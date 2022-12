Sníh komplikoval dopravu na silnicích a železnici, přerušeny i dodávky elektřiny

Praha - Mokrý sníh dnes od rána komplikoval dopravu na silnicích a železnici, přerušeny byly i dodávky elektřiny. Největší problémy byly na jihu Čech a na Vysočině. Dopoledne policie uzavřela zhruba na hodinu dálnici D3 ve směru od Tábora do Prahy, kvůli uvízlým kamionům se tam vytvořily dlouhé kolony. V Libereckém kraji byla kvůli sněžení zavřená pro nákladní vozy silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Na jihu Čech a částečně na Vysočině zůstává odpoledne bez elektřiny 10.600 odběrných míst. Výstraha meteorologů před sněžením platila pro jižní Čechy, Vysočinu a východ Čech do 14:00.

Kvůli nepříznivému počasí byl přerušený provoz na více než 20 železničních úsecích. Postupně se podařilo většinu z nich zprůjezdnit, odpoledne tak začaly vlaky opět jezdit i na trati mezi Českými Budějovicemi a Prahou. Na twitteru o tom informuje Správa železnic. Problémy podle dispečerů způsoboval hlavně těžký mokrý sníh, který větve a stromy nakláněl až do profilu trati a trakčního vedení. Někde stromy na koleje popadaly. České dráhy na twitteru upozornily, že náhradní dopravu autobusy lze kvůli komplikacím na silnicích zajistit jen v omezené míře.

Silniční dopravu komplikovalo husté sněžení zejména v Jihočeském kraji. V souvislosti s tím policie evidovala několik desítek událostí. Jihočeští hasiči od noci odstraňovali ze silnic popadané stromy. Nejvíce práce měli na Českobudějovicku, Českokrumlovsku, Jindřichohradecku a Táborsku, uvedla jejich mluvčí Vendula Matějů. Několik kamionů uvízlo na dálnici D3 ve směru od Tábora do Prahy. Policie proto dálnici dopoledne asi na hodinu uzavřela, kolem 11:00 provoz obnovila v omezeném režimu.

"Večer začalo pršet a v noci se déšť změnil na sníh. Snažíme se silnice hodně solit, ale nějakou dobu trvá, než to začne působit a vrstva sněhu se rozjezdí," uvedl Karel Huisl z dispečinku správy a údržby Jihočeského kraje. Nákladní vozy uvízly například u Lišova a u Strážkovic na Českobudějovicku. "Bohužel se tradičně stává, že některé kamiony mají stále letní pneumatiky. A v takových podmínkách pak někde zůstanou stát," dodal.

Kamiony brzdily dopravu také u Votic na Benešovsku na silnici I/3, hlavním tahu z Prahy na Tábor. V 8:00 havarovalo u Votic nákladní auto, vytvořily se zde dlouhé kolony kvůli dalším stojícím kamionům. Dopravu ve střední Čechách mnohde ztěžovaly i stromy, které spadly na silnici, především na Benešovsku. Odpoledne ale už byla doprava ve Středočeském kraji bez potíží.

V Libereckém kraji byla pro nákladní vozidla skoro dvě hodiny zavřená silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov. Osmnáctikilometrový úsek se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. To se stalo právě dnes ráno. "Na zbytcích rozbředlého sněhu začala cisterna v zatáčce prokluzovat a další kamion místo toho, aby zastavil a počkal, tak se snažil předjíždět," řekl Petr Správka ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti. Od 11:00 je silnice opět zcela průjezdná.

Policie na Vysočině kvůli sněžení nebo pádů stromů přijala oznámení o 20 dopravních nehodách, zranění, která při nich lidé utrpěli, byla jen lehká. U Náměště nad Oslavou byla asi pět hodin neprůjezdná silnice I/23 kvůli uvízlému nákladnímu autu. Provoz byl plně obnoven před 11:00. Hasiči v kraji měli dnes do 15:00 přes 70 výjezdů spojených s počasím, hlavně kvůli odklízení popadaných větví a stromů, někde také pomáhali s vytažením zapadlých aut

Na jihu Čech a části Vysočiny zůstává odpoledne kvůli následkům silného sněžení bez elektřiny 10.600 odběrných míst, v poledne jich bylo 28.000. Omezení dodávek se týká především okresů Český Krumlov, České Budějovice a Jindřichův Hradec a na Vysočině Pelhřimovska. "Poruchy se ve větší míře začaly objevovat kolem páté hodiny ranní," sdělil ČTK mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák. Ve středních Čechách bylo před polednem hlášeno osm poruch na vedení vysokého napětí a 2800 domácností bylo bez elektřiny. Potíže byly hlavně na Kutnohorsku a Benešovsku, řekla ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

V Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji nasněžilo hlavně v horských oblastech. Hlavní silniční tahy jsou s opatrností sjízdné. V Krušných horách začal padat sníh dnes ráno, podle silničářů nejsou nikde hlášeny závažné problémy. Sněžení komplikovalo také provoz na silnicích v Jeseníkách. Vozovky ve vyšších polohách pokrývá vrstva rozbředlého sněhu a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. V nižších polohách Olomouckého kraje pršelo a silnice tam jsou holé a mokré. V okolí Ostružné a obce Vidly je na vozovce sněhová kaše. Dohlednost na silnicích snižují sněhové přeháňky a místy i mlha, upozornili cestáři.

Příval nového sněhu potrápil i řidiče v hornorakouském příhraničním regionu Mühlviertel. Hasiči museli vyprošťovat auta z příkopů a provoz se zpomalil i na dálnici A7 mezi Lincem a Freistadtem. Napsal o tom server OÖ Nachrichten. Podle policie se ale nestala žádná vážná dopravní nehoda.

ŘSD: Řidiči v ČR zažívají teď nejnebezpečnější část zimy, rizikové jsou mosty Řidiči v ČR zažívají v těchto týdnech podle silničářů nejnebezpečnější část zimy. Velmi rizikové je namrzání mostních konstrukcí. Teď je období, kdy se střídají teploty těsně kolem nuly, přes den do tří čtyř stupňů a v noci padají těsně pod bod mrazu, řekl dnes ČTK Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má ve správě kolem 5000 mostů na silnicích první třídy a dálnicích v ČR. Dlouhé mosty vysoko nad terénem, otevřené větru, pod nimiž je vodní tok, jsou podle šéfa provozu plzeňského ŘSD Michala Syřínka rizikovými místy. "Nad ránem kolem čtvrté až šesté hodiny může konstrukce promrznout a může se tvořit ledovka, námraza, namrzlá mlha, což dramaticky a jenom lokálně na desítkách metrů zhorší jízdní vlastnosti vozovky a může to řidiče překvapit," uvedl Rýdl. Přijedou z běžných silnic vybudovaných na sypaném tělese, které nepromrzají tak rychle, na namrzlý úsek mostu. "Tyto lokality máme vytipované, a proto už dnes vydáváme mapu rizikových míst v republice, která bude na našem webu," uvedl Rýdl. Místa vždy předává ŘSD správcům silnic, kteří smluvně zajišťují zimní údržbu a dispečeři jim věnují vyšší pozornost. "Na konkrétní úseky v tomto období vysíláme sypače se zásobníky na sůl i s nádržemi na solanku," řekl. Před velkými mosty jsou světelné tabule s proměnným značením s teplotou vozovky a ovzduší. Pokud hrozí námraza, na spodní tabuli se automaticky nebo na pokyn dispečera objeví označení smyku nebo vločky s délkou úseku, uvedl Syřínek. Tato zařízení má ŘSD v Plzeňském kraji na třech největších mostech - v Třemošné za Plzní, ve směru na Klatovy nad Český údolím a na Tachovsku u Kočova na silnici I/21. "Každý dispečer zimní údržby má údaje z meteostanic. Vidí teplotu vzduchu a vozovky a díky senzorům ve vozovce také stupeň nasolení a podle toho plánuje výjezdy. Aplikace zároveň predikuje, kdy by mohlo být kluzko a namrznuto," řekl Syřínek. Podle něj to ale není spásou, protože třeba v Plzeňském kraji je 415 km silnic první třídy, které obsluhuje jen 20 meteostanic v problémových lokalitách. Síť se postupně zahušťuje o jednu až dvě stanice ročně. Sestava pro jeden most, tedy meteostanice a dvě proměnné značky, stojí včetně instalace čtyři miliony korun a platí se také jejich provoz, servis a kalibrace, protože data poskytuje ŘSD také Českému hydrometeorologickému ústavu. Moderní sypače se solí a solankou provádějí tzv. podsolení, tedy ošetření vozovky před sněžením, které je efektivnější než solení sněhu. Solanka sůl namočí a směs přilne k vozovce. "Když se nám podaří podsolit, než nestane problém, tak riziková situace prakticky nenastává," uvedl Rýdl. ŘSD rozšiřuje síť meteohlásek a informačních tabulí s proměnným značením s informačními body a kamerami, teď jich má v ČR 630. "Máme přehled. Ale máme 5000 mostů, nelze to čekat všude," dodal Rýdl.