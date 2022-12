Sníh komplikuje dopravu na silnících a železnici, přerušeny i dodávky elektřiny

Praha - Mokrý sníh dnes od rána komplikuje dopravu na silnicích a železnici, přerušeny byly i dodávky elektřiny. Největší problémy jsou na jihu Čech, na Vysočině a na Benešovsku a Kutnohorsku ve Středočeském kraji. Dopoledne policie uzavřela dálnici D3 ve směru od Tábora do Prahy, kvůli uvízlým kamionům se tam vytvořily dlouhé kolony. V Libereckém kraji je kvůli sněžení zavřená pro nákladní vozy silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Na jihu Čech a částečně na Vysočině bylo ráno bez elektřiny kolem 22.000 odběrných míst. Výstraha meteorologů před sněžením platí pro jižní Čechy, Vysočinu a východ Čech do 14:00.

Dopoledne Správa železnic evidovala přerušení provozu kvůli nepříznivému počasí na více než desítce úseků. Problémy podle dispečerů způsobuje hlavně těžký mokrý sníh, který větve a stromy naklání až do profilu trati a trakčního vedení. Někde stromy na koleje popadaly. Vlaky nejezdí či je omezen provoz na několika místech na trati Linec - České Budějovice - Praha. Dále jsou mimo provoz některé úseky na železnici mezi Českými Budějovicemi a Českými Velenicemi na Jindřichohradecku, Táborem a Bechyní na Táborsku nebo Třeboní na Jindřichohradecku a Českými Velenicemi. České dráhy na twitteru upozorňují, že náhradní dopravu autobusy lze kvůli komplikacím na silnicích zajistit jen v omezené míře. Po odstranění překážek bude provoz postupně obnoven.

Silniční dopravu komplikuje husté sněžení zejména v Jihočeském kraji. V souvislosti s tím policie evidovala už několik desítek událostí. Jihočeští hasiči od noci odstraňují ze silnic popadané stromy. Nejvíce práce zatím měli na Českobudějovicku, Českokrumlovsku, Jindřichohradecku a Táborsku, uvedla jejich mluvčí Vendula Matějů. Několik kamionů uvízlo na dálnici D3 ve směru od Tábora do Prahy. "Kolony se začaly tvořit u středočeského Miličína, kde jsou ve směru na Prahu nepojízdné kamiony," řekla ČTK mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová. Právě za Miličínem je nájezd na dálnici D3.

Karel Huisl z dispečinku správy a údržby Jihočeského kraje ČTK řekl, že od nočních hodin silnice udržují pluhy a sypači. "Večer začalo pršet a v noci se déšť změnil na sníh. Snažíme se silnice hodně solit, ale nějakou dobu trvá, než to začne působit a vrstva sněhu se rozjezdí," uvedl Huisl. Nákladní vozy uvízly například u Lišova a u Strážkovic na Českobudějovicku. "Bohužel se tradičně stává, že některé kamiony mají stále letní pneumatiky. A v takových podmínkách pak někde zůstanou stát," dodal.

Kamiony brzdí dopravu u Votic na Benešovsku na silnici I/3, hlavním tahu z Prahy na Tábor. Podle policejního mluvčího Pavla Truxy nejsou hlášeny žádné vážné dopravní nehody. "Silnice blokují nákladní vozidla, která nemohou projet," řekl Truxa. V 8:00 havarovalo u Votic nákladní auto, vytvořily se zde dlouhé kolony kvůli dalším stojícím kamionům. Dopravu mnohde také ztěžují stromy, které spadly na silnici. "Největší počet padlých stromů máme na Benešovsku," řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.

V Libereckém kraji je pro nákladní vozidla zavřená silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov, řekl ČTK Aleš Správka ze společnosti Silnice LK, která má silnice v kraji na starosti. Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. To se stalo právě dnes ráno. "Začali se nám tam předjíždět neukáznění řidiči a zatarasili možnost dalších průjezdů sypačů," řekl Správka. Podle něj na kritický úsek poslali užší sypač. Jinde v kraji s průjezdností podle Správky problémy nejsou.

Na Vysočině uzavřela nehoda kamionu u Náměště nad Oslavou na Třebíčsku silnici I/23. Další kamion uvízl u obce Samšín na Pelhřimovsku. Při dopravní nehodě aut u Nového Rychnova na Pelhřimovsku se zranili tři lidé, včetně dvou dětí, řekla ČTK mluvčí hasičů Petra Musilová. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Podle její mluvčí Dany Čírtkové se střetla dvě osobní auta. Zranění jsou podle ní spíš lehká. "Nehod je dneska hodně, kolegové jsou ještě na místě," řekla ČTK po 9:30. Na Vysočině dnes od půlnoci s přestávkami sněží po celém kraji. Auta havarovala i v Žirovnici, Třebenicích nebo obci Častotice a Speřice. V Budišově auto narazilo do spadlého stromu.

Kvůli silnému sněžení je na jihu Čech a částečně i na Vysočině bez elektřiny 22.0000 odběrných míst. Počet poruch na vedení vysokého napětí z ranních 20 stoupnul na aktuálních 41 událostí. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák. "Poruchy se ve větší míře začaly objevovat kolem páté hodiny ranní. Nejčastějšími důvody jsou pády stromů a větví, které nevydrží nápor těžkého mokrého sněhu, do vedení. Některá omezení se nám daří obnovovat, jiná vzhledem k povaze poruch přibývají," uvedl.

Dodal, že omezení dodávek elektřiny se týká především okresů Český Krumlov, České Budějovice a Jindřichův Hradec a dále pak Na Vysočině Pelhřimovska. Největší koncentrace poruch je v oblasti Trhových Svin (na Českobudějovicku) a Kaplice (na Českokrumlovsku).

V Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji nasněžilo hlavně v horských oblastech. Hlavní silniční tahy jsou s opatrností sjízdné. V Krušných horách začal padat sníh dnes ráno, podle silničářů nejsou nikde hlášeny závažné problémy. Sněžení komplikuje také provoz na silnicích v Jeseníkách. Vozovky ve vyšších polohách pokrývá vrstva rozbředlého sněhu a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. V nižších polohách Olomouckého kraje prší a silnice tam jsou holé a mokré. V okolí Ostružné a obce Vidly je na vozovce sněhová kaše. Dohlednost na silnicích snižují sněhové přeháňky a místy i mlha, upozornili cestáři.

Příval nového sněhu potrápil i řidiče v hornorakouském příhraničním regionu Mühlviertel. Hasiči museli vyprošťovat auta z příkopů a provoz se zpomalil i na dálnici A7 mezi Lincem a Freistadtem. Napsal o tom server OÖ Nachrichten. Podle policie se ale nestala žádná vážná dopravní nehoda.