Praha - Na některých silnicích v celé zemi se dnes místy tvořilo náledí, sněhové jazyky a závěje. Kvůli nehodám se tvořily kolony na dálnici D1. Pro nákladní auta byla kvůli hustému sněžení uzavřena silnice z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Problémy měly po silném sněžení také vlaky. Meteorologové předpovídají další sníh. Řidiči by kvůli silném větru a sněžení neměli jezdit do Krušných hor, zejména do Božího Daru.

Od noci sněžilo třeba na Vysočině, kde dnes komplikovaly dopravu zapadlé kamiony. Třeba u Jitkova na Havlíčkobrodsku na silnici I/34 jich podle policie zapadlo pět. Odstavený kamion ztížil provoz i na dálnici D1 na 100. kilometru ve směru na Prahu. Ve směru na Brno na 96. kilometru zase havarovala ráno dvě auta, nikdo se nezranil.

I odpoledne sněžilo například v Libereckém kraji, hlavně ve vyšších polohách. Problémy měli řidiči kamionů na Českolipsku na silnici I/13 na Práchni nebo na I/9 u Svoru. Pro nákladní auta je od půlnoci uzavřena I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta po silnici projedou, kamionům silničáři doporučují alternativní trasu po I/35 přes Hrádek nad Nisou. Sníh ráno zastavil v regionu i provoz na frekventované železniční trati z Kořenova přes Harrachov do Sklářské Poreby v Polsku. Provoz byl obnoven odpoledne.

V Královéhradeckém kraji se po silném sněžení staly jen ráno desítky nehod, většinou byly bez zranění. Na hlavní silnici mezi Vamberkem a Solnicí na Rychnovsku ráno kvůli hustému sněžení kolabovala doprava. Silnici I/14 mezi 06:00 až 09:00 na několika místech zablokovaly kamiony, řekla mluvčí policie Alena Kacálková. Silnice v tomto úseku vede přes Rychnov nad Kněžnou kopcovitou krajinou a využívají ji lidé, kteří dojíždějí za prací do průmyslové zóny Silnice-Kvasiny, kde je i závod Škoda Auto.

Řidiči by kvůli silném větru a sněžení neměli jezdit do Krušných hor, zejména do Božího Daru. Silnice na vrchol Klínovce je uzavřena, další silnice v oblasti se zatím daří udržovat sjízdné s maximálním úsilím silničářů. Do hor by se neměli vydávat ani běžkaři a turisté, varoval odpoledne starosta Božího Daru Jan Horník (STAN). Varování před nepříznivými podmínkami na horách vydala i policie. Sněžení a silný vítr na horách přetrvají asi nejméně do středečního časného rána.

V Pardubickém kraji uzavřela asi na hodinu silnici I/35 u odbočky na Opatovec na Svitavsku nehoda kamionu, který se ráno vzpříčil. Hasiči museli od brzkého rána vyprošťovat i několik autobusů. V Olomouckém kraji se ráno na D46 u Žešova z Prostějova na Vyškov srazila tři osobní auta. Nikdo nebyl zraněn. Nehoda dvou nákladních aut zase ztížila provoz na D1 u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku na Prahu. Vytvořila se několikakilometrová kolona. Před polednem byl zprovozněn jeden jízdní pruh.

Na jihu Moravy na silnici I/43 mezi Černou Horou a Brnem se řidiči ráno také značně zdrželi. Důvodem byl desítky minut trvající kyvadlový provoz mezi Černou Horou a Závistí, kde do 09:00 hasiči a policie odstraňovali nehody a poté silničáři čistili pruh od sněhu. K Milonicím se na úseku delším než čtyři kilometry objevilo náledí a silnice byla zcela uzavřena pro nákladní auta nad 12 tun. Kvůli počasí také některé linkové autobusy nabíraly podle webu www.idsjmk.cz až hodinu zpoždění.

Problémy měly kamiony ve Zlínském kraji. Na několika místech stály pod táhlými kopci, potíže byly na Syrákově, Petrůvce, u Zádveřic a v Buchlovských kopcích. V Moravskoslezském kraji působilo sněžení problémy třeba v Ostravě, kde dnes poprvé museli silničáři využít i posilovou techniku. Jeden sypač byl na žádost dopravního podniku vyčleněn na údržbu silnice na Bazalech, aby tam mohly bez problémů projet trolejbusy.

Zejména na severozápadě a severu Čech bude vydatně sněžit do čtvrtečního rána, do té doby tam připadne 20 až 50 centimetrů sněhu, sdělil dnes Český hydrometeorologický ústav. V Jeseníkách a Beskydech bude sněžit podle meteorologů do středečního rána, napadne deset až 25 centimetrů sněhu. Vlivem větru se budou ve vyšších polohách tvořit sněhové jazyky a závěje.

Jihočeský kraj

Na silnicích v okrese Prachatice se tvoří sněhové jazyky. Část silnic v kraji je dnes ráno sjízdná jen se zvýšenou opatrností, část je holá a mokrá. ČTK to řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Kateřina Řepová. Podle meteorologů se budou dnes v polohách nad 600 metrů tvořit sněhové jazyky, na horách místy závěje.

V kraji je nyní od minus tří do plus tří stupňů. Sněhové jazyky se zatím tvoří jen na Prachaticku. Přes noc vyjížděli silničáři po kraji téměř s veškerou technikou, jak řekla dispečerka.

Na jihu Čech bude dnes převážně zataženo se sněžením, na Šumavě předpovídají meteorologové vydatné a trvalé sněžení. V polohách pod 500 metrů bude pršet nebo budouu srážky smíšené. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od dvou do pěti stupňů, v 1000 metrech kolem minus jednoho.

Jihomoravský kraj

Řidiči na jižní Moravě musejí od dnešního rána počítat s komplikacemi, na většině území hustě sněží a teploty se pohybují od nuly do minus tří stupňů. Silničáři jsou v terénu s veškerou technikou. Větší problémy mohou být ve vyšších polohách Blanenska a severozápadního Brněnska a také v Bílých Karpatech, kde by se mohlo vytvářet náledí a sněhové jazyky, vyplývá z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a Brněnských komunikací. Aktuálně jsou uzavřené pro nákladní auta nad 12 tun silnice I/43 mezi Černou Horou a Milonicemi na Blanensku a silnice II/379 mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku. Problémy mají autobusy.

Sněžit začalo v kraji od západu dnes zhruba po 5:00, postupně začalo v celém kraji a podle radarových snímků bude hustě sněžit nadále. "Doporučujeme proto věnovat jízdě zvýšenou pozornost," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák.

Zpožděné od pěti do 60 minut jsou kvůli sněžení některé autobusové spoje v celém kraji. Podle informací vydaných v 9:10 jsou kvůli situaci na silnici I/43 zpožděné spoje linky 301 z Černé Hory do Brna. Linka 151 jezdí ze Šlapanic do Kobylnic odklonem přes Ponětovice, linka 223 se nedostane do Klepačova a linka 421 z Lukovan do Zakřan kvůli nesjízdné silnici. Linka 423 nezajíždí do Biskoupek, linka 430 nejezdí v úseku Sudice - Rapotice. Linka 445 se nedostane do Lesonic a Moravských Knínic, linka 585 neprojede do zastávky Valtice, bažantnice a linka 621 se zatím nedostane do Holubic.

Podle předpovědi by měly srážky přes den slábnout a teploty by se měly pohyboval od nuly do čtyř stupňů, v nižších polohách tak bude sníh tát.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji komplikuje dopravu sněžení. Na silnici I/6 u odbočky na Údrč na Karlovarsku dnes ráno havarovalo auto, dva lidé byli lehce zraněni. Dopravu na hlavním tahu z Karlových Varů na Prahu řídí policie kyvadlově, uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Silnice v kraji jsou po chemickém ošetření, místy leží rozbředlý sníh a může vznikat námraza. Sněžení také snižuje dohlednost. Podle předpovědi meteorologů má sněžit a pršet celý den. Zatímco na horách by mohlo vydatně sněžit, v polohách pod 500 metrů budou srážky přecházet ve smíšené nebo dešťové. Bude silný vítr s nárazy až 70 kilometrů v hodině, na horách až 90 kilometrů v hodině. Ve vyšších polohách se mohou proto tvořit sněhové jazyky nebo závěje.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji začalo v noci na dnešek silně sněžit. Na silnicích leží vrstva sněhu a řidiči musejí být při jízdě velmi opatrní. Policie od časného rána do 09:30 evidovala v kraji 24 nehod. S výjimkou havárie auta u Lipovky na Rychnovsku se obešly bez zranění. Na několika místech havarovaly kamiony. Vyplývá to z informací silničářů, policie a meteorologů v kraji.

"Nejhorší situace je na silnicích v okresech Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Náchod. Žádná silnice nemusela být kvůli sněžení uzavřena," řekla ČTK mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková.

V Horní Olešnici na Trutnovsku na hlavní silnici číslo 16 sjel kamion do příkopu. Mimo silnici sjel i kamion u Smidar na Hradecku. Úsek silnice číslo 14 u průmyslové zóny Solnice na Rychnovsku policie označila za nesjízdný pro kamiony. Ve stoupání v Litoboři na Náchodsku uvázl na zledovatělé silnici autobus.

Ve Dvoře Králové na Trutnovsku se srazil autobus a osobním autem. U Hajnice na Trutnovsku na silnici číslo 37 se srazila dodávka s nákladním autem, které částečně zablokovalo silnici. Další havárie policie evidovala například u Konecchlumí na Jičínsku, Bolehoště na Rychnovsku, u Hradce Králové a u Týniště nad Orlicí na Rychnovsku.

Sněžit má i přes den, v nižších polohách pod 400 metrů nad mořem by sněžení mělo přecházet do deště. Silný vítr by na silnicích mohl tvořit sněhové jazyky a na horách i závěje. Teploty se ráno v kraji pohybovaly kolem nuly, na hřebenech hor bylo minus pět stupňů Celsia. Teploty by se měly přes den pohybovat od dvou do pěti stupňů.

Na Rychnovsku dnes ráno kvůli sněžení zkolabovala doprava

Na hlavní silnici mezi Vamberkem a Solnicí na Rychnovsku dnes ráno kvůli hustému sněžení a nepříznivým klimatickým podmínkám zkolabovala doprava. Silnici první třídy číslo 14 mezi 6:00 až 9:00 na několika místech zablokovaly kamiony, řekla ČTK mluvčí rychnovské policie Alena Kacálková. Silnice v tomto úseku vede přes Rychnov nad Kněžnou kopcovitou krajinou a komunikaci využívají lidé, kteří dojíždějí za prací do průmyslové zóny Silnice-Kvasiny, kde je také závod Škoda Auto.

"Všechno se to tam zastavilo. Bylo to umocněné tím, že v tu dobu najížděli lidé do práce do automobilky a dalších firem. V tu chvíli šlo hovořit o kalamitní situaci. Kalamitní stav ale vyhlášen nebyl. Mezi 9:00 a 10:00 se to začalo rozjíždět," řekla ČTK Kacálková.

Vážnost situace na Rychnovsku v té době potvrdila také mluvčí krajských hasičů Martina Götzová. "Před 9:00 byla Solnice kompletně zablokovaná kamiony. Byla povolána jednotka dobrovolných hasičů, kteří pomáhali kamiony vyprostit ze sněhu," řekla ČTK Götzová.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji stále místy sněží, v nižších polohách ale většinou prší. Silničáři doporučují jezdit se zvýšenou opatrností, silnice dnes mohou klouzat. Problémy měli dopoledne řidiči kamionů na Českolipsku na silnici 13 na Práchni nebo na silnici 9 u Svoru. Pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny je od půlnoci uzavřena silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Sníh ráno zastavil i provoz na frekventované železniční trati z Kořenova přes Harrachov do Sklářské Poreby v Polsku. Provoz tam byl ve 13:00 obnoven.

Provoz do Polska museli kvůli sněhu přerušit v 08:00, vlaky nejezdily z Kořenova dál na Harrachov a do Polska. Zavedena nebyla ani náhradní autobusová doprava. První vlak, který mohl pokračovat až do Polska, vyjel z Liberce ve 12:35 a do Sklářské Poreby by měl dorazit po 14:00.

I autobusy a auta po silnici 10 do Harrachova i dál do Polska projedou. Řidičům kamionů silničáři doporučují využít k cestě do Polska alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. "Silnice na Harrachov zatím zůstane uzavřená, očekáváme další silné sněžení," řekl před polednem ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má silnice v kraji na starosti. V horách do rána napadlo místy až 15 centimetrů sněhu a meteorologové očekávají další vydatné sněžení a vítr o rychlosti až 70 kilometrů v hodině, který bude tvořit sněhové jazyky a závěje.

Silnice do Polska přes Harrachov se v posledních letech při každém silnějším sněžení pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů preventivně uzavírá. K zablokování provozu na 18 kilometrů dlouhém úseku stačí jediný kamion uvízlý v kopci. "Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem silnice 10," zdůraznil Šén.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou většinou holé a mokré, ve vyšších polohách může na vozovkách ležet rozbředlý sníh. Na silnicích nižších tříd je vrstva ujetého sněhu. Motoristé by měli být opatrní, silnice kloužou. Uzavřena musela být před polednem silnice třetí třídy u Jílového na Jablonecku, kde se střetl autobus a nákladním autem. Nehoda se obešla bez zranění.

S deštěm a sněhovými přeháňkami musí řidiči počítat po celý den. Teploty v nížinách mohou vystoupat až ke čtyřem stupňům, na horách by většinou mělo být kolem nuly. "Řidiči by měli být připraveni na náhlou změnu počasí a přizpůsobit tomu styl jízdy. Doporučujeme kvalitní zimní výbavu - zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku, při cestách do hor dostatek pohonných hmot, sněhové řetězy a lopatu," dodal Šén.

Moravskoslezský kraj

Řidiči v Moravskoslezském kraji se musejí připravit na možné komplikace. V některých částech regionu od rána sněží, na silnicích tak může ležet nová vrstva sněhu. Sníh působí problémy v Ostravě, kde dnes poprvé museli v ulicích využít i posilovou techniku. Jeden sypač byl speciálně na žádost dopravního podniku vyčleněn na údržbu silnice na Bazalech, aby tam mohly bez problémů projet trolejbusy. ČTK to řekl mluvčí Ostravských komunikací Jiří Maléř.

"Pustili jsme ven veškeré sypače i ty, co máme jako náhradní. Jelo jich ven sedmnáct. Poprvé jsme také povolávali posily, takže k sypačům jezdí od rána ještě 12 traktorů s pluhy. Takové pluhování ještě potřeba nebylo," uvedl Maléř.

Podle něj je letošní zima určitě silnější než předchozí léta. K neděli bylo spotřebováno 1500 tun soli, množství kvůli údržbě na počátku týdne dále vzroste. "Podle mě se do konce ledna dostaneme na spotřebu, kterou jsme měli loni až někdy do dubna. I těch výjezdových dnů je více," řekl Maléř. Zatím to podle něj nevypadá, že by se situace zlepšila. Technika se tak vrací do garáží pouze na doplnění soli a paliva nebo na střídaní směn.

"Silnice, které jsou rozsolené, jsou sjízdné, ale je tam důraz na tu opatrnost. Je vidět, že někteří řidiči například dobržďují na poslední chvíli," doplnil Maléř.

Kvůli silnému větru se v regionu mohou místy tvořit i sněhové jazyky. V kraji se aktuálně řeší několik nehod, například nehoda nákladního vozidla uzavřela jízdní pruh v ulici 17. listopadu v ostravské části Poruba, nehoda nákladního automobilu s osobním se stala i nedaleko Opavy nebo v Palkovické ulici ve Frýdku-Místku.

Na většině území kraje by dnes i podle předpovědi meteorologů mělo sněžit, na horách trvaleji. Později lze v polohách pod 400 metrů očekávat i smíšené srážky. Nejvyšší teploty vystoupají na dva stupně Celsia, na horách mohou klesnou až k minus pěti. V polohách nad 500 metrů meteorologové varují právě před tvorbou sněhových jazyků, na horách ojediněle i závějí.

Olomoucký kraj

Rozbředlý nebo ujetý sníh dnes ráno pokrýval většinu silnic v Olomouckém kraji po nočních sněhových přeháňkách. V regionu stále sněží. Všechny silnice jsou zatím sjízdné. Řidiči by měli jezdit se zvýšenou opatrností. Policisté ráno evidovali několik dopravních nehod. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Rozbředlý sníh v Olomouckém kraji kvůli vydatnému sněžení pokrývá dálnice i silnice nižších tříd. Například na Olomoucku správci silnic už v noci poslali do terénu všechny sypače a nabádají řidiče, aby kvůli kluzkým vozovkám jezdili opatrně.

Čerstvý nebo rozbředlý sníh pokrývá také silnice na Šumpersku, Jesenicku, Přerovsku a Prostějovsku. Kvůli sněžení a větru je na silnicích snížená dohlednost. Ve vyšších polohách je na méně důležitých silnicích vrstva ujetého sněhu s posypem.

V kraji se ráno i kvůli kluzkým vozovkám stalo několik dopravních nehod. Například na dálnici D46 u Žešova ve směru z Prostějova na Vyškov se srazily tři osobní automobily. Podle předběžných informací nebyl při této nehodě nikdo zraněn.

U Dubu nad Moravou na Olomoucku sjelo osobní vozidlo do příkopu a nahlášeno bylo zranění. Poblíž nehody další automobil vyjel ze silnice. Dvě vozidla havarovala v obci Mladějovice na Olomoucku a krátce po 8:30 byla nahlášena nehoda dvou automobilů na D46 u Olomouce ve směru na Vyškov. Řidiči tam musí jezdit opatrně. U obce Hluchov na Prostějovsku sjelo nákladní vozidlo do příkopu.

Nehoda dvou kamionů zastavila provoz na části D1 u Lipníku

Nehoda dvou nákladních automobilů dnes kompiluje provoz na dálnici D1 nedaleko Lipníku nad Bečvou na Přerovsku ve směru od Ostravy na Prahu. Část dálnice v místě nehody byla krátce po nehodě neprůjezdná a vytvořila se několikakilometrová kolona. Před polednem byl zprovozněn jeden jízdní pruh. ČTK to řekl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Nehoda dvou kamionů na D1 u obce Podhoří u Lipníku nad Bečvou byla nahlášena krátce po 10:00. Při nehodě podle Hejtmana nebyl nikdo zraněn, avšak dálnice byla u Podhoří ve směru od Ostravy na Prahu uzavřena. "Aktuálně byl zprovozněn jeden jízdní pruh. Zatím nelze odhadnout, jak dlouho tato situace ještě potrvá," uvedl krátce po 12:00 Hejtman.

Kvůli nehodě se na dálnici u Lipníku nad Bečvou ve směru na Prahu vytvořila zhruba sedmikilometrová kolona automobilů, která se po otevření jednoho dálničního pruhu dala pomalu do pohybu.

Pardubický kraj

Na mnoha místech Pardubického kraje, zvláště ve výše položených oblastech, dnes sněží. Sníh na silnicích je většinou po solení rozbředlý, někde i uježděný. Někde se také může tvořit ledovka a náledí, upozorňují řidiče silničáři.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Žamberka či Poličky a Vysokého Mýta. Někde vznikají sněhové jazyky. Silnice I/11 přes Suchý vrch, kde se k údržbě nepoužívá sůl, je sjízdná jen se sněhovými řetězy. V Železných horách je vrstva sněhu místy zledovatělá, na silnici I/34 u Vendolí na Svitavsku je ledovka.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, na Orlickoústecku byl místy nárazový vítr. Většinou sněžilo nebo padal sníh s deštěm. Teploty se pohybovaly mezi minus šesti a plus třemi stupni.

Vzpříčený kamion zablokoval silnici I/35 na Svitavsku

Na silnici I/35 havaroval dnes ráno u odbočky na Opatovec na Svitavsku kamion a vzpříčil se na vozovce. Silnice byla asi hodinu uzavřena v obou směrech, už je průjezdná kyvadlově. Na mnoha místech Pardubického kraje dnes sněží, počasí způsobilo několik dopravních nehod. Hasiči museli od brzkého rána vyprošťovat z příkopu a závějí několik autobusů.

Zasahovali ve Vendolí, Králíkách, Rudolticích, Albrechticích i Klášterci nad Orlicí, kde hasiči evakuovali deset dětí a dvě dospělé osoby z autobusu, který spadl do příkopu, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Havárie se obešly bez vážného zranění.

Sněžení zasáhlo nejvíce východní část regionu a výše položené oblasti. Sněhové přeháňky a sníh s deštěm padá i v Polabí.

Plzeňský kraj

Jízdu na silnicích v Plzeňském kraji dnes ráno zhoršují smíšené srážky deště se sněhem nebo mrholení. Silnice včetně dálnice D5 jsou se zvýšenou opatrností sjízdné, jsou ale kluzké a místy se na nich může tvořit i ledovka, informuje dnes Ředitelství silnic a dálnic.

Ledovka hrozí například na Domažlicku u obce Česká Kubice u hranic s Německem, kde namrzá padající sníh. Ve vyšších polohách Šumavy zůstává na silnicích, které se nemohou v zimě solit, vrstva ujetého sněhu krytá posypem.

V kraji vane většinou slabý vítr, na Tachovsku může být v nárazech silnější. Teploty se pohybují zhruba od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia.

Středočeský kraj

Nová vrstva sněhu pokryla v noci na dnešek některé silnice ve Středočeském kraji. Se zbytky sněhu po úklidu pluhy musejí řidiči místy počítat i na hlavních tazích, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněžení nebo déšť se sněhem jsou po ránu hlášeny na Pražském okruhu či dálnicích D1, D5, D8, D10 a D11. Na silnicích první třídy na Příbramsku cestáři v noci varovali před sněhovými jazyky.

Teploty v regionu se pohybují od minus jednoho do tří stupňů Celsia a fouká vítr.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou dnes zatím sjízdné bez omezení. Od půlnoci sněží na Děčínsku, sněžení postupuje ve směru na západ. Některé vozovky silničáři ošetřili chemickým posypem, někde leží rozbředlá nebo uježděná vrstva sněhu. Řidiči by měli na těchto místech dbát zvýšené opatrnosti. Během dne by mohla vznikat ledovka. Vyplývá to z údajů Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Předpověď na dnešní den hlásí zataženo až oblačno a déšť se sněhem. Dopoledne na severozápadě republiky sněžení jen v oblastech nad 700 metrů, na horách vydatnější. Nejvyšší teploty jeden až pět stupňů, v 1000 metrech na horách kolem minus jednoho stupně. Od středních poloh lze předpokládat tvorbu sněhových jazyků, na horách i závějí.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou dnes ráno sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 mezi Jihlavou a Humpolcem platí varování před kluzkou vozovkou. V noci sněžilo, někde jsou silnice po chemickém ošetření mokré, někde leží rozbředlý sníh. Na vedlejších silnicích je místy pod novým sněhem zledovatělá vrstva starého sněhu. Krajští silničáři mají nasazenou veškerou techniku, neprůjezdné úseky neevidují.

V kraji začalo podle dispečerky krajských silničářů Evy Muškové sněžit dnes kolem 03:00, nejprve na Havlíčkobrodsku, postupně v celém kraji. Někde nemohly projet kamiony. Hlavní tahy jsou mokré nebo s rozbředlým sněhem, na vedlejších silnicích leží vrstva sněhu krytá posypem. Teploty v noci klesaly k minus třem stupňům Celsia.

Sněžení může být podle meteorologů dnes na Vysočině i vydatnější, postupně ho bude ubývat nebo bude padat déšť se sněhem. Nejvyšší odpolední teploty se dostanou ke třem stupňům Celsia. Kvůli větru, který může v nárazech překonat rychlost 70 kilometrů za hodinu, se mohou tvořit sněhové jazyky.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji komplikuje dnes dopoledne husté sněžení, které snižuje dohlednost. Silnice v nižších polohách pokrývá po chemickém ošetření rozbředlá vrstva sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na vozovkách ve vyšších polohách leží uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Policisté vyjížděli od rána, kdy v regionu začalo sněžit, zhruba k desítce nehod, řekl ČTK krajský policejní mluvčí Petr Jaroš.

Všechny nehody, které policie od 7:00 eviduje, se podle něj obešly bez zranění. "Některé nehody nám však řidiči ani nehlásí. Potíže v dopravě způsobují kamiony, které stojí pod táhlými kopci. Potíže s nimi byly na Syrákově, Petrůvce, u Zádveřic nebo v Buchlovských kopcích," uvedl Jaroš. Zmíněná místa jsou však s obezřetností průjezdná.

Kvůli vzpříčenému nákladnímu vozidlu je neprůjezdná silnice mezi Hlukem a Ostrožskou Lhotou na Uherskohradišťsku. Omezení by mohlo skončit kolem poledne. Odstraňování následků nehod a jejich vyšetřování může aktuálně řidiče zdržet v Brodské ulici v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku, v Palackého ulici v Napajedlech na Zlínsku, na silnici mezi Zlínem-Malenovicemi a Salaší nebo mezi Bílavskem a Bystřicí pod Hostýnem na Kroměřížsku. Potíže hlásí silničáři také z dálnice D55, kde se před Otrokovicemi na Zlínsku tvoří kolony. Kvůli havarovanému vozidlu je s omezením průjezdný sjezd z D1 na D55 u Hulína na Kroměřížsku.

V kraji je převážně zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se dopoledne pohybovala od minus šesti do minus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla vystoupat ke dvěma stupňům Celsia. Přes den bude v regionu většinou zataženo, od západu se sněžením, a to i vydatnějším. Později odpoledne budou postupně srážky spíše občasné, četnější na Vsetínsku. Vát bude mírný jihozápadní až západní vítr. V části kraje platí výstraha meteorologů před novým sněhem a také možností tvorby sněhových jazyků.