Praha - Město Jablonec nad Nisou vyhlásilo kalamitní stav. Ulice a chodníky jsou zavalené sněhem a technické služby je nestíhají uklízet. Pomáhají i vězni. Sníh dále komplikuje dopravu na silnicích a železnici i dodávky proudu v několika krajích. Problémů v dopravě a poruch elektřiny ale oproti minulým dnům ubylo. Nadále jsou nesjízdné třeba silnice na krušnohorský Boží Dar. Přetrvává také kalamitní stav v dodávkách elektřiny. Míst bez proudu však oproti středě o více než čtvrtinu ubylo.

Na sníh, sněhové jazyky a závěje si musí řidiči stále dávat pozor hlavně v horských oblastech. V Libereckém kraji nepřestává sněžit a při cestě do hor se řidičům vyplatí přibrat sněhové řetězy i lopatu. Už třetí den je kvůli sněhu pro nákladní dopravu uzavřena silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Hlavní tahy jsou ale většinou jen mokré se zbytky rozbředlého sněhu. V Královéhradeckém kraji zůstává na cestách vrstva ujetého sněhu. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou mokré.

Stále jsou kvůli sněžení uzavřeny silnice na Boží Dar, z Přebuzi na Rolavu a z Jindřichovic na Háj v Krušných horách. Silničáři uzavřeli také silnici z Bublavy ke státní hranici. Silnice I/25 z Jáchymova je směrem do hor sjízdná pouze do abertamské zatáčky.

Podle krajského úřadu stojí v abertamské zatáčce policejní hlídka. V určitou dobu shromáždí místní obyvatele, autobusy a zásobování, a přivolaný sypač kolonu odvede do Božího Daru. Zajištěn je také průjezd záchranářů. Turisty policie vrací zpět, aby neuvízli na cestě ve sněhu a neznemožnili průjezd pluhu.

Silničářům v Ústeckém kraji se podařilo ve středu zprůjezdnit cestu z Chomutova přes Horu Sv. Šebestiána k hraničnímu přechodu do Německa.

V Plzeňském kraji se tvoří sněhové jazyky například na silnicích na Tachovsku. Dálnice D5 je ale mokrá a s opatrností sjízdná. Sněžení nebo sněhové přeháňky byly ráno hlášeny také ve středních Čechách na Pražském okruhu či dálnicích D1, D5, D8 a D11.

Na jihu Čech byly silnice ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, ale neprůjezdná byla železniční trať Loučovice - Lipno nad Vltavou na Českokrumlovsku. Spadl tam strom a krátce před 06:00 zastavil těsně před stromem vlak. Do stromu podle Správy železniční dopravní cesty naštěstí nenarazil a nikdo se nezranil. Počasí ráno omezilo dopravu na železnici také na trati Liberec - Harrachov a Bad Schandau - Mikulášovice dolní nádraží.

Na severu Čech stále trvá kvůli sněžení kalamitní stav v dodávkách proudu. Energetici ale od středečního večera do dnešního rána snížili počet odběrných míst bez elektřiny z 13.000 na 9000. Podle mluvčí energetické skupiny ČEZ Soni Holingerové firma ČEZ Distribuce evidovala ve středu 25 poruch na vedení vysokého napětí a dnes ráno 20 poruch. "Také v noci stále sněžilo a přibyly nám nové poruchy především na Děčínsku v lokalitě Šluknovského výběžku," uvedla.

Jihočeský kraj

Železniční trať Loučovice - Lipno nad Vltavou na Českokrumlovsku zůstává dnes od rána neprůjezdná. Na trať spadl před 6:00 strom, který drážní hasiči v 7:45 odstranili. Pak ale spadly na koleje další stromy. ČTK to dnes v 9:00 řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC)Marek Illiaš. Trať by mohla být průjezdná po 10:00.

V 5:53 zastavil na trati osobní vlak před spadlým stromem. Do stromu nenarazil, nikdo se nezranil. "Ve tři čtvrtě na osm tam byl obnovený provoz, ale vzápětí, za 15 minut na to, tam spadlo víc stromů na jiném úseku. Teď je tam zase zastavený provoz, naši hasiči tam opět pracují," řekl Illiaš.

Silnice v jižních Čechách jsou dnes všechny sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři zasahovali v kraji celou noc až do rána a stále jsou v terénu. ČTK to ráno řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jiří Novotný.

Na silnicích byl ráno rozbředlý sníh, nebo byly mokré. "Ve vyšších polohách je vrstva ujetého sněhu krytá posypem," řekl dispečer. Podle meteorologů bude dnes převážně zataženo s občasnými smíšenými nebo sněhovými přeháňkami. Nejvyšší teploty budou minus tři až nula stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem minus pěti.

Jihomoravský kraj

Silnice všech tříd včetně dálničních úseků jsou dnes sjízdné jen se zvýšenou opatrnosti, většinou jsou mokré po chemickém ošetření. Ve vyšších polohách Blanenska mohou silnice přes den namrzat. V Brně silničáři vyjížděli po půlnoci, aby namrzající silnice ošetřili. Vyplývá to z ranních údajů Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a Brněnských komunikací.

"Především z důvodu namrzání vozovek začaly krátce před druhou hodinou ranní vyjíždět posypové vozy k ošetření svých úseků. Noční výjezd skončil před pátou hodinou ráno, na zásahu se podílelo všech 21 sypačů," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák.

Po 7:00 se teploty v kraji pohybovaly okolo nuly, namrzání silnic silničáři zatím nehlásí. Na Blanensku je na trasách ošetřovaných pouze inertním posypem na silnicích vrstva ujetého sněhu krytá posypem, ve vyšších polohách okresu se mohou tvořit sněhové jazyky nebo námraza. V Bílých Karpatech je na vozovce sníh a silničáři tam pracují.

Karlovarský kraj

Silnice na Boží Dar, z Přebuzi na Rolavu a z Jindřichovic na Háj v Krušných horách jsou kvůli sněžení stále uzavřeny. Silničáři uzavřeli také silnici z Bublavy ke státní hranici. Silnice I/25 z Jáchymova je směrem do hor sjízdná pouze do abertamské zatáčky, řekl ČTK dnes ráno dispečer Údržby silnic Karlovarského kraje. Slabě sněží i v nižších polohách, silnice v kraji jsou sjízdné jen s velkou opatrností.

"Situace na Božím Daru se zatím nezměnila. Zajišťujeme obslužnost pouze pro samotné město. Silnice na Zlatý Kopec, Neklid, Oberwiesenthal ani na Jáchymov sjízdné nejsou," řekl ČTK dispečer.

Podle aktuálních informací z krajského úřadu stojí v abertamské zatáčce policejní hlídka. V určitou dobu shromáždí místní obyvatele, autobusy a zásobování a přivolaný sypač kolonu odvede do Božího Daru. Zajištěn je také průjezd záchranářů. Turisty policie vrací zpět, aby neuvízli na cestě ve sněhu a neznemožnili průjezd pluhu. Na Přebuz se lidé mohou dostat od Krásné Lípy. Od Dolních Niv je sjízdná silnice na Háj.

Nehoda se dnes ráno stala u brány věznice ve Vykmanově u Ostrova. Autobus tam sjel do příkopu a hrozilo, že se převrátí. Hasiči museli vyprostit čtyři pasažéry a řidiče.

Podle předpovědi meteorologů by dnes v Krušných horách mělo dále sněžit a mohou se tvořit sněhové jazyky a závěje. Srážky začnou slábnout až k večeru, bude ale mrznout a může se tvořit námraza a zmrazky. Vítr by dnes mohl na horách v nárazech dosáhnout rychlosti až 55 kilometrů v hodině.

Královéhradecký kraj

Na řadě silnic nižších tříd v Královéhradeckém kraji zůstává vrstva ujetého sněhu. Velmi opatrní musejí být řidiči zejména v Krkonoších, Orlických horách, na Trutnovsku, Rychnovsku a Náchodsku. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou mokré. Od poloh nad 500 metrů nad mořem by dnes mohl vítr místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Vyplývá to z údajů silničářů a meteorologů.

Situace v dodávkách energie se v Královéhradeckém kraji od středy zlepšila. Zatímco ve středu před polednem energetici evidovali na vedeních vysokého napětí na Trutnovsku čtyři poruchy, dnes ráno měli jednu poruchu v Bartošovicích na Rychnovsku. Uvedla to mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. Poruchy vznikly po pádu sněhem zatížených stromů do vedení.

V kraji dnes ráno ojediněle slabě sněžilo. Teploty se pohybovaly kolem nuly, na horách bylo kolem minus čtyř stupňů Celsia. Přes den by mělo být v hradeckém kraji zataženo až oblačno s místy občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Na horách by mohlo být sněžení četnější. Teploty by se měly přes den pohybovat kolem nuly, na horách kolem minus pěti stupňů Celsia.

Liberecký kraj

Magistrát Jablonce nad Nisou vyhlásil dnes ráno kvůli sněhu kalamitní stav. Ulice a chodníky jsou zavalené sněhem a technické služby je nestíhají uklízet. Úklid komplikují zaparkovaná auta, město proto dnes vypnulo parkovací automaty na všech parkovištích. Chce ulice uvolnit, aby bylo možné je uklidit. Do úklidu se vedle techniky a pracovníků veřejně prospěšných prací zapojili i vězni, řekla ČTK mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Jablonec je podhorským městem, kde je zimní údržba finančně i technicky náročná. Za poslední dva dny už napadlo přes půl metru sněhu a stále sněží. "Museli jsme povolat posily, nakladače a také nákladní auta, sníh musíme z města odvážet na deponie, už ho není kam odhrnout," řekla Hozová. Komplikovaný je podle ní zejména úklid sídlišť, kde jsou ulice zablokovány zaparkovanými auty a technika tam často ani neprojede.

V Libereckém kraji nepřestává sněžit, silný nárazový vítr může na silnicích vytvářet sněhové jazyky a závěje. I na hlavních tazích je rozbředlý sníh a mohou klouzat. Řidiči by měli být velmi opatrní a hlavně do hor se vyplatí přibrat sněhové řetězy i lopatu. Už třetí den je kvůli sněhu pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny uzavřena silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Řidiči musejí využít alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou, řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK.

Tisíce domácností v kraji jsou od středy bez dodávek elektřiny. Pro Jablonecko a Semilsko a také Děčínsko v sousedním Ústeckém kraji platí kalamitní stav, který ve středu večer vyhlásili energetici. "Aktuálně dispečink ČEZ Distribuce eviduje 20 poruch na vedení vysokého napětí a bez elektřiny je 9000 odběrných míst. Jsme stále v terénu a pracujeme na odstranění poruch. Práce nám znesnadňuje těžko přístupný terén," sdělila dnes ráno ČTK severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

"Kvůli sněhovým jazykům musela být uzavřena silnice třetí třídy z Hodkovic nad Mohelkou na Rychnov u Jablonce. Nasadíme tam sněhovou frézu," řekl Šén. Frézy podle něj bude třeba nasadit i na horských silnicích, které jsou zúžené vysokými sněhovými mantinely. "Odhadujeme, že od úterý napadl v horách víc než metr sněhu, problémy teď dělá silný vítr, který silnice zafoukává," dodal. Sněžení by mělo odpoledne slábnout a situace by se tak podle něj mohla zlepšit.

Hlavní tahy jsou většinou mokré se zbytky rozbředlého sněhu, na silnicích nižších tříd je silná vrstva ujetého sněhu. Teploty v Libereckém kraji se dnes ráno pohybují od minus čtyř do minus jednoho stupně. Na většině území sněží a úklid komunikací hlavně v horách komplikuje silný nárazový vítr. Přes den by měly teploty podle meteorologů vystoupat jen těsně k nule, na horách ale bude dál mrznout. Večer by měly srážky ustávat a oblačnost by se na některých místech měla i protrhat.

Moravskoslezský kraj

V horských oblastech jsou dnes silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na Opavsku místy leží ujetý či rozbředlý sníh. Zbývající komunikace jsou sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic. Situace se uklidnila po tom, co přestalo sněžit.

Na Bruntálsku jsou silnice první třídy po chemickém ošetření mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Stejně tak i silnice nižších tříd, na kterých leží zbytky rozbředlého sněhu. Obdobná situace je i na Opavsku. Ve vyšších polohách Beskyd leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. I tam musí být řidiči velmi opatrní.

Pro kamiony je stále uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, kde se pracuje na dálnici.

Olomoucký kraj

Silnice zejména ve vyšších polohách kraje dnes ráno pokrýval rozbředlý sníh. Řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Hlavní tahy v kraji byly ráno po chemickém ošetření zpravidla holé a mokré. I na nich by však řidiči měli jezdit opatrně.

Zbytky rozbředlého sněhu byly po nočních sněhových přeháňkách hlavně na vozovkách v horských okresech Jeseník a Šumperk. Opatrnost je ale na místě také ve vyšších polohách Olomoucka, Přerovska a Prostějovska. Méně důležité cesty pokrývá ujetý sníh s posypem.

Pardubický kraj

Dopravu v Pardubickém kraji komplikuje sníh. Leží zvláště na silnicích ve výše položených oblastech. Většinou je po solení rozbředlý, místy i uježděný, lokálně se tvoří náledí či sněhové jazyky, uvádějí silničáři.

Kluzké vozovky jsou například v okolí Litomyšle, Hlinska, Ústí nad Orlicí, Poličky, Skuteč, Žamberka a v Železných horách. Silnice I/11 přes Suchý vrch je sjízdná jen se sněhovými řetězy. U Vysokého Mýta se místy tvoří sněhové jazyky, v okolí Lanškrounu náledí.

Energetici v Pardubickém kraji evidují jednu poruchu na vedení vysokého napětí na Chrudimsku, která postihla obce Všeradov, Rváčov, Svatý Mikuláš, Svobodné Hamry a Veselý Kopec. Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové jsou zčásti bez proudu.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji zataženo, na východě regionu byl silný vítr. Často sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi a plus jedním stupněm.

Plzeňský kraj

Zimní počasí se sněžením, větrem a teplotami pod bodem mrazu komplikují i dnes dopravu na silnicích v Plzeňském kraji. Komunikace jsou se zvýšenou opatrností sjízdné, většinou jsou kluzké, často s vrstvou rozježděného sněhu po chemickém ošetření. Na některých místech kraje se tvoří sněhové jazyky. Mokré povrchy místy namrzají, uvádí Ředitelství silnic a dálnic.

Sněhové jazyky se tvoří například na silnicích na Tachovsku, dálnice D5 je tam mokrá a s opatrností sjízdná, stejně jako ve zbytku kraje. Na Klatovsku jsou v nižších polohách silnice mokré nebo s rozbředlým sněhem, na výše položených šumavských silnicích je vrstva uježděného sněhu krytá posypem. Sněhové srážky, které zhoršují dohlednost, jsou v celém kraji.

Středočeský kraj

Jízdu po středočeských silnicích dnes ráno opět komplikovalo sněžení. Na menších silnicích leží zbytky rozbředlého sněhu. Cestáři doporučují zvýšenou opatrnost i na některých hlavních tazích, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněžení nebo sněhové přeháňky byly ráno hlášeny na Pražském okruhu či dálnicích D1, D5, D8 a D11. V okolí Prahy a na Mladoboleslavsku se může vyskytovat mrholení.

Zbytky rozbředlého sněhu leží hlavně na silnicích druhé a třetí třídy na Kladensku, Berounsku, Benešovsku Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku, Rakovnicku a v okolí Prahy. Na menších silnicích na Příbramsku si motoristé musejí dávat pozor také na sněhové jazyky a námrazu.

Teploty v regionu se pohybovaly ráno od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia a foukal slabý vítr.

Ústecký kraj

Zavřené zůstávají kratší úseky silnic v Krušných horách.Pro Děčínsko vyhlásili energetici v noci kalamitní stav, který nadále platí. V terénu jsou i hasiči, likvidují stromy popadané na silnice. Cestáři nabádají řidiče k velké opatrnosti.

Kvůli vytrvalému sněžení se energetikům zatím nepodařilo připojit všechny odběratele. "Přibyly nám nové poruchy, především na Děčínsku v lokalitě Šluknovského výběžku," uvedla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. "Jsme stále v terénu a pracujeme na odstranění poruch. Práce nám znesnadňuje těžko přístupný terén," řekla.

Dispečink ČEZ Distribuce aktuálně eviduje v Ústeckém kraji devět poruch na vysokém napětí a další desítky poruch na nízkém napětí. Kromě Děčínska je jedna porucha v Tisé u Ústí nad Labem. "Rádi bychom obnovili dodávky elektřiny do všech lokalit během dnešního dne. Bude záležet na počasí, protože stále sněží a stromy nám opakovaně padají do vedení, které jsme již opravili," řekla ČTK Holingerová.

Na Děčínsku pracují také hasiči. Mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan ČTK řekl, že hasiči v celém Ústeckém kraji vyjeli od středečních 19:00 do dnešních 08:00 k 37 zásahům, při nichž bylo nutné odstranit stromy a větve, které nevydržely nápor sněhu. Na Děčínsku vyjížděly hasičské jednotky v 26 případech. Stromy padaly hlavně na silnice, ale také na elektrické vedení či trať u Mikulášovic. V okrese Teplice měli hasiči šest výjezdů.

Na hlavních cestách na Děčínsku leží rozbředlý sníh, na silnicích II. a III. třídy ve Šluknovském výběžku je vrstva nového sněhu a mohou se tvořit sněhové jazyky.

Silničářům se podařilo ve středu večer zprůjezdnit cestu z Chomutova přes Horu Sv. Šebestiána k hraničnímu přechodu do Německa. "Ostatní úseky v Krušných horách, které jsou od středy nesjízdné, zůstávají zavřené. Na místě fouká silný vítr a sněží," řekl dnes ráno ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic.

Všechny zavřené úseky jsou na silnicích II. a III. třídy, a to hlavně na Mostecku a Chomutovsku. Trasa Mikulov - Moldava je zavřená na Teplicku.

Potíže vyjet do hor mají linkové autobusy. Nejhorší situace je v Krušných horách v okolí Chomutova a Vejprt. Dopravce je v kontaktu se silničáři a rozhoduje se podle aktuální situace o nasazení autobusu. "Snažíme se informovat prostřednictvím facebooku Dopravy Ústeckého kraje, základním kanálem je ovšem dispečink dopravce, konkrétně na Vejprtsku jezdí Autobusy Karlovy Vary," řekla ČTK mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Pro podobné situace chce Ústecký kraj letos zřídit centrální dispečink, kde by se scházely zprávy od dopravců a silničářů na jednom místě pro rychlou informovanost.

V nižších polohách kraje jsou už jen sněhové a dešťové přeháňky, meteorologové upozorňují, že se může tvořit náledí. Silný vítr má večer slábnout.

Kraj Vysočina

Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou podle krajských silničářů po chemickém ošetření mokré, někde leží zbytky rozbředlého sněhu. Na vedlejších silnicích je místy sníh zledovatělý, silnice jsou ošetřené drtí. Kvůli uvázlému kamionu je od středy neprůjezdná silnice na Pelhřimovsku.

Kamion stojí na sinici 348 u Nové Cerekve na Pelhřimovsku. "Je to úzká silnice třetí třídy, kamion budou vyprošťovat až dnes dopoledne," řekla dispečerka krajských silničářů Eva Mušková. V Lesné na Třebíčsku sjel ráno do příkopu autobus, cestujícím se podle mluvčí hasičů Petry Musilové nic nestalo.

Dopravu omezují také stromy popadané na silnice. Hasiči je od noci odstraňovali asi na 20 místech především na Pelhřimovsku a Žďársku.

V kraji v noci sněžilo, nebo padal déšť se sněhem. Teploty se pohybovaly okolo nuly. Podle meteorologů bude dnes na Vysočině zataženo a místy bude slabě sněžit. Nejvyšší odpolední teploty budou od minus dvou do jednoho stupně Celsia.

Zlínský kraj

Silnice mohou dnes ráno místy namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na vozovkách v nižších polohách ráno byly zbytky rozbředlého sněhu, případně byly cesty po chemickém ošetření mokré. Ve vyšších polohách pokrývala silnice udržované posypem většinou uježděná vrstva sněhu o tloušťce až 15 centimetrů. Na některých místech snižovalo dohlednost sněžení a mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. V kraji platí do 10:00 výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před tvorbou náledí.

Ve Zlínském kraji bylo ráno zataženo až oblačno. Místy foukal slabý vítr. Teplota se pohybovala od minus tří stupňů Celsia do nuly. Odpoledne by podle předpovědi mohly dosáhnout plus jednoho stupně. Přes den bude zataženo až oblačno, ojediněle se objeví slabé sněžení. Místy bude postupně ubývat oblačnosti. Vát bude mírný severní až severovýchodní vítr, jehož rychlost může lokálně v nárazech překonat 50 kilometrů za hodinu.