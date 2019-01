Praha - Sníh a silný vítr dnes opět zablokovaly silnice i železnice a přerušily dodávky proudu. V krušnohorském Božím Daru trvá kalamitní stav a ráno byla uzavřena silnice I/25 na Boží Dar. Znovu stoupl na 15.000 počet poruch elektrického vedení. V neděli se sice podařilo odstranit většinu předchozích poruch, ale vítr v noci na dnešek opět shazoval stromy na vedení. Nejvíce foukalo na Sněžce, kde vítr v poryvech dosahoval rychlosti orkánu - až 130 kilometrů za hodinu.

Počasí potrápilo hlavně horské oblasti v Čechách. Nejvýše položené město republiky, Boží Dar v Krušných horách, už od začátku roku bojuje s přívaly sněhu. Od pátku je tam vyhlášen kalamitní stav. Silnice I/25 je ve směru na Boží Dar uzavřena již od jáchymovské radnice, nesjízdný je i hraniční přechod Oberwiesenthal a směr na Vejprty. Do města není ani autobusové spojení a nefungují tam dva ze tří mobilních operátorů, T-Mobile a O2.

Hasiči do Krušných hor nyní kvůli ohrožení vlastní bezpečnosti padajícími stromy nevyjíždějí. Spadlé stromy ze silnic odstraní až po zlepšení počasí, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Hasiči teď budou v Krušnohoří zasahovat jen v případě ohrožení života a majetku. V okolí Božího Daru také platí zákaz vstupu do lesů a skiareály avizovaly, že dnes budou kvůli výstraze meteorologů před silným větrem mimo provoz. Silničáři vyzývají turisty, aby do horských oblastí Karlovarského kraje nejezdili. Důvodem je právě velmi silný vítr.

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) nedoporučuje kvůli hrozbě pádu stromů vstup do lesů v Krušných horách. "Na stromech je vysoká vrstva mokrého a těžkého sněhu, k tomu je silný vítr a neustávající sněžení. Zaváté jsou cesty i ukazatele," řekla dnes ČTK mluvčí LČR Eva Jouklová. Případné škody z polomů podnik zatím spočítané nemá.

V Libereckém kraji také padající stromy komplikovaly dopravu i dodávky elektřiny. Hasiči kvůli nim v noci vyjížděli nejčastěji na Semilsku a Jablonecku. Ráno kvůli větru nejezdily vlaky mezi Desnou a Tanvaldem, trať se podařilo před 06:00 zprovoznit. V Jablonci nad Nisou platil od čtvrtka kvůli sněhu kalamitní stav, k dnešním 09:00 byl ale odvolán. Podle radnice je město již kompletně průjezdné, ale přetrvávají problémy s údržbou sídlišť. Kvůli popadaným stromům je od noci uzavřena silnice druhé třídy z Černého Dolu do Janských lázní v Krkonoších.

V západních Čechách u České Kubice na Domažlicku najel ráno nedaleko hranic s Německem mezinárodní rychlík do spadlého stromu. Ve vlaku jelo sedm cestujících a strojvedoucí, nikdo se nezranil. Doprava na trati byla na více než dvě hodiny přerušena. Kvůli stromům na trati byl zastaven provoz i mezi Nejdkem a Potůčky na Karlovarsku. Obnovení provozu se podle Správy železniční dopravní cesty předpokládá nejdříve v úterý v poledne.

Rovněž na východě Čech dělalo počasí problémy. Kvůli padajícím stromům je uzavřena silnice I/11 přes Suchý Vrch na Orlickoústecku. Kvůli většímu množství popadaných stromů je uzavřena i silnice na Mnich na Pelhřimovsku. Silnice I/37 u Ostrova nad Oslavou na Žďársku je neprůjezdná kvůli náledí a uvízlému kamionu a nehoda tří aut zastavila provoz i na silnici I/38 u Dlouhé Brtnice na Jihlavsku.

V noci na dnešek se kvůli větru opět zvýšil počet odběrných míst bez elektřiny. V neděli kvůli pádům stromů pod náporem sněhu nejprve vystoupal počet míst bez proudu na 18.000. Během dne se dařilo energetikům poruchy odstraňovat, takže po 23:00 bylo míst bez elektřiny kolem 3000. Přes noc ale počet míst bez proudu stoupl na 15.000. Poruch na vedení vysokého napětí bylo ráno kolem tří desítek, hlavně na severu a západě Čech, řekla ČTK mluvčí energetické skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Stovky poruch také zaznamenala energetická firma E.ON v jižních Čechách.

"Při nedělní oblevě mrholilo do napadaného sněhu, který ztěžkl, a co se udrželo, teď shodil vítr," popsala příčiny pádů stromů Holingerová. "Věříme, že se počasí během dne umoudří, že popadalo to, co mělo popadat, a že většinu poruch opravíme dnes," řekla. Problémy mají kvůli počasí i mobilní operátoři. Potíže s výpadky jsou zejména v Krkonoších a Krušných horách.

Nejvíce dnes ráno podle meteorologů foukalo na Sněžce. V poryvech tam dosáhl vítr až 130 kilometrů za hodinu. V nížinách naměřili nejsilnější vítr v Dukovanech a Náměšti nad Oslavou na Vysočině, a to shodně téměř 94 kilometrů za hodinu. Vítr na většině území Česka zřejmě do večera zeslábne. Na východě Čech a Českomoravské vrchovině ale bude podle ústavu silný vítr i v úterý.

Jihočeský kraj

Jihočeské vozovky zůstávají většinou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na mnoha místech je v kraji po ránu silný nebo nárazový vítr. Na vozovkách nižších tříd na Jindřichohradecku může navíc ležet rozbředlý sníh. Vyplývá to z aktuálních informací jihočeské správy a údržby silnic.

Bez omezení jsou sjízdné vozovky pouze na Českobudějovicku a na Strakonicku. Vítr může místy v Jihočeském kraji dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině.

Teploty se po ránu pohybovaly kolem nuly, někde pršelo. Podle předpovědi meteorologů budou přeháňky celý den, ve vyšších polohách sněhové. Na horách se také mohou tvořit sněhové jazyky.

Karlovarský kraj

Silnice I/25 je ve směru na Boží Dar aktuálně uzavřena už od jáchymovské radnice, Na Božím Daru trvá kalamitní stav, nesjízdný je i hraniční přechod Oberwiesenthal a směr na Vejprty. Do města dnes není ani autobusové spojení. Nefungují tam dva ze tří mobilních operátorů, T-Mobile a O2. Uzavřeny zůstávají i další silnice v Krušných horách. Kromě sněhu a větru na silnicích hrozí i pády stromů. Silničáři vyzývají turisty, aby do hor nejezdili, řekl ČTK vedoucí zimní údržby krajských silničářů Josef Bulka.

"Oblast je bez elektrické energie, nic tam neuvidí, nejezdí vleky a stromy padají jako sirky. Řádí tam vítr, stromy jsou přetížené a padají," popsal situaci vedoucí zimní údržby krajských silničářů Josef Bulka.

Momentálně je podle božídarského infocentra největším problémem vichřice, která v poryvech dosahuje rychlosti orkánu. "Obalené stromy sněhem a ledem praskají jako sirky. Škody na smrkových porostech ve vrcholových partiích centrálního Krušnohoří budou zřejmě značné," uvedl v tiskové zprávě starosta Božího Daru Jan Horník (STAN). Horská služba doporučila, aby se lidé na Božím Daru pohybovali pouze ve městě a nevstupovali kromě lesů ani na okolní pláně.

Aktuální údaje z meteorologických stanic ukazují, že vítr na hřebenech hor dosahoval v posledních hodinách v nárazech až k 20 metrům za sekundu (72 km/h). Nárazy o této síle předpokládají meteorologové i přes den.

Podle mluvčí ČEZ pro západní Čechy Michaely Jirovcové se výpadky dodávky elektřiny v Karlovarském kraji objevují zejména v oblasti Božího Daru. Energetici mají hlášeny problémy na Božím Daru, v Abertamech, Hřebečné, Ryžovně, v horní části Jáchymova, v Horní Blatné, v Perninku i Potůčkách. "Kombinace těžkého sněhu a silného větru způsobuje pády stromů na vedení. Na odstraňování poruch pracujeme," dodala Jirovcová.

Potíže se sjízdností jsou kromě Krušných hor také ve vyšších polohách Slavkovského lesa, kamiony měly problémy vyjet po silnici 230 u Mnichova na Chebsku. Dnes ráno narazilo do stromu osobní auto na silnici I/64 mezi Hazlovem a Aší, auto se po nehodě převrátilo na bok. Silnice v nižších polohách jsou jinak s opatrností sjízdné.

Uzavřena zůstává kvůli popadaným stromům silnice od abertamské zatáčky směrem na Plešivec. Ze stejného důvodu se nedá projet ani mezi Stříbrnou a Bublavou na Sokolovsku nebo Božím Darem a Klínovcem. Uzavřena je stále také silnice mezi Oldřichovem a Lužcem na Karlovarsku.

V Karlovarském kraji bude dnes podle meteorologů nadále foukat silný vítr, na horách s nárazy až o rychlosti 110 kilometrů za hodinu. Skiareály v okolí Božího Daru kvůli výstraze meteorologů avizovaly, že dnes budou mimo provoz, stejně tak areál na Plešivci. Kvůli obavám z možného pádu stromů platí v okolí Božího Daru také zákaz vstupu do lesů.

Krizový štáb Karlovarského kraje nezasedne,situace se mírně lepší

Krizový štáb Karlovarského kraje zatím kvůli dnešní kalamitě v Krušných horách nezasedá, je možné, že se nesejde vůbec. Po zhodnocení situace podle hasičů akutní ohrožení zdraví a životů obyvatel nehrozí, řekla ČTK krajská mluvčí Jana Pavlíková. Do hor kvůli riziku pádu stromů nevyjížděli ani hasiči, situace se ale zlepšila a i v Krušnohoří jsou připraveni opět zasahovat, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Všechny děti, které jsou na lyžařském výcviku v Božím Daru a okolí, jsou v pořádku, uvedl hejtmančin náměstek Petr Kubis (ANO).

"Všechny problematické úseky silnic jsme projeli, aktuálně nikde nezasahujeme. V případě potřeby jsme ale připraveni do hor vyjet," uvedl Kasal. Od 7. ledna, kdy začalo v kraji více sněžit, odstranili podle něj hasiči více než 365 spadlých stromů ze silnic a v souvislosti s počasím vyjížděli ke 168 událostem.

Aktuálně zůstávají v horách uzavřeny všechny silnice z Božího Daru, silnice z abertamské křižovatky na Plešivec rozcestí, mezi Oldřichovem a Lužcem. Úsek mezi Stříbrnou a Bublavou byl krátce zprovozněn, kvůli stromům nebezpečně nakloněným nad vozovku ho ale silničáři opět uzavřeli. Otevřen byl úsek od jáchymovské radnice k abertamské zatáčce. "Máme informaci, že Boží Dar je plný dětí, které jsou zde ubytovány v rámci lyžařských výcviků. Chtěl bych ubezpečit rodiče, že všechny jsou v pořádku. Situaci i nadále sledujeme, jsme ve spojení jak s vedením města, tak i se složkami integrovaného záchranného systému," uvedl Kubis.

Horské oblasti se kvůli kalamitě potýkají také s výpadky elektrického proudu a částečně i telefonního signálu. Záchranáři i samosprávy v kraji vyzývají lidi, aby do hor pokud možno vůbec nejezdili.

Královéhradecký kraj

Silnice druhé třídy mezi krkonošskými středisky Černý Důl a Janské Lázně je od dnešních 11:00 opět průjezdná. Silnice byla kvůli popadaným stromům uzavřená od nedělního večera. ČTK to řekl dispečer trutnovských silničářů Milan Baxa.

Na silnici pod tíhou sněhu a větru popadalo kolem 15 stromů. Z dalších nakloněných stromů silničáři dnes odřezali větve. Silničáři z cesty dnes také odstraňovali sněhové bariéry a silnici upravovali pluhy.

Ostatní silnice v Krkonoších a na Trutnovsku byly dnes kolem poledne s opatrností sjízdné. "Na silnici na Horní Malou Úpu leží ujatá vrstva sněhu o síle do deseti centimetrů," řekl Baxa. Na chemicky udržovaných cestách do Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou byla vrstva rozbředlého sněhu.

V horních partiích Krkonoš za poslední dny napadlo až 140 centimetrů sněhu. Celkem na hřebenech leží okolo 180 centimetrů sněhu. V krkonošských střediscích je asi metr sněhu.

V Krkonoších se zvyšuje tendence lavinového nebezpečí

V Krkonoších po vydatném sněžení v minulých dnech platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice a je možné, že ještě vzroste. Vyplývá to z webu horské služby a z vyjádření jejích zástupců. "Tendence lavinového nebezpečí je stoupající," uvedl dnes dopoledne Robert Dlouhý z horské služby.

Horská služba na svém webu ve výhledu na úterý má již uvedený čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí. "Předběžně na to upozorňujeme. Bude ale záležet na počasí a na výsledcích měření v terénu, podle toho rozhodnutí padne. V úterý ráno budeme chytřejší," řekl ČTK dnes náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa.

Čtvrtý stupeň znamená vysoké nebezpečí lavin a možnosti túr jsou velmi omezené. Je nejvyšším stupněm vyhlašovaným v Krkonoších. Na většině ohrožených cest hrozí sesuvy samovolných lavin středního i velkého rozsahu. Čtvrtý stupeň se v Krkonoších vyhlašuje minimálně.

Horská služba také nedoporučuje kvůli silnému větru a místy zavátému tyčovému značení hřebenové túry. Dnes ráno nejvíce z celé republiky foukalo na Sněžce, v poryvech dosáhl vítr na nejvyšší české hoře až 130 kilometrů v hodině. Oba úseky lanovky na Sněžku dnes nejedou. Mimo provoz byly kvůli silnému větru i některé lanovky ve Špindlerově Mlýně a některé menší vleky ve SkiResortu Černá hora - Pec.

Na hřebenech Krkonoš za posledních 24 hodin napadlo čtvrt metru nového sněhu za působení západního a severozápadního větru a za poslední dny až 140 centimetrů sněhu. Na hřebenech je okolo 180 centimetrů sněhu. Třetí lavinový stupeň je charakterizován jako značné lavinové nebezpečí. "V polohách pod 1000 metrů nad mořem padal vlhký až mokrý sníh. Sněhové profily vykazují malou stabilitu. Hrozí uvolnění lavin z nového sněhu a lavin deskových," uvedl dnes Dlouhý.

V polohách pod 900 metrů nad mořem mohou být laviny z nového a mokrého sněhu. Podle předpovědi by i dnes mělo sněžit za silného severozápsdního větru. Uvolnění laviny je možné již při malém zatížení, a to hlavně na strmých svazích. "V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin velkých a ve výjimečných případech i velmi velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu," uvedla horská služba na webu.

Čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí byl podle informací ČTK v Krkonoších naposledy vyhlášen na několik dní 17. února 2012, před tím 18. února 2009 a také v únoru roku 2006. Zřejmě nejkritičtější byla situace v lednu 2002, kdy na některých svazích sněhová vrstva dosahovala až osmi metrů. Horská služba tehdy uvažovala i o odstřelu lavin, ale vedení Krkonošského národního parku a tehdejší okresní úřad to zamítly.

Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin, které však nezasahují obydlená místa, sjezdové tratě a přístupové cesty.

Tyčové značení v Krkonoších je místy zaváté, uvádí horská služba

Tyčové značení v některých místech Krkonoš je zaváté. Stalo se tak v minulých dnech, kdy hory zasáhlo vydatné sněžení za silného větru. ČTK to dnes sdělila horská služba. Tyčové značení pomáhá lidem za snížené viditelnosti v orientaci v terénu.

"Přesto, že tyčové značení podél cest sahá obvykle do výše asi tří metrů, na řadě míst je pod sněhem. V následujících dnech budeme tyče doplňovat. Návštěvníci pohoří by s tím ale nyní měli počítat a zejména ve vrcholových partiích by se měli vydávat na túry patřičně vybaveni, pouze za lepšího počasí a se znalostí aktuálních podmínek v terénu," uvedl náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji dopravu i dodávky elektřiny komplikují stromy obtěžkané mokrým sněhem. Za neděli a dnešní ráno hasiči spadlé stromy odstraňovali ze 115 míst, padají i na hlavní silniční tahy. Krizová situace trvá především na Semilsku a Jablonecku, uvedla mluvčí hasičů Pavlína Bílková. V dodávkách elektřiny se situace postupně zlepšuje. K 10:00 bylo bez proudu asi 2000 odběrných míst v kraji, řekla ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Varování meteorologů před silným větrem platí do večera, v nárazech může mít až 70 kilometrů v hodině, na horách až 110 kilometrů. "Od vyšších poloh je možnost tvorby sněhových jazyků. V pondělí večer ojediněle tvorba náledí," uvedl v předpovědi pro Liberecký kraj Český hydrometeorologický ústav.

Bez proudu byli dopoledne hlavně odběratelé na Semilsku. Na Jablonecku se už podařilo většinu poruch odstranit. V 10:00 byly v kraji čtyři poruchy na vedení vysokého vedení. Podle Holingerové pracují na odstranění poruch v lokalitě Kořenova, Benecka, Jilemnice či Jablonce nad Jizerou.

Padající stromy mohou řidiče ohrozit i na hlavních silničních tazích. "Zcela neprůjezdná byla v neděli silnice 1/10 mezi Kořenovem a Desnou, kterou zablokovaly kmeny stromů hned na několika místech. V pondělí ráno zde jednotky zasahovaly znovu," uvedla Bílková. Opatrní by měli být řidiči i na silnici 14, hasiči likvidovali několik padlých stromů například u Poniklé nebo Rokytnice nad Jizerou.

Kvůli následkům silného větru ráno nejezdily vlaky mezi Desnou a Tanvaldem, trať se ale podařilo před 6:00 zprovoznit. Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, na vozovkách nižších tříd v západní části Krkonoš a Jizerských hor je vrstva nového nebo rozbředlého sněhu. "Máme poměrně velké problémy v horských oblastech. S oteplením začaly vrstvy sněhu povolovat a vytváří se i hluboké koleje. Snažíme se to strhávat," řekl dnes ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK.

Sjízdné jsou i místní silnice v Jablonci, kde od čtvrtka do dnešního rána platil kalamitní stav, protože se nedařilo odklízet sníh ve lhůtách daných plánem zimní údržby. Problémy byly hlavně s údržbou chodníků a sídlišť.

Obleva a déšť zvyšují hladiny některých řek. V noci druhého povodňového stupně dosáhla Řasnice ve Frýdlantu na Liberecku, kulminovala na 95 centimetrech. V 10:00 měla 70 centimetrů a byla na prvním stupni stejně jako Panenský potok v Pertolticích na Českolipsku. V 10:00 tam byla hladina ve výšce 133 centimetrů, druhý stupeň je při 160 centimetrech.

Přes den by se ale mělo ochlazovat, místy bude sněžit, případně budou sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi dvěma a minus jedním stupněm Celsia, na horách mezi minus jedním až minus čtyřmi stupni.

Jablonec po čtyřech dnech zrušil kalamitní stav

Jablonec nad Nisou dnes k 9:00 po čtyřech dnech odvolal kalamitní stav prvního stupně. Řidiči mohou nadále parkovat zdarma na městských parkovištích, přetrvávají problémy s údržbou sídlišť. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Markéta Hozová. Město je podle ní kompletně průjezdné, udržované chodníky jsou průchozí.

"Z města bylo k dnešnímu dni odvezeno celkem 8300 tun sněhu. Parkovací automaty zůstávají až do odvolání vypnuté a samozřejmě i v následujících dnech budeme pokračovat v odklízení sněhu," uvedla Hozová. Úklid zkomplikovala obleva. "Sníh je teď mokrý, těžký," dodala mluvčí.

Jablonec je podhorské město, kde je zimní údržba finančně i technicky náročná. Náklady na jeden den zimní údržby při aktuální situaci jsou až půl milionu korun. Kalamitní stav byl v Jablonci nad Nisou vyhlášen ve čtvrtek zhruba po dvou letech. Město k tomu přistoupilo, protože se nedařilo odklízet sníh ve lhůtách daných plánem zimní údržby. Problémy byly hlavně s údržbou chodníků a sídlišť.

Podle Hozové přetrvávají problémy na sídlištích kvůli zaparkovaným autům. Překážejí strojům, a tak se tam uklízí hlavně ručně. "Na dnešní den nám věznice Rýnovice opět poskytla osmnáctičlennou skupinu odsouzených a ti se budou podílet hlavně na ručním odklízení sněhu na sídlištích, aby se situace co nejdřív zlepšila," řekla.

Mluvčí upozornila na to, že sníh, který občané a firmy odklidí ze svých pozemků, dvorů a zahrad, nemohou navozit na komunikaci. "Jde o přestupek znečišťování veřejného prostranství s pokutou až do 20.000 korun. Povinnost uklidit sníh spadlý nebo shozený se střechy na uklizený chodník mají i majitelé domů," dodala Hozová.

V souvislosti s počasím se objevily po městě poruchy veřejného osvětlení, technické služby je postupně řeší. "V případě nefunkčního veřejného osvětlení, žádáme občany o spolupráci při nahlášení poruchy," dodal jednatel jabloneckých technických služeb Milan Nožička.

Olomoucký kraj

Silnice ve vyšších polohách Olomouckého kraje dnes ráno pokrývá rozbředlý sníh, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Řidiči si v celém kraji musí dát pozor na silný vítr. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Rozbředlý sníh je na silnicích v severní kopcovité části Olomoucka a pokrývá také silnici přes Červenohorské sedlo, která spojuje okresy Šumperk a Jeseník. Rozbředlý sníh je v těchto dvou horských okresech i na méně důležitých cestách.

V nižších polohách Olomouckého kraje jsou silnice zpravidla holé a mokré. V celém kraji ale platí výstraha meteorologů před silným větrem.

Pardubický kraj

Silnice první třídy číslo 11 přes Suchý Vrch na Orlickoústecku je kvůli padání stromů pod tíhou sněhu uzavřena pro všechna vozidla. Tvoří se i sněhové jazyky. Počasí komplikuje dopravu i na jiných místech. V Klášterci nad Ohří je porucha na vedení vysokého napětí.

Rozbředlý nebo uježděný sníh leží na menších silnících zvláště ve vyšších polohách. Řidiči by měli být opatrní zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Poličky, Žamberku a v Železných horách. Místy se mohou tvořit ve sněhu vyježděné koleje.

Kluzké vozovky způsobily také několik dopravních nehod. Například v Čenkovicích na Orlickoústecku museli hasiči vyprošťovat dva kamiony, autobus a dodávku, uvedla mluvčí krajského hasičského sboru Vendula Horáková.

Pád stromů a větví zatížených sněhem způsobil i jednu poruchu na vedení vysokého napětí. Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové postihla Klášterec nad Orlicí. Stromy na silnicích musejí hasiči odstraňovat na dalších místech kraje.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, někde se vyskytovaly sněhové přeháňky nebo pršelo. Často foukal silný až nárazový vítr. Teploty se pohybovaly mezi minus jedním až plus pěti stupni.

Plzeňský kraj

U České Kubice na Domažlicku, nedaleko hranic s Německem, najel dnes ráno mezinárodní rychlík do spadlého stromu. Žádná zranění nejsou zatím hlášena. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar. Ve vlaku jelo sedm cestujících a strojvedoucí.

Podle webu Českých drah provoz na mezinárodní trati stojí. Náhradní přepravu zajistí autobusy. Mezinárodní rychlíky Západní expres, které jezdí mezi Mnichovem a Prahou, naberou zpoždění až dvě hodiny.

Událost se stala mezi kilometrem 178 a 175,5 železniční trati. "Došlo k poškození lokomotivy," doplnil Poncar.

Hasiči po silném větru zasahovali v kraji zejména v neděli. K popadaným stromům vyjíždějí zhruba třicetkrát, zejména na Šumavě a na Domažlicku. V neděli ráno najel vlak do spadlého stromu u Hojsovy Stráže na Šumavě. Nikdo nebyl zraněn, ve vlaku byl jeden cestující, uvedli hasiči. Dnes se situace uklidnila, hasiči od půlnoci evidují kromě zásahu u České Kubice jen tři další výjezdy k popadaných stromům.

Ústecký kraj

Hlavní tah z Chomutova do Německa přes Horu Sv.Šebestiána je kvůli dopravní kalamitě uzavřen. Silnici zablokovaly kamiony. Na místo míří policie, uzavírka trvá do odvolání. ČTK to řekla mluvčí policie Irena Pilařová. Na horách fouká silný vítr, problémy jsou kvůli sněhovým jazykům s cestou na Moldavu. V terénu jsou hasiči i energetici.

Silnice I/7 je uzavřena od 82. kilometru od prvního sjezdu za Chomutovem. "Ve vyšších polohách se vytvořily sněhové jazyky a nákladní automobily zablokovaly dopravu. Na místo míří policisté," řekla Pilařová.

Silničáři v Ústeckém kraji mají opět v terénu veškerou techniku. Snaží se udržet sjízdnou cestu přes Cínovec na Teplicku do Německa, kvůli sněhovým jazykům jsou problémy v Krušných horách a na Děčínsku.

Hasiči vyjíždějí hlavně k popadaným stromům. "Odklízí nejen spadlé stromy, ale volají i lidé kvůli předmětům, které hrozí zřícením, jako jsou utržené okapy, kusy střech a podobně," řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Odstraňovat poruchy dodávek elektrické energie vyjeli také energetici.

Kraj Vysočina

Silnice číslo 37 u Ostrova nad Oslavou na Žďársku je neprůjezdná kvůli náledí a uvízlému kamionu. Nehoda tří aut zastavila provoz také na silnici 38 u Dlouhé Brtnice na Jihlavsku. Podle ředitelky krajských záchranářů Vladislavy Filové se při nehodě lehce zranil jeden člověk. Na Vysočině se od rána stalo několik nehod, boural i autobus jihlavského dopravního podniku. Kromě náledí a uvízlých aut komplikují dopravu také popadané stromy.

Autobus ráno havaroval v jihlavské Telečské ulici. Podle dispečinku Dopravního podniku města Jihlavy se při nehodě autobusu linky 7 nikdo nezranil. Lehkým zraněním jednoho člověka skončila nehoda, která blokuje hlavní tah mezi Jihlavou a Znojmem. U Dlouhé Brtnice se po 10:00 srazila dvě nákladní a osobní auto, místo nehody je neprůjezdné. Podle webu Policie ČR bude místo nehody uzavřené zřejmě do 12:00.

Kvůli odstranění popadaných stromů a vyprošťování a odtahu aut už dnes měli hasiči asi dvě desítky zásahů, vyplývá z údajů na jejich webu.

Na Vysočině v noci pršelo, někde padal déšť se sněhem nebo byly přeháňky sněhové. Silný vítr měl v nárazech nejvyšší hodnotu v Náměšti nad Oslavou a Dukovanech na Třebíčsku. Meteorologové tam naměřili rychlost větru přes 90 kilometrů za hodinu.

Podle meteorologů se dnes bude na Vysočině postupně ochlazovat. Teploty klesnou k minus dvěma stupňům Celsia.