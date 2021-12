Sníh komplikoval dopravu v Česku i dnes ráno, ale méně než ve čtvrtek

Praha - Sníh komplikuje dopravu v Česku i dnes po ránu. Oproti čtvrtku je ale situace výrazně klidnější. Silnice jsou obvykle sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách musí řidič počítat s ujetým sněhem na vozovkách. Sněhové přeháňky dnes meteorologové očekávají už jen výjimečně. Komplikace na Českomoravské vrchovině představuje přechodně zesílený vítr, který v kombinaci se suchým prachovým sněhem může vytvářet sněhové jazyky, uvedl ráno na twitteru Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V Jihomoravském kraji, kde včera sníh působil motoristům i chodcům největší komplikace, jsou dnes po ránu silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. V některých úsecích leží rozbředlý sníh, někde řidiči stále musí počítat se sněhovými přeháňkami. Na Vyškovsku je pro nákladní vozy těžší 12 tun stále uzavřená silnice mezi Drnovicemi a Podomím. Hasiči evidují v kraji zvýšení počet výjezdů. Zatímco ve čtvrtek v souvislosti se sněžením zasahovali u zvýšeného počtu nehod, od odpoledne vyjíždí i k popadaným stromům.

Jen se zvýšenou opatrnost jsou po sněžení sjízdné některé silnice v Moravskoslezském kraji. Na chemicky udržovaných komunikacích může být rozbředlý sníh, ve vyšších polohách pak vrstva ujetého sněhu. Pro kamiony nad 12 tun zůstává na Frýdecko-Místecku uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Na cestě leží souvislá sněhová vrstva.

V Libereckém kraji dnes ráno sněží, silničáři proto motoristům doporučují zvýšenou opatrnost. I na hlavních tazích, které se solí, mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu a mohou klouzat. Na silnicích nižších tříd, kde se používá drť nebo se jen pluhují, ale leží vrstva ujetého sněhu. Uzavřená zůstává pro kamiony nad šest tun silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo, kterou silničáři nesolí.

Pozor na sníh či ledovku by si měli dát řidiči v Ústeckém kraji. V terénu jsou sypače a další vozy údržby. Na silnici 13 u obce Telnice na Ústecku stojí odstavené kamiony, na vozovce leží sníh, pod nímž je ledovka.

V Olomouckém kraj, kde husté sněžení ustalo už ve čtvrtek večer, jsou dnes ráno silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Situace se zklidnila i v horských okresech Jeseník a Šumperk. S opatrností je sjízdná také silnice přes Červenohorské sedlo.

Na Vysočině jsou silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností kvůli čerstvému sněhu, který během noci napadl. "Sněžení ustalo až někdy kolem 04:00, celkem vyjelo asi 110 vozidel, skoro všechno, co máme," řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Roman Hubený. Na silnicích první třídy je po solení rozbředlý sníh, silnice nižších tříd jsou podle dispečinku silničářů s vrstvou sněhu místy kryté posypem. Za 24 hodin bylo policii oznámeno 70 dopravních nehod, sedm lidí se lehce zranilo, uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Dnes ráno havaroval na Třebíčsku školní autobus, sjel do příkopu. Cestovalo v něm 14 dětí, nikomu se podle Čírtkové nic nestalo. Nehoda osobního auta a dodávky byla hlášená také ve Vilémově na Havlíčkobrodsku.

V Pardubickém kraji leží po ránu sníh na státních silnicích i na komunikacích nižších tříd. Většinou je po solení rozbředlý, často tvoří i uježděnou vrstvu, všechny cesty jsou ale s opatrností sjízdné. Souvislá sněhová vrstva pokrývá vozovky v okolí Žamberka a Lanškrouna, kde silničáři doporučují použít sněhové řetězy. Zcela zasněžené jsou také silnice ve vyšších oblastech Železných hor, kluzké cesty jsou ale i v Polabí.

Zbytky rozbředlého sněhu leží po nočním sněžení také na vozovkách v Královéhradeckém kraji. Nesolené silnice ve vyšších polohách Orlických hor a Krkonoš pokrývala souvislá vrstva ujetého sněhu. Sněhové přeháňky byly dnes ráno na Jičínsku a Náchodsku, uvedli silničáři.

Na většině území Středočeského kraje dnes ráno sněží, řidiči musí být na silnicích opatrní. Sjízdné se zvýšenou opatrností jsou dálnice D8, D5, D11 a Pražský okruh. Rozbředlý sníh po chemickém ošetření leží na silnicích nižších tříd na Benešovsku a Příbramsku, Berounsku, Kladensku, Rakovnicku, Mělnicku, Mladoboleslavsku a v Praze-východ a západ. Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou všechny silnice nižších tříd.

V Plzeňském kraji jsou silnice všude sjízdné s opatrností. Ve vyšších polohách Šumavy a Českého lesa, kde se sype drtí, zůstává sníh nebo břečka, řekl dnes ČTK dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička. Přes noc podle něj byla situace komplikovaná zejména ve směru od Klatov na Horažďovice a Železnou Rudu. I v mírných kopcích stály kamiony na sněhu, do škarpy spadl také sypač. "Všechno je už ale posolené, doprava nikde nestojí," ujistil dispečer.

Odstraňováním sněhu z vozovek strávili celou noc také silničáři na jihu Čech. Ještě kolem 05:00 vozovky v regionu udržovalo na 150 sypačů. "Nyní je situace klidná. Rozhodně se to nedá srovnat se čtvrtkem, kdy bylo práce mnohem více," řekla ČTK dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Andrea Sáčková. Podle ní jsou všechny vozovky v kraji sjízdné.

Jihočeský kraj

Silničáři na jihu Čech celou noc odstraňovali sníh z vozovek. Silnice jsou nyní sjízdné s opatrností, ale dopravu po ránu nekomplikuje sněžení. ČTK to řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Andrea Sáčková.

Ještě kolem 5:00 vozovky v regionu udržovalo na 150 sypačů. "Nyní je situace klidná. Rozhodně se to nedá srovnat se čtvrtkem, kdy bylo práce mnohem více. Dnes tolik sněhu nenapadlo," řekla. Podle ní jsou všechny vozovky v kraji sjízdné. "Kde můžeme solit, tak jsou prosolené a sníh z nich roztál. Jinde jsou posypané štěrkem," řekla.

Teploty v regionu se po ránu pohybují pod bodem mrazu. Nejchladněji je na Šumavě, kde naměřili kolem minus pěti stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude přes den většinou polojasno, na některých místech může chvílemi slabě sněžit.

Jihomoravský kraj

Silnice v Jihomoravském kraji jsou po čtvrtečním vydatném sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností. V některých úsecích leží rozbředlý sníh, někde řidiči stále musí počítat se sněhovými přeháňkami. Na Vyškovsku je pro nákladní vozy těžší 12 tun stále uzavřená silnice mezi Drnovicemi a Podomím. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Zpožďovat se mohou některé krajské linky. Hasiči vyjíždějí k popadaným stromům.

Teploty v kraji se pohybují mezi minus jedním stupněm Celsia až minus čtyřmi. Na D1 mezi 142. a 189. kilometrem řidiči musejí stále počítat se sněžením. Dálnice je ale mokrá po chemickém ošetření. Snížená dohlednost kvůli mlze je na ostatních úsecích D1, také na D2, D46 či D52.

Se sněhovými přeháňkami řidiči stále musí počítat v Brně-městě, na silnicích navíc stále může ležet rozbředlý sníh. Na silnice nad ránem znovu vyjelo všech 21 posypových vozů Brněnských komunikací. "Během tohoto výjezdu byly veškeré komunikace v naší správě ošetřeny chemicky i pluhováním. Spotřebováno bylo 279 tun posypové soli a všechny naše posypové vozy najely během tohoto výjezdu 1886 kilometrů," uvedl provozní ředitel společnost Jan Klištinec. Doplnil, že v současné době jsou veškeré komunikace na území města Brna, které jsou ve správě společnosti, po chemickém ošetření mokré, holé a sjízdné.

Sněhové přeháňky mohou řidiči očekávat například i na Brněnsku, Břeclavsku, Hodonínsku či Vyškovsku. Na silnicích leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření, i zde je nutná zvýšená opatrnost. Na Břeclavsku a Hodonínsku silničáři varují i před možností namrzání silnic. Na Vyškovsku je pro nákladní vozy těžší 12 tun stále uzavřená silnice mezi Drnovicemi a Podomím.

Zpožďovat se mohou některé krajské linky. Podle webu integrovaného dopravního systému jsou potíže se sjízdností převážně v severní části kraje a na Znojemsku. Zpoždění se může pohybovat mezi pěti až 20 minutami.

Zvýšený počet výjezdů od rána evidují hasiči. Zatímco ve čtvrtek v souvislosti se sněžením zasahovali u zvýšeného počtu nehod, od odpoledne vyjíždí i k popadaným stromům. Od čtvrteční 15:00 do dnešní 7:00 evidují 71 výjezdů k popadaným stromům a počet se stále zvyšuje, uvedli na twitteru.

Meteorologové na dnešek pro kraj předpovídají zataženo až oblačno, zpočátku ojediněle slabé sněžení a mrznoucí mlhy. Postupně místy přechodně i polojasno. Večer opět ojediněle slabé sněžení. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou minus jeden až plus jeden stupeň Celsia.

Vydatné sněžení komplikovalo dopravu v kraji po celý čtvrtek, v některých částech napadaly i desítky centimetrů sněhu. Některé krajské autobusy kvůli počasí nabíraly desítky minut zpoždění. Policie v souvislosti s počasím a sněhem řešila do večera přes 150 událostí. Většina byly nehody bez zranění nebo s lehčími zraněními. Mezi událostmi ale byly i zablokované komunikace nebo spadené větve na silnicích. Kvůli počasí bylo z brněnského letiště do Vídně odkloněno letadlo z Londýna. Jen v Brně silničáři za čtvrtek spotřebovali přes 300 tun posypového materiálu.

Královéhradecký kraj

Na silnicích v Královéhradeckém kraji dnes ráno po nočním sněžení ležely zbytky rozbředlého sněhu. Nesolené silnice ve vyšších polohách Orlických hor a Krkonoš pokrývala souvislá vrstva ujetého sněhu. Sněhové přeháňky byly dnes ráno na Jičínsku a Náchodsku, uvedli silničáři.

Na hřebenech Krkonoš připadlo asi osm centimetrů sněhu a celkem na nich dnes ráno leželo asi 45 centimetrů sněhu. Na Sněžce bylo ráno minus osm stupňů Celsia, v nižších polohách Královéhradeckého kraje bylo těsně pod nulou.

Dnes by mělo být v kraji oblačno a místy až polojasno. Ojediněle se čekají sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Teploty by se měly pohybovat kolem nuly, na horách od minus dvou do minus pěti stupňů.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji dnes ráno sněží, silničáři proto motoristům doporučují zvýšenou opatrnost. I na hlavních tazích, které se solí, mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu a mohou klouzat. Všechny silnice v kraji jsou s opatrností sjízdné, sněžení snižuje viditelnost. Přibývá dopravních nehod, v Mníšku na Liberecku havarovalo auto do značky, v Chlumu na Českolipsku se střetl autobus s osobním autem, obě nehody se ale podle policie obešly bez zranění.

Hlavní tahy jsou většinou holé a po chemickém ošetření vlhké, na silnicích nižších tříd, kde se používá drť nebo se jen pluhují, ale leží vrstva ujetého sněhu. Uzavřená zůstává pro kamiony nad šest tun silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo, kterou silničáři nesolí. Uzavírka měla skončit v pondělí, silničáři ji ale vzhledem k počasí prodloužili do odvolání. Řidiči kamionů musejí směrem na Raspenavu a Hejnice jet po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Sněžení se dnes ráno objevuje v celém kraji, teploty klesají k minus čtyřem stupňům Celsia. Přes den by měly podle předpovědi meteorologů teploty vystoupat až na dva stupně, na horách se ale udrží pod bodem mrazu. Během dne by mělo sněžení ustávat, k večeru může být místy přechodně i polojasno.

Moravskoslezský kraj

Některé silnice v Moravskoslezském kraji jsou po sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Na chemicky udržovaných komunikacích může být rozbředlý sníh, ve vyšších polohách pak vrstva ujetého sněhu. Místy může být vlivem srážek snížená dohlednost. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro nákladní vozy těžší 12 tun je stále uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi Frýdlantem nad Ostravicí a částí Bílé Hlavatou. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Na cestě leží souvislá sněhová vrstva.

Podle meteorologů by dnes mělo být v regionu zataženo až oblačno, během dne přechodně místy polojasno. Ojediněle může znovu slabě sněžit. Nejvyšší teplota bude okolo jednoho stupně Celsia, na horách ale může klesnout až k minus šesti. V noci na sobotu by se pak ojediněle mohly vyskytnout i mrznoucí mlhy.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji ve čtvrtek večer ustalo husté sněžení, které komplikovalo dopravu. Silnice v kraji jsou dnes ráno se zvýšenou opatrností sjízdné. Situace se zklidnila i v horských okresech Jeseník a Šumperk, vyplývá z informací dispečerů správy silnic. Policie v kraji ve čtvrtek evidovala několik desítek nehod. Lehce zraněno bylo sedm lidí a celková škoda přesáhla milion korun, řekl dnes ČTK policejní mluvčí Libor Hejtman.

"Večer přestalo sněžit a situace na silnicích se zklidnila," řekl dnes ČTK dispečer jesenické správy silnic, podle kterého hlavní silniční tahy v tomto horském okrese jsou chemicky ošetřeny a sjízdné se zvýšenou opatrností. "Na vozovkách udržovaných inertním posypem je ujetá vrstva sněhu s posypem," uvedl dispečer. S opatrností je sjízdná také silnice přes Červenohorské sedlo, kde jsou zbytky rozbředlého sněhu.

Podobná situace je na Šumpersku, Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku, kde ve čtvrtek sněžilo i v nižších polohách. "Po avizovaném přívalu sněhu jsou všechny silnice i dálnice v kraji sjízdné. Převažuje mokrý či posolený povrch komunikací, přesto je třeba přizpůsobit řízení aktuálnímu ročnímu období," informovalo Ředitelství silnic a dálnic.

Policie nyní v kraji nemá nahlášené žádné vážné dopravní komplikace. "Silnice jsou ošetřené a sjízdné se zvýšenou opatrností. Přesto apelujeme na řidiče, aby jeli opatrně a raději počítali s delším časovým dojezdem," uvedl Hejtman.

Policistům bylo ve čtvrtek v Olomouckém kraji nahlášeno přes šest desítek dopravních nehod či komplikací způsobených závadou na vozidlech. "Většinu dopravních nehod si řidiči vyřídili sami mezi sebou na tzv. euroformulář. Policisté přesto šetřili 26 dopravních nehod v kraji. Za nejčastější příčinou dopravních nehod stála nepřiměřená rychlost a nesprávný způsob jízdy," dodal Hejtman.

Pardubický kraj

Sníh dnes komplikuje dopravu v celém Pardubickém kraji. Leží na státních silnicích i na komunikacích nižších tříd. Většinou je po solení rozbředlý, často tvoří i uježděnou vrstvu, všechny cesty jsou ale s opatrností sjízdné.

Souvislá sněhová vrstva pokrývá vozovky v okolí Žamberka a Lanškrouna, kde silničáři doporučují použít sněhové řetězy. Zcela zasněžené jsou také silnice ve vyšších oblastech Železných hor, kluzké cesty jsou ale i v Polabí.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji zataženo, foukal slabý vítr. Na mnoha místech sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi a plus jedním stupněm.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji už nesněží, silnice jsou všude sjízdné s opatrností. Ve vyšších polohách Šumavy a Českého lesa, kde se sype drtí, zůstává sníh nebo břečka, řekl dnes ČTK dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička. Teploty jsou mírně nad nulou nebo těsně pod bodem mrazu, vítr nefouká. Přes den by se mělo vyjasňovat, ochladí se a mokré silnice by mohly namrzat. Sněhové přeháňky dnes nejsou hlášené.

"Přes noc byla situace komplikovaná zejména ve směru od Klatov na Horažďovice a Železnou Rudu," uvedl dispečer. I v mírných kopcích stály kamiony na sněhu, do škarpy spadl také sypač. "Všechno je už ale posolené, doprava nikde nestojí. Podle aktuálních informací od policie nejsou nikde ani žádné kolize," řekl. Protažené už jsou také silnice nižších tříd, sníh zůstává v lesních úsecích a ve vyšších horských polohách zejména na Klatovsku, kde se nemůže sypat solí, ale používá se kamenná drť. Sněžit přestalo v regionu v noci na dnešek.

Středočeský kraj

Na většině území Středočeského kraje dnes ráno sněží, řidiči musí být na silnicích opatrní. Sjízdné se zvýšenou opatrností jsou dálnice D8, D5, D11 a Pražský okruh. Na Mělnicku může řidiče potrápit mlha, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Rozbředlý sníh po chemickém ošetření leží na silnicích nižších tříd na Benešovsku a Příbramsku, Berounsku, Kladensku, Rakovnicku, Mělnicku, Mladoboleslavsku a v Praze-východ a západ. Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou všechny silnice nižších tříd.

Teplota v kraji se dnes ráno podle informací ŘSD pohybuje od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia. Na většině území fouká slabý vítr.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji si dnes musí dát pozor řidiči místy na sníh či ledovku. V terénu jsou sypače a další vozy údržby. Komunikace jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to informací na webu Ředitelství silnic a dálnic.

Na silnici 13 u obce Telnice na Ústecku stojí odstavené kamiony, na vozovce leží sníh, pod nímž je ledovka. Průjezd je podle informací policie možný se zvýšenou opatrností. V Mostě v ulici Stavbařů se na křižovatce srazil osobní vůz a sypač. Další nehody řeší policisté na Děčínsku, Lounsku a Chomutovsku.

V Ústeckém kraji bude podle předpovědi krajské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu zataženo, se slabým sněžením se počítá na horách. Nejvyšší teploty vystoupí přes den ke třem stupňům Celsia, na horách k minus jednomu stupni. Foukat bude mírný vítr.

Zlínský kraj

Na silnicích na většině míst Zlínského kraje leží rozbředlý sníh nebo jeho zbytky. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy na Vsetínsku jsou po chemickém ošetření převážně holé a mokré, mohou však namrzat. Také tam je proto při jízdě na místě opatrnost. Silnice nižších tříd v horských oblastech Vsetínska pokrývá uježděný sníh. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD). V regionu vydatně sněžilo od čtvrtečního rána, srážky ustaly v noci na dnešek.

Ve Zlínském kraji je dnes většinou oblačno a zataženo bez srážek, vane slabý vítr. Na Zlínsku se místy vyskytují mlhy. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia. Do dnešních 08:00 platí v kraji výstraha meteorologů před vydatným sněžením, kteří předpokládali, že za 24 hodin může napadnout sedm až 15 centimetrů sněhu.

Ve čtvrtek se ve Zlínském kraji staly desítky nehod, několik lidí při nich utrpělo zranění. U Valašského Meziříčí na Vsetínsku a Pozlovic na Zlínsku havarovaly autobusy, tyto nehody se však podle policie obešly bez újmy na zdraví cestujících i řidičů.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, zpočátku ojediněle se slabým sněžením a mrznoucími mlhami. Přes den bude postupně místy přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia. Vát bude slabý, odpoledne postupně mírný vítr, k večeru ve vyšších polohách místy s nárazy zhruba do 54 kilometrů v hodině s ojedinělou tvorbou sněhových jazyků.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností kvůli čerstvému sněhu, který během noci napadl. Na silnicích první třídy je po solení rozbředlý sníh, silnice nižších tříd jsou podle dispečinku silničářů s vrstvou sněhu místy kryté posypem. Na Vysočině výrazně sněžilo i ve čtvrtek. Za 24 hodin bylo policii oznámeno 70 dopravních nehod, sedm lidí se lehce zranilo, uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková dnes v 6:00.

"Teplota se pořád ještě drží pod nulou, od minus tří do minus jednoho stupně Celsia, je zataženo, slabý vítr. Sněžení ustalo až někdy kolem 4:00, celkem vyjelo asi 110 vozidel, skoro všechno, co máme," řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Roman Hubený.

Okolo 7:00 havaroval na Třebíčsku školní autobus, sjel do příkopu. Cestovalo v něm 14 dětí, nikomu se podle Čírtkové nic nestalo. Nehoda osobního auta a dodávky byla hlášená také ve Vilémově na Havlíčkobrodsku.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes na Vysočině zataženo, mohou se objevit i mrznoucí mlhy. Nejvyšší odpolední teploty nepřekročí bod mrazu. Mírný vítr může ve vyšších polohách v nárazech zrychlit až na 50 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj