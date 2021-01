Sníh a vítr i dnes komplikují dopravu

Praha - V Česku také dnes místy sněží a fouká silný vítr. Tvoří se sněhové jazyky. Silnice jsou ale většinou s opatrností sjízdné, v nižších polohách je na nich místy sníh rozbředlý po solení. V Libereckém kraji zůstává pro kamiony nad 3,5 tuny uzavřená silnice první třídy z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska a pro nákladní dopravu nad šest tun také silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo. V Beskydech platí pro kamiony nad 12 tun zákaz vjezdu na silnici první třídy z Ostravice na Slovensko. Nehody kamionů někde blokují dopravu.

Přes den očekávají meteorologové další sněžení a zesilovat bude i vítr. "V horských oblastech už fouká nárazový vítr, takže se na silnících tvoří sněhové jazyky. Mají na výšku do 20 centimetrů, takže se dají projet i s osobním autem. Samozřejmě to pluhujeme," řekl ČTK Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje. Opatrní by měli být podle něj motoristé také při cestě na Frýdlantsko, při silnějším větru se často tvoří sněhové jazyky i na silnici 13.

Pro nákladní dopravu je kvůli námraze uzavřena strmá šumavská silnice ze Zelené Lhoty do Železné Rudy. Kvůli překládce nákladu z havarovaného nákladního automobilu se přechodně uzavřela silnice první třídy u Babylonu na Domažlicku na hlavním tahu do Německa. Nehoda dvou nákladních aut zastavila ve směru na Prahu provoz na dálnici D5 na Tachovsku.

Nehoda kamionu uzavřela také silnici třetí třídy mezi Srbskou Kamenicí a Růžovou na Děčínsku. Další nehodu kamionu mají silničáři nahlášenou u Hory Svatého Šebestiána na Chomutovsku. Na Děčínsku hasiči odklízeli spadlé stromy z komunikací. Na Vyškovsku je kvůli počasí uzavřena pro vozidla nad 12 tun silnice mezi obcemi Drnovice a Podomí.

Na Zlínsku a Vsetínsku na silnicích mnohde leží rozbředlý sníh, ve vyšších polohách uježděná vrstva sněhu posypaná drtí. Podobná je situace v Beskydech nebo na Vysočině, kde měly v noci problémy kamiony mezi Jemnicí a Chotěbudicemi na Třebíčsku, k ránu mezi Těchobuzí a Pacovem na Pelhřimovsku.

Sněhové jazyky se podle silničářů mohou tvořit i v Krkonoších nebo Orlických horách, na Orlickoústecku a ve vyšších polohách na Chrudimsku, Šumpersku, Prostějovsku nebo Blanensku. Na Prachaticku kvůli větru vznikaly na vozovkách závěje.

Před sněhovými jazyky na silnicích na Tachovsku, jižním a severním Plzeňsku nebo na Klatovsku varoval dispečer zimní údržby Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Jiří Slapnička. "Situace je dnes ráno v porovnání s úterním večerem už klidnější. Zejména ve vyšších polohách je ale třeba jezdit s maximální opatrností," dodal.

Jihočeský kraj

Slabé sněžení a hlavně vítr v noci na řadě míst komplikovaly sjízdnost vozovek. Doprava v regionu je však nyní plynulá a všechna místa jsou průjezdná. Vozovky však nadále zůstávají sjízdné pouze s opatrností. ČTK to řekl Otakar Zich z dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

"Jezdili jsme prakticky od večera celou noc. Nejhorší situace byla na Prachaticku, kdy kvůli větru vznikaly na vozovkách závěje. Na některých místech i po ránu slabě sněží, ale silnice by měly být všude ošetřené chemicky nebo posypem," řekl.

Teploty na jihu Čech se drží lehce pod bodem mrazu. Na Šumavě je o něco chladněji. Podle předpovědi meteorologů se přesto po ránu může někde tvořit náledí a přes den lze očekávat sněhové přeháňky.

Jihomoravský kraj

Na silnicích v kraji hrozí dnes ráno námraza, řidiči by měli být opatrní. Místy se objevuje mlha. Na Blanensku ve vyšších polohách fouká nárazový vítr a mohou se tam tvořit sněhové jazyky. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Na Vyškovsku je kvůli počasí uzavřena pro vozidla nad 12 tun silnice mezi obcemi Drnovice a Podomí.

V kraji se dnes ráno pohybuje teplota mezi minus čtyřmi do jednoho stupně Celsia nad nulou. Na většině míst fouká proměnlivý vítr, na Břeclavsku a Hodonínsku se místy objevuje mlha.

Dálnice jsou většinou sjízdné bez omezení, silnice I. třídy i nižších tříd jsou po chemickém ošetření a sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Blanensku je snížená dohlednost vlivem srážek, na silnicích II. a III. třídy je tam ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Ve vyšších polohách fouká na Blanensku v otevřených úsecích nárazový vítr a mohou se tam tvořit sněhové jazyky. U ostatních komunikací v kraji hrozí místy námraza.

V Brně vzhledem k povětrnostním podmínkám vyjelo už kolem jedné hodiny ranní všech 21 posypových vozů Brněnských komunikací. "Výjezd byl ukončen ve 4:55. Spotřebováno bylo celkem 111 tun posypového materiálu," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec. Podle něj jsou veškeré komunikace ve správě společnosti po chemickém ošetření mokré a sjízdné.

Královéhradecký kraj

Na silnicích nižších tříd ležel dnes ráno rozbředlý nebo ujetý sníh. Hlavní silniční tahy byly většinou mokré. Meteorologové dnes v kraji předpovídají sněžení, při němž by vítr mohl na silnicích tvořit sněhové jazyky a na horách i závěje. Teploty se dnes ráno pohybovaly od nuly do minus čtyř stupňů Celsia, na hřebenech Krkonoš bylo minus osm stupňů, uvedli silničáři a meteorologové.

Opatrní by měli být řidiči hlavně na Rychnovsku, kde zbytky rozbředlého sněhu dnes ráno ležely i na silnicích prvních tříd. "Ve vyšších polohách je na vozovkách souvislá vrstva ujetého sněhu. Mohou se tvořit sněhové jazyky," uvedli rychnovští silničáři. Na pluhovaných silnicích v Krkonoších leží zledovatělá vrstva sněhu o síle do pěti centimetrů krytá posypem.

V kraji by podle meteorologů mohlo do dnešní večera napadnout až osm centimetrů sněhu, na horách by místy mohlo nasněžit až 20 centimetrů. Vítr by mohl mít večer v nárazech rychlost až 70 kilometrů v hodině. Teploty by se přes den měly pohybovat od jednoho stupně do minus dvou stupňů, na horách od minus tří do minus šesti stupňů.

Liberecký kraj

V kraji se i dnes stále objevují sněhové přeháňky, silničáři proto doporučují řidičům opatrnost. Přes den očekávají meteorologové další sněžení a zesilovat bude i vítr, uzavřena proto zůstává pro kamiony nad 3,5 tuny silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Pro nákladní dopravu nad šest tun je na Liberecku stále uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo směrem na Raspenavu a Hejnice. Bez zimní výbavy by motoristé neměli vyjíždět.

"V horských oblastech už fouká nárazový vítr, takže se na silnících tvoří sněhové jazyky. Mají na výšku do 20 centimetrů, takže se dají projet i s osobním autem. Samozřejmě to pluhujeme," řekl ČTK Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje. Opatrní by měli být podle něj motoristé také při cestě na Frýdlantsko, při silnějším větru se často tvoří sněhové jazyky i na silnici 13.

V terénu je dnes od rána veškerá dostupná technika, vypomáhají i traktory. Vzhledem ke sněhovým přeháňkám lze ale podle Pospíšila čekat, že budou mít zejména kamiony stejně jako v úterý potíže vyjet ve stoupáních. Aktuálně ale žádné problémy na silnicích hlášené nejsou.

Teploty v Libereckém kraji se dnes ráno pohybovaly od minus dvou do minus čtyř stupňů, vítr foukal jen slabý, podle meteorologů bude ale zesilovat až na 70 kilometrů v hodině. Na otevřených úsecích se tak mohou tvořit sněhové jazyky a v horách závěje. Sněžení se bude zřejmě objevovat po celý den, na horách může dnes napadnout až 15 centimetrů nového sněhu.

Moravskoslezský kraj

Po vydatném sněžení jsou na silnicích zbytky sněhu, místy je i ujetá vrstva. Silničáři proto nabádají řidiče k opatrnosti. Nejhorší situace je v horských oblastech Frýdecko-Místecka a Bruntálska. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Ve vyšších polohách v Beskydech je na silnicích ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Jinde na Frýdecko-Místecku jsou vozovky po chemickém ošetření pokryté rozbředlými zbytky sněhu. Podobná je situace i na Bruntálsku. Ve vyšších polohách leží na silnicích ujetá vrstva sněhu. Na ostatních silnicích zbytky sněhu po chemickém ošetření silnic.

Na silnici I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech v úseku mezi obcí Ostravice a osadou Hlavatá patřící k obci Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Podle předpovědi meteorologů bude v kraji postupně i dnes zataženo a odpoledne na většině území sněžení nebo sněhové přeháňky. Teploty se budou pohybovat nad nulou, v horách pod nulou.

Pardubický kraj

Na většině silnic v kraji zůstává ležet sníh. Většinou je po solení rozbředlý, ve výše položených oblastech může tvořit uježděnou vrstvu. Někde také vlivem větru vznikají sněhové jazyky.

Řidiči s ni i musejí počítat například na státní silnici I/11 v úseku Červená Voda - Jablonné nad Orlicí nebo ve vyšších polohách na Lanškrounsku. Silničáři také upozorňují na sněhové jazyky na silnicích Oldříš - Pokřikov, Kladno - Dědová a Kladno - Vojtěchov na Chrudimsku. Uježděná sněhová vrstva zůstává v oblastech, kde se nesolí, například okolí Vysokého Mýta, Lanškrouna nebo v Železných horách. Na Pardubicku jsou v úsecích Borohrádek - Horní Jelení, Bělečko - Vysoké Chvojno a Vysoké Chvojno - Borohrádek pod tíhou sněhu ohnuté stromy. V oblasti Pardubic také silničáři upozorňují na náledí.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, na mnoha místech sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Ve východní část regionu foukal silný až nárazový vítr. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi až plus jedním stupněm.

Plzeňský kraj

Silnice mohou dnes ráno místy namrzat, v některých úsecích se tvoří sněhové jazyky. Většinou jsou silnice holé a mokré, ve vyšších polohách s vrstvou ujetého sněhu. Pro nákladní dopravu je kvůli námraze uzavřena strmá šumavská silnice ze Zelené Lhoty do Železné Rudy. Kvůli překládce nákladu z havarovaného nákladního automobilu bude od 8:00 zcela uzavřena silnice první třídy u Babylonu na Domažlicku na hlavním tahu do Německa, řekl dnes ČTK dispečer zimní údržby Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Jiří Slapnička. Nehoda dvou nákladních aut zastavila na pět hodin provoz na dálnici D5 na Tachovsku. Ve směru na Prahu byla dálnice uzavřena mezi 119. a 107. kilometrem. Kolony se opět rozjely v 09:08.

"Situace je dnes ráno v porovnání s úterním večerem už klidnější. Zejména ve vyšších polohách je ale třeba jezdit s maximální opatrností," řekl. Sněhové jazyky se mohou tvořit na silnicích na Tachovsku, jižním a severním Plzeňsku nebo na Klatovsku, stejně tak námrazy na silnicích.

Kvůli překládce nákladu z kamionu, který havaroval v úterý navečer na Domažlicku, bude od 8:00 na pět až šest hodin uzavřena doprava na silnici první třídy mezi Babylonem a odbočkou na Českou Kubici. Z Německa bude silnice přes Folmavu pro nákladní automobily uzavřena. Trasa povede z Furth im Waldu na Eschlkam a na hraniční přechod Všeruby. Pro osobní auta bude hraniční přechod Folmava otevřený, v České Kubici povede ale objízdná trasa na Všeruby, sdělila ČTK policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Ve směru do Německa pojede objízdná trasa v Draženově přes Lískovou, dále po silnici druhé třídy číslo 189 přes Klenčí pod Čerchovem. Osobní auta, která pojedou od Domažlic, mohou přes Trhanov, pro nákladní dopravu povede objízdná trasa přes Draženov. Objízdné trasy jsou značeny, dodala mluvčí.

Středočeský kraj

Na silnicích leží místy rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Jde hlavně o silnice druhé a třetí třídy na Benešovsku, Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku, Příbramsku a Praze-východ. Hlavní tahy jsou sjízdné, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Místy může řidiče potrápit ledovka. Hlášena je například z Benešovska z okolí obcí Loket, Dolní Kralovice a Bernartice.

Se zvýšenou opatrností doporučuje ŘSD řidiům jet po dálnicích D1, D10 a D11. Na Pražském okruhu a dálnici D5 je může potrápit také nárazový vítr.

V platnosti je výstraha před náledím, která platí od úterního večera do dnešních 9:00.

Olomoucký kraj

V kraji leží po nočním sněžení na cestách rozbředlý sníh, silnice jsou sjízdné, ale se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách na Šumpersku se mohou tvořit především v otevřených úsecích sněhové jazyky, opatrnost je tam nutná, uvádí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Sníh napadl i v nižších polohách kraje, silnice jsou tam většinou se zbytky rozbředlého sněhu.

Na Jesenicku leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření na hlavních tazích i silnicích druhých a třetích tříd. Opatrnost je nezbytná i na inertních úsecích, kde leží nová sněhová vrstva krytá posypem. Rozbředlý sníh pokrývá i hlavní tah na Šumpersku vedoucí přes Červenohorské sedlo. Správci cest tam upozorňují na sněhové jazyky, které se tvoří kvůli silnému větru. Podobná situace je i na vedlejších tazích.

S opatrností musejí počítat řidiči i ve vyšších polohách Prostějovska, i tam se mohou ve vyšších polohách tvořit sněhové jazyky. Zatímco hlavní silnice jsou mokré, na vozovkách udržovaných inertně leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. S rozbředlým sněhem na cestách musejí počítat i motoristé na Olomoucku i Přerovsku, i tam je opatrnost nutná. Dálnice v kraji jsou mokré po chemickém ošetření, sjízdné by měly být bez omezení.

Teplota v kraji se dnes nad ránem pohybuje v rozpětí od minus šesti do minus jednoho stupně, většinou je zataženo, ale už nesněží.

Ústecký kraj

Komunikace v Ústeckém kraji jsou po ošetření silničáři sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnici třetí třídy mezi Srbskou Kamenicí a Růžovou na Děčínsku ráno uzavřela nehoda kamionu, řekl ČTK dispečer ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Nehoda kamionu u Hory Svatého Šebestiána na Chomutovsku může bránit provozu v celé šíři vozovky, uvedla na webu policie.

"Veškerá technika byla venku. Zhruba ve 4:00 začalo sněžit, od té doby, někde i dřív, vyjížděla. Některé vozy se vrátily," uvedl dispečer a dodal, že dnes pracovali silničáři se zhruba 80 vozy.

Provoz na silnicích v regionu od rána komplikují nehody, většinou kvůli námraze na vozovkách. Kromě nehody u Hory Svatého Šebestiána čekají na řidiče na Chomutovsku další dvě zdržení. Podle policie je havarované jedno vozidlo u Otvic, další dvě auta se střetla u obce Chbany. Zapadlý kamion čeká na vyproštění na 30 kilometru dálnice D8.

Hasiči odklízeli spadlé stromy z komunikací na Děčínsku. "V nočních hodinách hasiči odklízeli spadlé stromy v Horní Chřibské, Blankarticích, Františkově nad Ploučnicí a Brtníkách," uvedl na twitterovém účtu dnes ráno mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Meteorologové dnes očekávají četné sněhové přeháňky, na horách vytrvalé sněžení. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupají až ke dvěma stupňům Celsia, na horách se budou pohybovat od minus pěti do minus dvou stupňů Celsia. Večer se mohou kvůli silnému větru s nárazy až 70 kilometrů v hodině tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.

Kraj Vysočina

Silnice jsou kvůli sněhovým přeháňkám sjízdné se zvýšenou opatrností. Na hlavních tazích, které se solí, může být rozbředlý sníh. Na silnicích nižší třídy je ujetý sníh posypaný drtí, řekl dnes ČTK dispečer krajské správy a údržby Jiří Hejnák. V některých místech mohou být sněhové jazyky. Problémy s kamiony byly v noci mezi Jemnicí a Chotěbudicemi na Třebíčsku, k ránu mezi Těchobuzí a Pacovem na Pelhřimovsku.

"Během noci jsme projeli všechny silnice prakticky dvakrát," řekl dispečer. Sněhové přeháňky byly v celém kraji, teploty se k ránu držely jeden až tři stupně pod nulou.

Policie během dvou hodin od 06:00 zaznamenala dvě dopravní nehody na Žďársku a jednu na Havlíčkobrodsku. Dva řidiči si stěžovali na špatnou sjízdnost silnic u Nového Města na Moravě a u Dalešic. "Silnice mohou být namrzlé, nebezpečí smyku hrozí také například na úsecích s uježděnou vrstvou sněhu," uvedla mluvčí krajské policie Stanislava Rázlová.

Na Vysočině začalo sněžit v úterý dopoledne. Krajští záchranáři od té doby vyjížděli ke čtyřem dopravním nehodám, při nichž se někdo zranil. "Ošetřili jsme celkem sedm pacientů, naštěstí se jednalo o zranění lehčího charakteru," sdělil ČTK mluvčí zdravotnické záchranné služby kraje Petr Janáček dnes v 08:30. Čtyři lidé skončili v nemocnici po nehodě v Dešově na Třebíčsku, kde se v úterý čelně srazila dvě osobní auta.

Na většině území Vysočiny může podle Českého hydrometeorologického ústavu sněžit i během dneška, sněhové přeháňky budou četnější později večer. Teploty by neměly stoupnout nad nulu. Foukat bude čerstvý vítr s nárazy i přes 50 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Silnice jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Zlínsku a Vsetínsku na nich místy leží rozbředlý sníh, ve vyšších polohách uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku jsou vozovky po chemickém ošetření většinou mokré. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD). V kraji se od rána stalo několik dopravních nehod, nebyly však vážné, uvedla policie.

"Dálnice a silnice prvních tříd ve Zlínském kraji jsou aktuálně sjízdné bez větších komplikací," uvedli dopoledne na twitteru zástupci ŘSD. Řidiče upozornili na sníženou viditelnost v důsledku sněhových srážek a riziko tvorby námrazy. Zejména to podle nich platí pro silnici I/69 přes vrch Syrákov na rozhraní Zlínska a Vsetínska, silnici I/50 u Starých Hutí a Starého Hrozenkova na Uherskohradišťsku, silnici I/49 u Střelné na Vsetínsku, silnici I/54 u Strání na Uherskohradišťsku a silnici I/35 u Zubří na Vsetínsku. Kvůli ledovce je nesjízdná silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou přes zimu silničáři neudržují.

Policisté vyjížděli podle jejich krajské mluvčí Lenky Javorkové od dnešních 06:00 v regionu k pěti dopravním nehodám. "Nešlo o nic vážného. Žádná hrůza v souvislosti se sněhem na silnicích není," řekla ČTK krátce po 10:00 mluvčí.

Ve Zlínském kraji bylo dnes dopoledne většinou zataženo a mrzlo, místy se vyskytovaly sněhové přeháňky a slabý vítr. Denní teplotní maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dnes v regionu dosáhnout minus dvou až plus jednoho stupně Celsia. Meteorologové očekávají proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy se sněhovými přeháňkami, zejména na Vsetínsku. Později večer se podle nich objeví sněhové přeháňky na většině území kraje.