do centra krajského města se srazila tři auta. Frekventovaná silnice spojuje Ostravu s Frýdkem-Místkem a lze tam očekávat kolony. Nehoda se stala také na další důležité dopravní tepně, v Opavské ulici, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Podle informací silničářů se obě nehody obešly bez zranění.

Pro kamiony je stále uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, kde se pracuje na přestavbě na dálnici.

Olomoucký kraj

Silnici I/35 nedaleko Mohelnice na Šumpersku uzavřel dnes kolem 09:15 v obou směrech střet dvou kamionů s osobním autem. Při nehodě se podle předběžných informací zranili tři lidé, všichni byli transportováni do nemocnic. Silnice je stále uzavřená, řekla odpoledne ČTK policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová. Na místě zasahoval i vrtulník záchranářů. Na silnici se už krátce po nehodě začaly tvořit dlouhé kolony.

Nehoda se stala u mohelnické místní části Studená Loučka na konci stoupání. "V místě zúžení ze dvou jízdních pruhů do jednoho došlo ke střetu nákladního vozidla s protijedoucím osobním vozidlem a následnému střetu nákladního vozu s dalším nákladním vozem jedoucím ve směru na Mohelnici," uvedla Vybíhalová.

Všichni tři zranění byli podle mluvčí převezeni do nemocnice. Mezi zraněnými byl i nezletilý, do nemocnice ho transportoval vrtulník. Okolnosti srážky automobilů na místě vyšetřuje policie, poté budou vozidla odtažena.

Pardubický kraj

Nový sníh leží na většině silnic v Pardubickém kraji. Problémy způsobuje hlavně ve vyšších polohách. Většinou je po solení rozbředlý, někde tvoří uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, informují silničáři. Sněžení ale zapříčinilo množství nehod, v kraji padaly také stromy příliš zatížené mokrým sněhem. Energetici kvůli sněhu evidují poruchy na vedení elektrického napětí.

Od večera do dnešního dopoledne hasiči zasahovali u 25 událostí. Například v Běstvině na Chrudimsku auto narazilo do zábradlí mostu. Kolize se obešla bez zranění. V Lichkově na Orlickoústecku auto skončilo v příkopu. Ve Studeném na Orlickoústecku kamion s návěsem dostal smyk, zarazil se o strom a zablokoval silnici. V Kameničkách na Chrudimsku a v Damníkově na Orlickoústecku vyprošťovali hasiči autobus.

"V Libchavách skončilo osobní auto na střeše. Řidiče od nehody odvezla posádka zdravotníků na vyšetření. Převrácené vozidlo hasiči zpět obrátili na kola pomocí jeřábu. V Lanškrouně pak skončilo v příkopu a závějích osobní auto mimo komunikaci," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Energetici zaznamenali v Pardubickém kraji dopoledne dvě poruchy na vedeních vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí. Poruchy zasáhly všechny okresy. "Jsou způsobeny velmi těžkým mokrým sněhem, pády stromů a větví obtěžkaných sněhem do vedení i větrem," uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Opatrní by měli být řidiči zvláště ve východní části regionu a na Hlinecku. Na Svitavsku se tvoří sněhové jazyky. Silnice I/11 přes Suchý vrch, kde se nepoužívá sůl, je sjízdná se sněhovými řetězy.

Ráno bylo v Pardubickém kraji převážně zataženo, na Hlinecku, Svitavsku a Orlickoústecku foukal silný až nárazový vítr. Často sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se držely mezi minus dvěma a plus dvěma stupni.

Plzeňský kraj

Sněhové nebo smíšené přeháňky, místy silný vítr a na některých silnicích také námrazy nebo ledovka dnes komplikují dopravu v Plzeňském kraji. Silnice, včetně dálnice D5, jsou mokré nebo s vrstvou ujetého či rozbředlého sněhu se zvýšenou opatrností sjízdné, informuje dnes Ředitelství silnic a dálnic.

Krajští silničáři vyslali do terénu všechny své sypače, ve vyšších polohách Šumavy na pomoc povolali i smluvní partnery, řekl ČTK dispečer Jaroslav Sádlo. "V nižších polohách se tvoří lokální námrazy, například u Horušan nedaleko Přeštic, u Oselců na Plzni - jihu nebo v okolí Horažďovic na Klatovsku," popsal.

Silný vítr navíc ve vyšších polohách tvoří na silnicích závěje nebo sněhové jazyky. Sněhové jazyky byly v noci například na Domažlicku a nadále se tvoří také na Šumavě. V kraji napadlo do pěti centimetrů sněhu, v nejvyšších polohách kolem Železné Rudy až do 20 centimetrů. Šumavské silnice, které nemohou silničáři kvůli ochraně přírody solit, mají ujetou vrstvu sněhu krytou inertním posypem.

Teploty pod nulou, srážky a vítr mají zejména v jihozápadní části kraje přetrvávat celý den.

Středočeský kraj

Jízdu po středočeských silnicích dnes ráno místy ztěžuje sněžení nebo déšť, řidiči by měli být opatrní. Na některých úsecích je mohou překvapit zbytky rozbředlého sněhu, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněžení, déšť se sněhem nebo dešťové a sněhové přeháňky jsou po ránu hlášeny na Pražském okruhu a také na dálnicích D1, D5 či D10. Některé silnice první třídy na Příbramsku v noci pokryla vrstva nového sněhu.

Teploty v regionu se pohybují od minus jednoho do dvou stupňů Celsia a fouká vítr.

Ústecký kraj

Husté sněžení v Krušných horách si vynutilo uzavření několika silnic. Kamiony se nedostanou po hlavní silnici I/7 z Chomutova přes Horu sv. Šebestiána do Německa, osobní auta projedou jedním pruhem. Zavřené jsou kratší úseky silnic nižších tříd na Chomutovsku, Mostecku a Teplicku. V terénu jsou kromě silničářů také hasiči a energetici kvůli popadaným stromům na vozovky a dráty elektrického vedení.

Silnici I/7 ve stoupání nad Chomutovem zablokovaly už ráno nákladní automobily. Policie nejprve silnici zcela uzavřela, poté pustila do jednoho jízdního pruhu osobní auta. Kamiony zůstávají stát podél cesty.

Kvůli sněhu uzavřeli silničáři trasu mezi Výsluním a Rusovou na Chomutovsku. Lidé se nedostanou ani z obce Malý Háj na Mostecku k hranici chomutovského okresu. "V okolí Měděnce na Chomutovsku je také zavřená komunikace a stejně tak na Teplicku úsek Moldava - Mikulov a ještě kolem Chomutova dvě silnice III. třídy," řekla ČTK dispečerka krajské správy a údržby silnic. "Všechny vozy a lidi jsou v terénu, bohužel na horách silně fouká a po projetí pluhu se hned tvoří sněhové jazyky," uvedla dispečerka. Pluh zůstal stát v obci Nová Ves v Horách, kde je zavřená silnice směrem na Brandov.

Potíže mají řidiči kolem Tisé na Ústecku, hustě sněží také na Děčínsku. Mezi obcemi Petrovice a Nakléřov za Ústím nad Labem se tvoří sněhové jazyky a cesta pokrytá zhruba metrovou vrstvou sněhu je uzavřena.

Hasiči v noci a dnes ráno odklízeli devět stromů spadlých na vozovky. Dalších osm jich rozřezávali během dnešního dne. "Ve čtyřech případech zasahovali hasiči v okresu Děčín, dva výjezdy byly hlášeny z okresu Teplice," řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Poruchy v Ústeckém kraji evidují energetici, a to kolem Telnice na Ústecku a na Chomutovsku v okolí Měděnce a Perštějna. "Situaci komplikuje často nepřístupný terén. Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení, které se lámou pod tíhou těžkého a mokrého sněhu," uvedla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Kraj Vysočina

Asi dvě hodiny byla dnes neprůjezdná silnice 34 u Jitkova na Havlíčkobrodsku, odkud bylo nutné vyprostit kamion. Znovu se jí podařilo zprůjezdnit před 12:00. Přibližně o hodinu později se podařilo uvolnit i silnici I/19 u Divišova na Žďársku, kde zapadl kamion převážející skot. U Vlachovic na Žďársku je zapadlý sypací vůz. Dopravu na Vysočině od rána kromě sněhu komplikují také popadané stromy, kvůli nimž nejezdily ráno vlaky na Žďársku. Varování před kluzkou vozovkou platí pro dálnici D1, ledovka je i jinde v kraji.

Za sněžení a větru se na některých místech kraje od noci tvořily sněhové jazyky, jinde překážely stromy padající na silnice a zapadlé kamiony. Kvůli odstraňování spadlých stromů zasahovali hasiči od noci už asi na 80 místech. Pomáhali také s vyprošťováním aut, včetně autobusu, který zapadl u Okříšek na Třebíčsku, uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová. Podle Čírtkové se v kraji dnes stalo asi 25 nehod, které se obešly bez vážných zranění.

Hlavní tahy v kraji jsou většinou mokré nebo s vrstvou rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Na vedlejších silnicích leží sníh krytý posypem. Na některých silnicích je ledovka. Jen s opatrností jsou kvůli ní sjízdné silnice u Věžnice na Jihlavsku nebo u obce Rozsochy na Žďársku. Sněhové jazyky zhoršují sjízdnost silnic zejména v okolí Nového Města na Moravě a v Bystřici nad Pernštejnem.

Podle meteorologů bude dnes večer na Vysočině zataženo, sněžit bude už jen občasně, v západní části kraje ale může být sněžení znovu trvalejší. Teploty v noci klesnou k minus čtyřem stupňům Celsia. Vanout bude jen mírný vítr s rychlostí do 20 kilometrů za hodinu.

Zlínský kraj

Na většině silnic ve Zlínském kraji leží dnes ráno po chemickém ošetření rozbředlý sníh, případně jeho zbytky. Ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá vozovky uježděná vrstva sněhu o tloušťce pěti až 15 centimetrů, navíc hrozí jejich namrzání. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Dohlednost na silnicích v regionu místy snižují sněhové přeháňky nebo déšť se sněhem. Vyplývá to z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic.

V kraji je zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus pěti do plus tří stupňů Celsia. Místy fouká slabý, na Vsetínsku se však objevuje i nárazový vítr. Odpolední maxima by podle předpovědi měla vystoupat k plus jednomu stupni Celsia. Přes den bude převážně zataženo, na většině území s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Vát bude mírný západní až jihozápadní, k večeru slabý proměnlivý vítr.