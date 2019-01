Praha - Sjízdnost českých silnic ztěžuje sněžení, jinde leží na silnicích ujetý či rozbředlý sníh. Kvůli silnému větru se někde tvoří sněhové jazyky, na horách závěje. Extrémně špatné podmínky hrozí ve vyšších polohách Krušných hor. Na Vysočině dopravu omezují spadlé stromy. Pro dálnici D1 platí varování před silným větrem a kluzkou vozovkou.

Jihočeský kraj

Na Jindřichohradecku, Prachaticku a Táborsku dnes ráno sněží, silničáři tam zasahují s veškerou technikou. Kolem 04:30 byla zavřená jedna silnice u Volar na Prachaticku. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel. Podle meteorologů se mohou místy tvořit sněhové jazyky, na horách závěje.

Nejvíc sněží na Prachaticku, v okolí Nové Bystřice na Jindřichohradecku a kolem silnice první třídy číslo 19 směrem na Pelhřimov na Táborsku. Nejklidnější situace je na Českobudějovicku, kde dělají silničáři spíše kontrolní jízdy. "Hlavně na Prachaticku sněžilo celou noc. Jezdí nám všechna technika. Silnice jsou rozsolené, v nižších polohách většinou mokré, v těch vyšších je ujetá vrstva sněhu krytá posypem nebo jsou tam zbytky sněhu," řekl Hausel.

Podle meteorologů bude dnes v kraji zataženo s občasným sněžením nebo se sněhovými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia, v 1000 metrech kolem minus pěti stupňů. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách závěje.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji dnes ráno i v nižších polohách sněží. Na silnicích místy leží rozbředlý sníh, fouká silný vítr a dohlednost je vlivem srážek zhoršená. Extrémně špatné podmínky hrozí ve vyšších polohách Krušných hor. Sněhové jazyky se mohou podle meteorologů tvořit od 600 metrů nad mořem, na horách hrozí také závěje.

Policie nedoporučuje vyjíždět z Božího Daru k hraničnímu přechodu Oberwiesenthal ani jinam dále do hor. Velké nebezpečí hrozí řidičům i při průjezdu po silnici první třídy číslo 25 z Jáchymova na Boží Dar. Silnice v horách jsou zapadané sněhem a jejich údržba je velice obtížná. Na horách podle meteorologů může dnes nárazový vítr dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině.

Opatrně by řidiči měli jezdit i v nižších polohách. Rozbředlý sníh leží i na dálnici D6 a na silnicích první třídy. Během dne může dále sněžit.

Královéhradecký kraj

Na řadě silnic v Královéhradeckém kraji leží ujetý či rozbředlý sníh. Opatrní musejí být řidiči zejména v Krkonoších, Orlických horách a na Trutnovsku. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou mokré. V kraji ráno ojediněle sněžilo, v nižších polohách pršelo nebo padal déšť se sněhem. Teploty v kraji se pohybovaly kolem nuly, na hřebenech hor bylo minus šest stupňů Celsia. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů.

Dnes by mělo být v hradeckém kraji zataženo až oblačno, občas se sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Na horách se čeká vydatnější sněžení. Teploty by se měly přes den pohybovat kolem nuly, na horách kolem minus čtyř stupňů Celsia. Vítr by mohl mít rychlost až 55 kilometrů v hodině a od vyšších poloh by místy mohl tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.

Moravskoslezský kraj

Na silnicích v Moravskoslezském kraji musí i dnes řidiči dodržovat zvýšenou opatrnost. Silnice jsou většinou mokré po chemickém ošetření, hlavně na silnicích nižších tříd a ve vyšších polohách na nich ale jsou zbytky sněhu nebo ujetá sněhová vrstva. Na Opavsku může být v některých místech ledovka a tvoří se tam i sněhové jazyky. Viditelnost snižují sněhové nebo dešťové přeháňky a v Ostravě dopravu komplikuje i několik nehod. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

V Místecké ulici ve směru do centra krajského města se srazila tři auta. Frekventovaná silnice spojuje Ostravu s Frýdkem-Místkem a lze tam očekávat kolony. Nehoda se stala také na další důležité dopravní tepně, v Opavské ulici, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Podle informací silničářů se obě nehody obešly bez zranění.

Pro kamiony je stále uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, kde se pracuje na přestavbě na dálnici.

Středočeský kraj

Jízdu po středočeských silnicích dnes ráno místy ztěžuje sněžení nebo déšť, řidiči by měli být opatrní. Na některých úsecích je mohou překvapit zbytky rozbředlého sněhu, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněžení, déšť se sněhem nebo dešťové a sněhové přeháňky jsou po ránu hlášeny na Pražském okruhu a také na dálnicích D1, D5 či D10. Některé silnice první třídy na Příbramsku v noci pokryla vrstva nového sněhu.

Teploty v regionu se pohybují od minus jednoho do dvou stupňů Celsia a fouká vítr.

Olomoucký kraj

Silnice ve vyšších polohách Olomouckého kraje po nočních sněhových přeháňkách pokrývá rozbředlý sníh a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Řidiči by si měli dát pozor také na silný vítr, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Rozbředlý sníh je po chemickém posypu zejména na silnicích v horských okresech Jeseník a Šumperk. Pokrývá také vozovky v kopcovitých oblastech Olomoucka, Prostějovska a Přerovska. Hlavní silniční tahy jsou ráno holé a mokré.

Dohlednost na sinicích ráno snižují sněhové či dešťové přeháňky. Správci silnic varují řidiče před silným větrem.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, kvůli nočnímu sněžení byli silničáři v terénu ve všech okresech. Především na Žďársku a Havlíčkobrodsku se tvoří kvůli větru sněhové jazyky. Varování před silným větrem a kluzkou vozovkou platí i pro dálnici D1. Dopravu v noci komplikovaly popadané stromy a větve na silnicích. Hasiči je podle informací na webu odstraňovali asi na dvaceti místech, především na Žďársku. Provoz stromy omezily také na železnici.

Hlavní tahy v kraji jsou ráno mokré nebo s vrstvou rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Na vedlejších silnicích leží vrstva sněhu krytá posypem. Sněhové jazyky zhoršují sjízdnost silnic v okolí Nového Města na Moravě na Žďársku a také u Jitkova na Havlíčkobrodsku. Podle dispečerky krajských silničářů Evy Muškové byly v noci i na silnici 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi, na které u obce Svojkovice havarovalo osobní auto.

Strom zasahující na koleje zastavil před 05:30 dopravu na hlavní železniční trati na Brno mezi Žďárem nad Sázavou a Skleným nad Oslavou, vyplývá z webu Českých drah. Popadané stromy jsou na trati mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě. Náhradní autobusovou dopravu se v obou případech nepodařilo zajistit, provoz by se měl obnovit před 08:00.

Na Vysočině bude dnes podle meteorologů zataženo. Sněžení může být místy i trvalejší. Nejvyšší teploty odpoledne budou mezi jedním a minus dvěma stupni Celsia. Vítr s nárazy okolo 50 kilometrů v hodině bude večer slábnout.

Zlínský kraj

Na většině silnic ve Zlínském kraji leží dnes ráno po chemickém ošetření rozbředlý sníh, případně jeho zbytky. Ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá vozovky uježděná vrstva sněhu o tloušťce pěti až 15 centimetrů, navíc hrozí jejich namrzání. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Dohlednost na silnicích v regionu místy snižují sněhové přeháňky nebo déšť se sněhem. Vyplývá to z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic.

V kraji je zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus pěti do plus tří stupňů Celsia. Místy fouká slabý, na Vsetínsku se však objevuje i nárazový vítr. Odpolední maxima by podle předpovědi měla vystoupat k plus jednomu stupni Celsia. Přes den bude převážně zataženo, na většině území s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Vát bude mírný západní až jihozápadní, k večeru slabý proměnlivý vítr.