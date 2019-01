Karlovy Vary - Sníh a silný vítr dnes opět zablokovaly silnice i železnice a přerušily dodávky proudu. Jablonec nad Nisou dnes k 9:00 po čtyřech dnech odvolal kalamitní stav prvního stupně. V krušnohorském Božím Daru dál trvá kalamitní stav a ráno byla uzavřena sněhem zavátá silnice I/25 na Boží Dar už od jáchymovské radnice. Do města dnes není ani autobusové spojení. Nefungují tam dva ze tří mobilních operátorů, T-Mobile a O2. Znovu stoupl na 15.000 počet poruch elektrického vedení. Během neděle se sice podařilo odstranit většinu předchozích poruch, ale vítr v noci na dnešek znovu shazoval stromy na vedení. Nejvíce foukalo na Sněžce, v poryvech až 130 km/hod, mimo hory to bylo na Vysočině, v Dukovanech a Náměšti 94 km/hod.

Přes noc kvůli větru přibylo míst bez proudu na 15.000

V noci na dnešek se opět zvýšil počet odběrných míst bez elektřiny na 15.000, a to hlavně kvůli silnému větru. Poruch na vedení vysokého napětí bylo ráno kolem tří desítek, hlavně na severu a západě Čech. ČTK to řekla mluvčí energetické skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Stovky poruch také zaznamenala energetická firma E.ON v jižních Čechách.

V neděli kvůli pádům stromů pod náporem sněhu nejprve stoupl počet míst bez proudu až na 18.000. Během dne se dařilo energetikům poruchy odstraňovat, takže po 23:00 bylo míst bez elektřiny jen kolem 3000. Vítr pak ale začal shazovat další stromy a větve na vedení. "Při nedělní oblevě mrholilo do napadaného sněhu, který ztěžkl, a co se udrželo, teď shodil vítr," popsala příčiny pádů stromů Holingerová.

Energetici se vraceli v noci stále do stejných lokalit, především v Libereckém, Karlovarském a Královéhradeckém kraji a nově také v Ústeckém a Plzeňském kraji. Šlo hlavně o horské oblasti. "Je to mravenčí práce. Věříme, že se počasí během dne umoudří, že popadalo to, co mělo popadat, a že většinu poruch opravíme během dnešního dne," uvedla mluvčí ČEZ. Nejklidněji je na Moravě, kde nejsou téměř žádné poruchy.

Společnost E.ON, která zásobuje elektřinou především zákazníky z jižních Čech a jižní Moravy, zaznamenala také poruchy kvůli pádům stromů a větví při silném větru. Bez elektřiny bylo ráno přes 400 odběrných míst hlavně na jihu Čech, řekla ČTK mluvčí E.ON Božena Herodesová.

Jihočeský kraj

Jihočeské vozovky zůstávají většinou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na mnoha místech je v kraji po ránu silný nebo nárazový vítr. Na vozovkách nižších tříd na Jindřichohradecku může navíc ležet rozbředlý sníh. Vyplývá to z aktuálních informací jihočeské správy a údržby silnic.

Bez omezení jsou sjízdné vozovky pouze na Českobudějovicku a na Strakonicku. Vítr může místy v Jihočeském kraji dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině.

Teploty se po ránu pohybovaly kolem nuly, někde pršelo. Podle předpovědi meteorologů budou přeháňky celý den, ve vyšších polohách sněhové. Na horách se také mohou tvořit sněhové jazyky.

Karlovarský kraj

Silnice I/25 je ve směru na Boží Dar aktuálně uzavřena už od jáchymovské radnice, Na Božím Daru trvá kalamitní stav, nesjízdný je i hraniční přechod Oberwiesenthal a směr na Vejprty. Do města dnes není ani autobusové spojení. Nefungují tam dva ze tří mobilních operátorů, T-Mobile a O2. Uzavřeny zůstávají i další silnice v Krušných horách. Kromě sněhu a větru na silnicích hrozí i pády stromů. Silničáři vyzývají turisty, aby do hor nejezdili, řekl ČTK vedoucí zimní údržby krajských silničářů Josef Bulka.

"Oblast je bez elektrické energie, nic tam neuvidí, nejezdí vleky a stromy padají jako sirky. Řádí tam vítr, stromy jsou přetížené a padají," popsal situaci vedoucí zimní údržby krajských silničářů Josef Bulka.

Momentálně je podle božídarského infocentra největším problémem vichřice, která v poryvech dosahuje rychlosti orkánu. "Obalené stromy sněhem a ledem praskají jako sirky. Škody na smrkových porostech ve vrcholových partiích centrálního Krušnohoří budou zřejmě značné," uvedl v tiskové zprávě starosta Božího Daru Jan Horník (STAN). Horská služba doporučila, aby se lidé na Božím Daru pohybovali pouze ve městě a nevstupovali kromě lesů ani na okolní pláně.

Aktuální údaje z meteorologických stanic ukazují, že vítr na hřebenech hor dosahoval v posledních hodinách v nárazech až k 20 metrům za sekundu (72 km/h). Nárazy o této síle předpokládají meteorologové i přes den.

Podle mluvčí ČEZ pro západní Čechy Michaely Jirovcové se výpadky dodávky elektřiny v Karlovarském kraji objevují zejména v oblasti Božího Daru. Energetici mají hlášeny problémy na Božím Daru, v Abertamech, Hřebečné, Ryžovně, v horní části Jáchymova, v Horní Blatné, v Perninku i Potůčkách. "Kombinace těžkého sněhu a silného větru způsobuje pády stromů na vedení. Na odstraňování poruch pracujeme," dodala Jirovcová.

Potíže se sjízdností jsou kromě Krušných hor také ve vyšších polohách Slavkovského lesa, kamiony měly problémy vyjet po silnici 230 u Mnichova na Chebsku. Dnes ráno narazilo do stromu osobní auto na silnici I/64 mezi Hazlovem a Aší, auto se po nehodě převrátilo na bok. Silnice v nižších polohách jsou jinak s opatrností sjízdné.

Uzavřena zůstává kvůli popadaným stromům silnice od abertamské zatáčky směrem na Plešivec. Ze stejného důvodu se nedá projet ani mezi Stříbrnou a Bublavou na Sokolovsku nebo Božím Darem a Klínovcem. Uzavřena je stále také silnice mezi Oldřichovem a Lužcem na Karlovarsku.

V Karlovarském kraji bude dnes podle meteorologů nadále foukat silný vítr, na horách s nárazy až o rychlosti 110 kilometrů za hodinu. Skiareály v okolí Božího Daru kvůli výstraze meteorologů avizovaly, že dnes budou mimo provoz, stejně tak areál na Plešivci. Kvůli obavám z možného pádu stromů platí v okolí Božího Daru také zákaz vstupu do lesů.

Královéhradecký kraj

Silničáři kvůli popadaným stromům v noci uzavřeli silnici druhé třídy z Černého Dolu do Janských Lázní v Krkonoších. V místě hrozí pády velkých stromů. Silný vítr a sněžení, které vyvracejí a lámou stromy, způsobily na Trutnovsku a Rychnovsku problémy s dodávkami proudu. Vítr by na horách mohl tvořit sněhové jazyky. Na poryvy větru by si měli dát pozor řidiči na dálnici D11. ČTK to řekli silničáři, meteorologové, energetici a hasiči.

"V Královéhradeckém kraji jsme k 06:00 evidovali šest poruch na vedeních vysokého napětí," uvedla regionální mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. Poruchy energetici odstraňují hlavně na Rychnovsku a Trutnovsku. V neděli večer a v noci na dnešek se bez proudu ocitli například obyvatelé Deštného v Orlických horách, Rokytnice, Bartošovic, Orlického Záhoří, Bačetína. Na Trutnovsku poruchy zasáhly Lánov, část Špindlerova Mlýna, Strážné a Vrchlabí.

Na silnicích ve vyšších polohách Královéhradeckého kraje leží rozbředlý či ujetý sníh. Přes noc sněžilo v Krkonoších a v Orlických horách, v nižších polohách pršelo. Teploty se dnes ráno pohybovaly od nuly do tří stupňů Celsia, na horách kolem minus jednoho stupně.

Přes den by měla být v hradeckém kraji proměnlivá oblačnost se sněhovými přeháňkami. Teploty budou slabě nad nulou, postupně se čeká ochlazování. Večer by se ojediněle mohlo tvořit náledí nebo zmrazky. Vítr by mohl na horách vát rychlostí až 110 kilometrů v hodině.

Hasiči o víkendu v hradeckém kraji zasahovali u více než 120 událostí, z toho v 79 případech šlo pomoc při odstraňování následků počasí. Nejvíce zásahů měli hasiči v podhůří Krkonoš a Orlických hor. "V drtivé většině jednotky odstraňovaly stromy spadlé na komunikace. V několika případech byli ale také hasiči povoláni ke spadlým nebo jiskřícím drátům elektrického vedení," řekla ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová.

Ve Skuhrově nad Bělou hasiči vytahovali z příkopu zapadlý sypač. V Broumově a Teplicích nad Metují odstraňovali hasiči rampouchy čnící nad chodníkem a v Nové Pace pomohla místní jednotka invalidnímu muži, který zapadl venku na vozíku.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji dopravu i dodávky elektřiny nadále komplikují padající stromy. V noci hasiči spadlé stromy odstraňovali ze zhruba 30 míst. Výjezdy byly nejčastěji na Semilsku a Jablonecku, uvedla operační hasičů v Libereckém kraji. Problémy byly i v dodávkách elektřiny, ráno v 6:00 bylo bez nich asi 2500 odběrných míst v kraji. V celé zemi bylo bez proudu asi 15.000 odběratelů, řekla ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Varování meteorologů před silným větrem platí do večera, v nárazech může mít až 70 kilometrů v hodině, na horách až 110 kilometrů. "Od vyšších poloh možnost tvorby sněhových jazyků. V pondělí večer ojediněle tvorba náledí," uvedl v předpovědi pro Liberecký kraj Český hydrometeorologický ústav.

Silný vítr láme stromy i do elektrického vedení, poruchy jsou v kraji hlavně na Jablonecku a Semilsku. V 6:00 bylo šest poruch na vedení vysokého vedení v Libereckém kraji, v celé zemi přes 30. "Zvýšená poruchovost je i v Karlovarském, hradeckém, Plzeňském a Ústeckém kraji," dodala Holingerová.

Kvůli následkům silného větru ráno nejezdily vlaky mezi Desnou a Tanvaldem, trať se ale podařilo před 6:00 zprovoznit. Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, na vozovkách nižších tříd v západní části Krkonoš a Jizerských hor je vrstva nového nebo rozbředlého sněhu. Sjízdné jsou i místní silnice v Jablonci, kde ve čtvrtek vyhlásilo město kalamitní stav, protože se nedařilo odklízet sníh ve lhůtách daných plánem zimní údržby. Problémy byly hlavně s údržbou chodníků a sídlišť. Dnes budou v Jablonci rozhodovat o odvolání kalamitního stavu.

Teploty i v noci zůstaly v nižších polohách v kraji nad nulou. Obleva a déšť zvyšují hladiny řek. V noci druhého povodňového stupně dosáhla Řasnice ve Frýdlantu na Liberecku, kulminovala na 95 centimetrech. Ráno v 6:20 měla 83 centimetrů a byla na prvním stupni.

Přes den by se mělo ochlazovat a měla by být proměnlivá oblačnost, místy s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi dvěma a minus jedním stupněm Celsia, na horách mezi minus jedním až minus čtyřmi stupni.

Jablonec po čtyřech dnech zrušil kalamitní stav

Jablonec nad Nisou dnes k 9:00 po čtyřech dnech odvolal kalamitní stav prvního stupně. Řidiči mohou nadále parkovat zdarma na městských parkovištích, přetrvávají problémy s údržbou sídlišť. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Markéta Hozová. Město je podle ní kompletně průjezdné, udržované chodníky jsou průchozí.

"Z města bylo k dnešnímu dni odvezeno celkem 8300 tun sněhu. Parkovací automaty zůstávají až do odvolání vypnuté a samozřejmě i v následujících dnech budeme pokračovat v odklízení sněhu," uvedla Hozová. Úklid zkomplikovala obleva. "Sníh je teď mokrý, těžký," dodala mluvčí.

Jablonec je podhorské město, kde je zimní údržba finančně i technicky náročná. Náklady na jeden den zimní údržby při aktuální situaci jsou až půl milionu korun. Kalamitní stav byl v Jablonci nad Nisou vyhlášen ve čtvrtek zhruba po dvou letech. Město k tomu přistoupilo, protože se nedařilo odklízet sníh ve lhůtách daných plánem zimní údržby. Problémy byly hlavně s údržbou chodníků a sídlišť.

Podle Hozové přetrvávají problémy na sídlištích kvůli zaparkovaným autům. Překážejí strojům, a tak se tam uklízí hlavně ručně. "Na dnešní den nám věznice Rýnovice opět poskytla osmnáctičlennou skupinu odsouzených a ti se budou podílet hlavně na ručním odklízení sněhu na sídlištích, aby se situace co nejdřív zlepšila," řekla.

Mluvčí upozornila na to, že sníh, který občané a firmy odklidí ze svých pozemků, dvorů a zahrad, nemohou navozit na komunikaci. "Jde o přestupek znečišťování veřejného prostranství s pokutou až do 20.000 korun. Povinnost uklidit sníh spadlý nebo shozený se střechy na uklizený chodník mají i majitelé domů," dodala Hozová.

V souvislosti s počasím se objevily po městě poruchy veřejného osvětlení, technické služby je postupně řeší. "V případě nefunkčního veřejného osvětlení, žádáme občany o spolupráci při nahlášení poruchy," dodal jednatel jabloneckých technických služeb Milan Nožička.

Olomoucký kraj

Silnice ve vyšších polohách Olomouckého kraje dnes ráno pokrývá rozbředlý sníh, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Řidiči si v celém kraji musí dát pozor na silný vítr. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Rozbředlý sníh je na silnicích v severní kopcovité části Olomoucka a pokrývá také silnici přes Červenohorské sedlo, která spojuje okresy Šumperk a Jeseník. Rozbředlý sníh je v těchto dvou horských okresech i na méně důležitých cestách.

V nižších polohách Olomouckého kraje jsou silnice zpravidla holé a mokré. V celém kraji ale platí výstraha meteorologů před silným větrem.

Pardubický kraj

Silnice první třídy číslo 11 přes Suchý Vrch na Orlickoústecku je kvůli padání stromů pod tíhou sněhu uzavřena pro všechna vozidla. Tvoří se i sněhové jazyky. Počasí komplikuje dopravu i na jiných místech. V Klášterci nad Ohří je porucha na vedení vysokého napětí.

Rozbředlý nebo uježděný sníh leží na menších silnících zvláště ve vyšších polohách. Řidiči by měli být opatrní zvláště na v okolí Hlinska, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Poličky, Žamberku a v Železných horách. Místy se mohou tvořit ve sněhu vyježděné koleje.

Pád stromů a větví zatížených sněhem způsobil i jednu poruchu na vedení vysokého napětí. Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové postihla Klášterec nad Orlicí. Stromy na silnicích musejí hasiči odstraňovat na dalších místech kraje.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, někde se vyskytovaly sněhové přeháňky nebo pršelo. Často foukal silný až nárazový vítr. Teploty se pohybovaly mezi minus jedním až plus pěti stupni.

Plzeňský kraj

U České Kubice na Domažlicku, nedaleko hranic s Německem, najel dnes ráno mezinárodní rychlík do spadlého stromu. Žádná zranění nejsou zatím hlášena. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar. Ve vlaku jelo sedm cestujících a strojvedoucí.

Podle webu Českých drah provoz na mezinárodní trati stojí. Náhradní přepravu zajistí autobusy. Mezinárodní rychlíky Západní expres, které jezdí mezi Mnichovem a Prahou, naberou zpoždění až dvě hodiny.

Událost se stala mezi kilometrem 178 a 175,5 železniční trati. "Došlo k poškození lokomotivy," doplnil Poncar.

Hasiči po silném větru zasahovali v kraji zejména v neděli. K popadaným stromům vyjíždějí zhruba třicetkrát, zejména na Šumavě a na Domažlicku. V neděli ráno najel vlak do spadlého stromu u Hojsovy Stráže na Šumavě. Nikdo nebyl zraněn, ve vlaku byl jeden cestující, uvedli hasiči. Dnes se situace uklidnila, hasiči od půlnoci evidují kromě zásahu u České Kubice jen tři další výjezdy k popadaných stromům.

Kraj Vysočina

Dopravu na Žďársku komplikuje vysoká vrstva rozbředlého sněhu na vedlejších silnicích. I jinde v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou podle silničářů v celém kraji sjízdné, většinou mokré nebo s rozbředlým sněhem po chemickém ošetření. Někde dopravu komplikují popadané stromy a uvízlá auta.

V noci někde padal sníh s deštěm, po ránu byly přeháňky spíš dešťové. "Na Žďársku bylo na silnicích sněhu nejvíc a povolilo to všechno najednou, takže se tam tvoří velké vrstvy rozbředlého sněhu, snažíme se to dávat ze silnic pryč, ale malé problémy tam jsou," řekl ČTK Roman Hubený, dispečer Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina. Obleva podle něj byla rychlá, teploty se v noci dostaly až ke třem stupňů Celsia.

Hasiči dnes odstraňovali popadané stromy asi na deseti místech v kraji. Podle webu Policie ČR je kvůli většímu množství popadaných stromů uzavřená silnice Mnich na Pelhřimovsku. Nehody nákladních aut brání částečně provozu mezi obcemi Křídla a Branišov na Žďársku nebo Zašovice na Třebíčsku.

Podle meteorologů se dnes bude na Vysočině postupně ochlazovat, večer se může ojediněle tvořit náledí. Teploty klesnou k minus dvěma stupňům Celsia.