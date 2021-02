Sníh a ledovka zkomplikovaly dopravu v celé ČR

Praha - Sníh, ledovka a místy i silný vítr dnes zkomplikovaly dopravu v celé zemi. Nejhorší situace byla ráno. Vlaky nabíraly několikahodinová zpoždění, některé spoje kvůli sněhové kalamitě nevyjely. Mnohé úseky nebyly sjízdné ani na silnicích a dálnicích. Policie vyjela k desítkám nehod, většinou se ale obešly bez vážnějších následků. Odpoledne byla situace klidnější a většina tras byla s opatrností sjízdná. Na jižní Moravě ale zůstává bez proudu asi 420 domácností ze zhruba 13.500, které ráno připravilo mrazivé počasí o dodávky elektřiny.

Mrznout má v Česku i v dalších dnech. V noci na úterý a středu budou teploty v severní polovině republiky klesat až k 12 stupňům pod nulu. V noci na dnešek napadlo na mnohých místech podle meteorologů až 15 centimetrů sněhu. Nejvíc na pomezí středních a východních Čech nebo v Jeseníkách a Orlických horách.

České dráhy kolem 15:30 evidovaly problémy kvůli sněhové kalamitě nebo poruchám trakčního vedení na méně než deseti tratích, ráno jich bylo zhruba jednou tolik. Velké komplikace byly ráno například ve středních Čechách, kde nevyjelo několik vlaků včetně spěšných. Kvůli sněhové kalamitě ČD nevypravily ani osobní vlak z České Třebové do Pardubic a problémy byly na železničním koridoru i u dalších spojů. V Přerově museli hasiči dopoledne evakuovat z rychlíku, který uvízl kvůli zamrzlému trakčnímu vedení, asi 30 lidí do náhradního autobusu na trati u Měrovic nad Hanou.

Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové dopolední problémy se zpožděním nebo odřeknutím vlaků způsobila většinou námraza na sběračích u lokomotiv. Kvůli námraze na trakčním vedení zůstává náhradní autobusová doprava mezi Nezamyslicemi a Vyškovem. Naopak se rozjely vlaky mezi Šumnou a Olbramkostelem, kde provoz stál asi 3,5 hodiny kvůli popadaným stromům.

Problémy se nevyhnuly ani dálnicím. Například D8 na 52. kilometru ve směru na Německo ráno na hodinu uzavřel uvízlý kamion. Provoz bez omezení se tam obnovil, když ho silničáři odsunuli. Dopoledne se postupně rozjela i několikakilometrové kolona na D1 na Žďársku, kde byly v noci uzavírky a ráno museli policisté budit řidiče odstavených kamionů.

Řidiči by ale stále měli jezdit se zvýšenou opatrností. Mnohde zůstává na vozovkách podle silničářů rozbředlý sníh s rozmrzající krustou, místy jsou vozovky stále zledovatělé. V horských oblastech dál hrozí silná ledovka, někde jsou i sněhové jazyky.

Pro nákladní vozy nad 12 tun zůstává zavřená silnice Drnovice-Podomí na Vyškovsku a devatenáctikilometrový úsek silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá. Kvůli sněhu je od neděle zavřená pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny i silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska, v důsledku zklidnění situace ji ale silničáři otevřou v 18:00. Nesjízdná zůstává kvůli ledovce silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Téměř pětikilometrový úsek vedoucí z podstatné části kopcovitým terénem a přes les silničáři přes zimu neudržují. Řidiči neprojedou ani ze Šebetova na Blanensku směrem na Pohoru.

Sněžení se nevyhnulo ani hlavnímu městu, kde měly problémy autobusy, vlaky a kvůli zapadaným výhybkám i tramvaje. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) doporučoval, aby lidé využívali pro cesty Prahou především metro. Postupně se ale dařilo provoz MHD obnovovat.

Vedle silničářů více práce měli i hasiči a záchranáři. Například v Jihomoravském kraji záchranáři kvůli počasí ošetřili za neděli asi 60 lidí po pádu na náledí a od dnešního rána opět vyjíždějí k podobným případům úrazů rukou, nohou nebo hlavy. Hasiči vedle toho vyjížděli zejména k popadaným stromům či větvím, na jihu Moravy měli od půlnoci 35 takových výjezdů, nejčastěji na Znojemsko. V Telnici na Brněnsku se pod tíhou ledu zhroutila v noci na dnešek i nafukovací sportovní hala. Nikdo se nezranil.

Na jižní Moravě silná námraza a stromy popadané do drátů vysokého napětí způsobily také potíže s dodávkami proudu. Ráno energetická společnost E-ON evidovala asi 13.500 domácností bez elektřiny, zejména v jižní části Brněnska, Hodonínska a okolí Znojma. Před polednem jejich počet klesl na 6200.

Situace na D1

Dálnice D1 byla v noci na dnešek na několika místech uzavřena. Naposledy se provoz na půl hodiny zastavil na 52. kilometru ve směru do Prahy. Za sjezdem na Trhový Štěpánov dálnici blokoval vzpříčený kamion, který uvízl v hustém sněžení. Uzavírky v noci byly i v dalších částech dálnice v kraji Vysočina. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra.

Ve směru do Prahy byly v noci problémy i na 75. kilometru a 101. kilometru a v opačném směru na 93. kilometru. Dálnici na těchto místech ucpaly kamiony, které zůstaly stát na namrzlém povrchu ve všech pruzích. Stojící kamiony znemožňovaly technice odhrnovat sníh a dálnici solit.

Meteorologové před hustým sněžením varovali, od nedělního večera do dnešního rána očekávali 15 až 20 centimetrů sněhu. Na jihu země, zejména na Moravě, pak upozorňovali na extrémně nebezpečnou ledovku.

Jihočeský kraj

Na mnoha jihočeských silnicích ležela dnes v první části dne rozbředlá vrstva sněhu. Vozovky jsou stále sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Policie v kraji zaznamenala k 15:30 zhruba 20 nehod, žádné závažné. Některé vlaky kvůli sněhové kalamitě dopoledne nejely, nyní jsou všechny tratě v kraji průjezdné. Vyplývá to z informací policie, silničářů a webu Českých drah (ČD).

Silničáři odklízeli sníh od nedělního večera celou noc, nasadili 180 sypačů a 30 traktorů. "Teď dočišťujeme některé silnice, všechny jsou sjízdné s opatrností, žádná uzavírka ani velká nehoda není hlášená," řekl ČTK dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Otakar Zich.

Policie zaznamenala k dnešnímu odpoledni asi 20 nehod. Žádná z nich nebyla vážná, pět z nich se stalo kolem čtvrté hodiny ranní, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Štěpánka Schwarcová.

Podle webu ČD byla na jihu Čech omezená doprava na několika místech. V úseku Gmünd - České Velenice se porouchal vlak rakouského dopravce, místo vlaků jezdily dopoledne autobusy. V úseku Dačice - Slavonice spadly na trať stromy, ČD zajistily náhradní autobusovou dopravu. Kvůli sněhové kalamitě v Praze nejely ráno expresy na trati Praha - České Budějovice.

Jihomoravský kraj

Ledovka ochromila dopravu na jižní Moravě, největší problémy byly ráno na Hodonínsku. Po celém kraji se zpožďují autobusy i vlaky. Některé regionální silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, některé spoje hromadné dopravy nejezdí. Řidiči musejí být velmi opatrní, zjistila ČTK od silničářů a dopravců.

"Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek je téměř zcela ochromena doprava na linkách v oblasti Kyjova a Veselí nad Moravou. Řada spojů je zrušena, jízdní řád není možné dodržet," informovali na twitteru pracovníci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Potíže jsou také na Znojemsku, Vyškovsku či Brněnsku.

Silničáři nabádají řidiče k opatrnosti prakticky v celém kraji. Silnice Drnovice-Podomí na Vyškovsku je uzavřená pro nákladní vozidla nad 12 tun. Řidiči neprojedou ani ze Šebetova na Blanensku směrem na Pohoru. I jinde se tvoří náledí, případně na silnicích leží nový sníh.

Desítky zásahů mají už za sebou hasiči. Ledovka zatěžuje větve a stromy u silnic, které se lámou a padají na vozovku. U Hostěradic na Znojemsku do spadlého stromu vrazilo osobní auto, nikdo se nezranil. Mezi Olbramkostelem a Šumnou na Znojemsku popadaly stromy na koleje. České dráhy nasazují náhradní autobusovou dopravu.

V Brně vyjelo do ulic všech 21 posypových vozů. "Výjezd, který začínal ve 21:45, neustále průběžně pokračuje a s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky bude pokračovat i nadále," uvedl brzy ráno provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec. Silničáři ve městě použili 420 tun posypového materiálu a plužili 750 kilometrů vozovek.

Kvůli námraze na trolejích jezdí nepravidelně brněnské tramvaje. Největší problémy byly při ranních výjezdech tramvají z vozoven, od té doby se zpoždění postupně snižují.

Celou noc projíždělo Brnem asi 40 tramvají a trolejbusů, aby aby na trolejovém vedení neulpívala ledovka. Noční směny ve vozovnách ze stejného důvodu posouvaly vozy tam a zpět. Dopravní podnik města Brna také ošetřil trolejové vedení nemrznoucí směsí a vyhřívá výhybky. "Se zpožděním, ale jezdíme do všech částí města," informoval podnik na sociálních sítích.

V Jihomoravském kraji odpoledne zůstávalo kvůli mrazivému počasí bez dodávek elektřiny asi 420 domácností. Týkalo se to jižní části Brněnska. Ještě ráno energetici na jihu Moravy evidovali asi 13.500 domácností bez elektřiny, před polednem asi 6200.

Poruchy na linkách vysokého napětí způsobila hlavně silná námraza na vodičích, která je zatížila a strhla. Energetici se potýkali i s pády stromů do vedení, které nevydržely nápor sněhu. Už před polednem mluvčí uvedl, že se situace ustálila a že nové poruchy přibývají jen výjimečně.

Problémy přetrvávaly především v jižní části Brněnska, na Hodonínsku a na Znojemsku. "Aktuálně se počet odběratelů bez dodávek v této oblasti snížil na 420. Všichni jsou v jižní části okresu Brno-venkov a předpokládáme, že ještě během odpoledne dodávky obnovíme," uvedl mluvčí.

Karlovarský kraj

Vrstva sněhu a pod ním místy náledí komplikujídnes dopravu na silnicích v Karlovarském kraji. Od neděle napadlo v kraji asi osm centimetrů sněhu, který zůstává při teplotách hluboko pod nulou na silnicích ležet. Silničáři varují před kluzkou vozovkou.

Hlavní tahy v kraji jsou s opatrností sjízdné, i když na nich je vrstva nového sněhu s vyjetými pruhy nebo krytá posypem. Teploty se ráno pohybovaly mezi minus sedmi až minus deseti stupni Celsia. I na ošetřených vozovkách tak může vznikat ledovka.

Během dne by měly srážky ustávat, mrznout má ale stále. Teploty se mají ve dne pohybovat mezi minus dvěma až minus pěti stupni Celsia.

Královéhradecký kraj

Dopravu na řadě míst v Královéhradeckém kraji v noci na dnešek a během dne komplikoval sníh a místy silný vítr. Policisté v souvislosti s počasím řešili desítky většinou méně závažných nehod. Souvislá vrstva sněhu zůstávala především na vedlejších a horských silnicích. Situace na silnicích se během dne postupně zlepšila, vyplynulo z dnešního sdělení policie a Ředitelství silnic a dálnic.

Policie v kraji zaznamenala od nedělních 22:00 do dnešních 14:00 více než 30 dopravních nehod. Hasiči například u Červeného Kostelce na Náchodsku vyprošťovali zapadlý sypač.

Nejhorší dopravní situace byla na silnici I/33 v Náchodě, kde blokovaly provoz kamiony.

"Bylo to způsobeno tím, že na polské straně hranice nebyly silnice sjízdné pro kamiony, takže je před hranicí odstavovali, a tím došlo k ucpání Náchoda směrem do Polska. V ten samý čas v kopci na výjezdu z Náchoda uvízly tři kamiony a zablokovaly dopravu směrem na Hradec Králové," řekla dnes odpoledne ČTK mluvčí krajské policie Iva Kormošová. Podle ní se ještě před polednem kolony v obou směrech začaly rozjíždět. "Situace v kraji se odpoledne začala zklidňovat," řekla ČTK Kormošová.

Krajská údržba silnic vyslala do terénu veškerou techniku, díky které jsou všechny komunikace se zvýšenou opatrností sjízdné, uvedli odpoledne zástupci kraje. V kraji z neděle na pondělí napadlo místy až 15 centimetrů sněhu.

"Dopravní komplikace jsme zaznamenali zejména ve vyšších polohách, kde se silničáři kromě sněžení potýkali také se silným větrem. Vlivem povětrnostních podmínek se během brzkých ranních hodin musela dočasně uzavřít silnice z Plasnic do Sedloňova na Rychnovsku. K jejímu zprůjezdnění došlo během poledne," uvedl radní pro dopravu Václav Řehoř (ODS).

Například Jičínsko zasáhlo sněžení mezi půlnocí a druhou hodinou ranní. Během noci tam napadlo zhruba 15 centimetrů sněhu, nejvíce problémů měly kamiony ve stoupáních.

K prvním výjezdům současné zimní sezony sypače krajských silničářů vyrazily koncem listopadu, kdy upravovaly namrzající vozovky a zasněžené silnice v horských oblastech. Kraj prostřednictvím podniku Údržba silnic Královéhradeckého kraje zajišťuje zimní správu silnic první, druhé a třetí třídy v celkové délce 3751 kilometrů.

V Královéhradeckém kraji bylo ráno mrazivé, sněžilo, bylo zataženo, teploty byly mezi minus deseti až minus sedmi stupni Celsia, na horách kolem 11 stupňů pod nulou. Mrazy mají v příštích dnech zesilovat. Meteorologové na úterý pro hradecký kraj předpovídají zpočátku oblačno až zataženo s občasným sněžením, postupně má srážek bývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus sedmi až minus čtyřmi stupni Celsia, na horách mezi minus devíti až minus šesti stupni.

Liberecký kraj

Dopravu v Libereckém kraji dnes zkomplikovalo sněžení a silný mráz. Problémy měly hlavně kamiony ve stoupáních, zablokovaly i kruhový objezd na silnici I/35 u Bílého Kostela na Liberecku. Vlaky a autobusy ráno nabíraly zpoždění. Postupně se ale situace uklidnila. Silnice už jsou i pro kamiony sjízdné. V 18:00 tak silničáři pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny znovu otevřou i silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. ČTK to řekl Eduard Bark ze společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti.

Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. Do Polska musí v takovém případě řidiči kamionů po silnici I/35 přes Hrádek nad Nisou. I tam ale dnes způsobil sníh komplikace. V kraji ráno klesaly teploty až k minus 13 stupňům a za takových podmínek sůl, i ta zkrápěná ztrácí účinnost.

Aktuálně už jsou ale hlavní tahy většinou jen holé a vlhké. "Místy ještě mohou být zbytky sněhu," dodal Bark. Silnice jsou podle něj s opatrností sjízdné. Na komunikacích nižších tříd musí ale motoristé počítat s ujetou vrstvou sněhu. Kvůli sněhu je stále pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Silnice se neudržuje chemicky, a pro nákladní vozy je nesjízdná. Alternativní trasa pro nákladní dopravu vede po silnici I/13 přes Frýdlant, kterou silničáři solí.

Teploty v Libereckém kraji se přes den držely kolem minus sedmi stupňů, odpoledne už ale místy klesly znovu i k mínus 11 stupňům. Přes noc se ještě očekává slabé sněžení. Podle Barka by ale mělo napadnout jen kolem dvou až tří centimetrů sněhu, což by nemělo způsobit vážnější problémy. Teploty ale mohou v noci podle meteorologů klesat až k minus 16 stupňům.

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou dnes po celý den sjízdné jen s maximální opatrností. Je na nich rozbředlý sníh, nebo zbytky sněhu po pluhování, místy jsou vozovky zledovatělé. Sněžení od noci komplikovalo dopravu v celém kraji vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. Policie zaznamenala zvýšené množství nehod, sdělila ČTK policejní mluvčí Soňa Štětínská.

K 16:00 už v kraji sněžilo jen ojediněle. V horách ve vyšších polohách je vrstva zajetého, místy zledovatělého sněhu. Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí v obou směrech zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Video: Sněžení v Ostravě

08.02.2021, 14:52, autor: Vlastimil Vyplel, zdroj: ČTK

Policie od rána řešila nehody i na dálnicích a nejfrekventovanějších silnicích. Na dálnici D1 za Klimkovickým tunelem ve směru na Polsko narazilo po 06:00 auto do svodidel, odpoledne na stejné dálnici u Hladkých Životic omezoval dopravu požár jiného auta. Na Novojičínsku blokovaly kamiony silnice I/48 u Starého Jičína a I/57 v obci Vrchy.

Sněžení komplikovalo i cestování v ostravské městské hromadné dopravě. Zejména autobusové spoje nabíraly až půlhodinové zpoždění.

Ve Slezské Ostravě ráno zablokoval dopravu v ulici Československé armády trolejbus. Vyprošťovali ho hasiči, stejně jako na několika místech v kraji kamiony. Hasiči rovněž pomáhali silničářům s odhrnováním sněhu, například na dálnici D48.

Místy sněžit bude podle předpovědi meteorologů i večer a v noci. Bude pod nulou, nejnižší teploty klesnou k minus 14 stupňům Celsia.

Olomoucký kraj

Se zvýšenou opatrností musejí jet i v odpoledních hodinách řidiči v Olomouckém kraji. Na mnoha místech zůstává na vozovkách rozbředlý sníh s rozmrzající krustou, místy jsou vozovky stále zledovatělé. Na hlavním tahu přes Červenohorské sedlo podle silničářů hrozí silná ledovka. Všechny silnice jsou však sjízdné, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na Jesenicku, kde přes noc napadlo až deset centimetrů sněhu, leží na vozovkách nyní rozbředlý sníh. Silnice tam správci silnic přes den chemicky ošetřili, i tak nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti. Na Šumpersku na hlavních tazích leží podle ŘSD ujetá vrstva sněhu krytá posypem, dopravu tam mohou komplikovat sněhové přeháňky, nárazový vítr a mlha, na vznikající silnou ledovku upozornili správci silnic v aktualizovaných informacích vydaných dnes po 14:00. Na vedlejších silnicích okresu leží zbytky rozbředlého sněhu.

Také na Olomoucku jsou na silnicích zbytky rozbředlého sněhu, ledovou krustu se už podařilo silničářům ze silnic zlikvidovat pomocí posypu, ve vyšších polohách Šternberska se mohou tvořit sněhové jazyky, opatrnost je nutná na všech typech silnic, upozorňují silničáři. Rozbředlý sníh leží i na vedlejších silnicích na Prostějovsku, vozovky tam mohou být navíc místy zledovatělé. Podobná situace je i na Přerovsku.

Pardubický kraj

Na většině silnic v Pardubickém kraji leží nový sníh, na Svitavsku hrozí náledí. U Třebovic na Orlickoústecku se po nehodě tvoří ve stoupání kolona. Všechny komunikace jsou dnes ráno ale s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Na silnici I/14 z České Třebové do Třebovic havaroval nákladní vůz. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh, tvoří se kolona, kvůli rozbředlému sněhu je obtížné vyjet stoupání.

Silničáři upozorňují, že na Svitavsku se i na státních silnících tvoří náledí. Ujetá sněhová vrstva pokrývá vozovky menších cest v okolí Chrudimi, Lanškrouna, Poličky, Pardubic, Vysokého Mýta a v Železných horách.

Kluzké vozovky dnes způsobily komplikace také v městské hromadné dopravě v Pardubicích. Podle ředitele Dopravního podniku města Pardubic Tomáše Pelikána vázne provoz zejména na nadjezdech u Parama a u nemocnice, kde hlavně nákladní auta blokují dopravu, kolony jsou i v Teplého ulici. Spoje v těchto místech mají zpoždění desítek minut i hodinu.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji zataženo, v oblasti Žamberka foukal nárazový vítr. Na mnoha místech sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus 12 a minus pěti stupni.

Plzeňský kraj

Vrstvy sněhu a mráz stále komplikují dopravu na silnicích nižších tříd v Plzeňském kraji. Podle silničářů je to nejhorší situace v současné zimní sezoně. Problémy mají hlavně kamiony. Údržbové vozy budou v terénu celý den. V regionu už přestalo sněžit, ale začalo ještě více mrznout. ČTK to řekl dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička. Všem řidičům doporučil maximální opatrnost.

"Minimálně na I. a II. třídách už by to mělo být lepší. A to i v Plzni, kde byl největší problém, se to už rozjelo," uvedl šéf dispečerů. Největší problémy jsou stále na krajských silnicích III. třídy, kam se silničáři ještě nedostali. Podle Slapničky nikde nejsou hodinové kolony. Nehody se v regionu stále objevují, ale zatím ne vážné. "Nejsou takové, že by nás k nim policisté volali," uvedl.

V nižších polohách napadlo v noci deset centimetrů sněhu, na Šumavě a v Českém lese 15 až 30 cm. Posypové vozy se více soustředí na hlavní tahy, které svádí dopravu do okresních a větších měst.

Na hlavních tazích i po pluhování zbývá vrstva sněhu nebo vyjeté koleje. "Je minus osm stupňů a sůl má také nějaké limity a její účinnost v takovém mrazu není taková," dodal. V regionu už nesněží. Nárazový vítr zatím nehrozí.

Praha

Zatímco řidiče dnes přívaly sněhu v Praze potrápily, mnozí Pražané využili sněhovou nadílku k běžkování přímo v historickém centru, kde bývá sníh spíše vzácností. Běžkaři dnes projížděli například přes Karlův most, nedalekou Kampu i Smetanovo nábřeží. Sněhuláky z hromad sněhu, které tam nahrnuly pluhy, bylo možné stavět na Staroměstském náměstí. Děti vyrazily se sáňkami, pekáči či boby do parků, hojně jich bylo na Petříně.

V Praze vydatně nasněžilo v noci na dnešek. "Souvislá sněhová pokrývka ale v současné době leží na velké ploše našeho území. Nejčastěji se jedná o deset až 25 centimetrů, ale v jihovýchodní částí území je to spíše od jednoho do sedmi centimetrů a místy zde sníh ani neleží," uvedl dnes Český hydrometeorologický ústav na své facebookové stránce.

Nejoblíbenější místa na běžky v hlavním městě jsou především v lesoparcích. Pokud sněhové podmínky dovolí, vyrážejí Pražané často například do obory Hvězda. V nedalekém Skiparku Vypich býval v minulých letech i běžkařský okruh. Letos ale provozovatelé areálu kvůli pandemii covidu-19 a následného rozhodnutí pražského magistrátu nepřipravili. "Toto rozhodnutí chápeme, ale zároveň nás vzhledem k výborným klimatickým podmínkám mrzí," uvedli na webu.

Pražané ale nyní nemusí smutnit, sníh leží v rozlehlých parcích, na loukách a běžkařské stopy jsou vidět i na cyklostezkách. Děti obsadily kdejaké kopce, zimní radovánky si užívají na svazích v parcích. Mnoho jich dnes bobovalo na Petříně nebo například v Thomayerových sadech v Libni. Někteří rodiče vzhledem k tomu, že ne všechny chodníky byly uklizeny, vzali děti na sáňkách jen na procházku. Naopak méně dnes bylo v ulicích seniorů, kteří se báli uklouznutí.

Podle meteorologů sněhová pokrývka v Česku vzhledem k předpovědi počasí na další období nějaký čas vydrží a sníh bude postupně ještě připadávat, a to i v nižších polohách.

Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji dnes ráno silně sněží, napadaný sníh komplikuje dopravu na silnicích i železnici. Silničářům místy znemožňují práci uvízlé kamiony, které zastavily mimo jiné dálnici D1, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a od dispečera krajských silničářů. Některé vlakové spoje byly kvůli kalamitě zrušeny, vyplývá z informací na webu Českých drah. Situace je podle silničářů zhoršená, v terénu jsou všechny dostupné sypače.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic silně sněží na Mělnicku, Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku, Mladoboleslavsku, v okrese Praha-východ a na dálnicích D5, D8, D11 a Pražském okruhu.

"Všechno je venku, to je asi 150 sypačů. Sjízdnost je taková, jaká je, jezdíme celou noc všichni, všude to bylo ošetřené, ale komplikuje to nově napadený sníh, takže je někde situace zhoršená. Největší problém nám dělají kamiony, ty se někde zastaví a my tam neprojedeme sypačem," řekl ČTK dispečer krajských silničářů.

Dálnice D1 nyní stojí například na 32. kilometru ve směru na Brno, kde se zastavily kamiony ve všech pruzích, podle Národní dopravní informačního centra ŘSD tak znemožnily sypačům průjezd a údržbu dálnice. U Trhového Štěpánova na Benešovsku se dnes brzy ráno například vzpříčil kamion, nyní je místo již průjezdné.

Policisté v kraji řeší podle informací na policejním webu mnoho nehod, eviduje také neprůjezdné silnice, problémy jsou třeba ve Slaném na Kladensku, kde vozidla zablokovala silnici. V Jiřicích na Nymbursku, Byšicích na Mělnicku nebo v Sázavě na Benešovsku je hlášena ledovka.

Problémy působí počasí také na železnici. Kvůli sněhové kalamitě v Kolíně byly například odřeknuty některé vlakové spoje, některé vlaky jsou vedeny odklonem přes Lysou nad Labem. Některé spoje byly odřeknuty také na trati Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové nebo na trati Praha-Beroun, kde se vlivem sněžení a mrazu poškodily výhybky nebo nastaly technické problémy s trakčním vedením.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji byly dnes odpoledne sjízdné se zvýšenou opatrností bez větších komplikací a uzavírek. Posypové vozy od rána projíždí komunikace ve všech okresech. Zapojeny jsou i menší pluhy, které odklízí sníh z komunikací například mezi panelovými domy. ČTK to dnes řekli dispečeři ze Správy a údržby silnic a dálnic.

Video: Sněžení v Ústí nad Labem

08.02.2021, 14:55, autor: Hájek Ondřej, zdroj: ČTK

Ráno byly uzavřené jednotlivé pruhy v některých úsecích na dálnicích D7 a D8. Zhruba hodinu byly uzavřeny oba jízdní pruhy na dálnici D8 ve směru na Německo, vzpříčil se tam kamion. Pro vozidla nad 3,5 tuny se dopoledne uzavřela silnice u obce Hora svatého Šebestiána na Chomutovsku kvůli špatné sjízdnosti. Později se tvořily kolony mezi Benešovem nad Ploučnicí a Děčínem. Podle dispečerky je úsek již průjezdný.

Dnešní teplotní maxima se budou pohybovat od minus sedmi do minus čtyř stupňů Celsia, na horách bude až minus 11 stupňů Celsia. Na většině území se očekává sněžení.

Zpoždění kvůli sněhu ráno nabraly některé spoje městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou po nočním sněžení sjízdné s opatrností. Na dálnici D1 v kraji, kde byly v noci uzavírky, se dopoledne pomalu rozjížděly kolony kamionů. O tom, že je D1 plně průjezdná, informovala policie na twitteru před 12:00. Při dnešních dopravních nehodách v kraji se zranili dva lidé.

Na D1 byla v 06:00 kolona ve směru na Prahu mezi 104. až 118. kilometrem na Jihlavsku. Jak auta dojížděla, kolona se posouvala na Žďársko.

Na solených silnicích jinde v kraji mohou být zbytky rozbředlého sněhu, na zbývajících vozovkách je ujetá vrstva sněhu posypaná drtí.

Nehoda se zraněnými se stala po 04:00 u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Řidič nákladního auta se zranil lehce. Jeho spolujezdec, jehož museli záchranáři ze zdemolované kabiny vyprostit, utrpěl vážnější poranění dolní části těla, sdělil ČTK mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Petr Janáček.

Od 07:00 zaznamenala policie na Vysočině osm dopravních nehod, u nich nemá hlášená zranění. "Apelujeme dále na řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti a přizpůsobili jízdu stavu vozovky," řekla ČTK mluvčí policie Stanislava Rázlová.

Na Vysočině byly k ránu teploty až osm stupňů pod nulou. Přes den by podle meteorologů měly být sněhové přeháňky jen ojediněle. Nejvyšší odpolední teploty budou minus pět až minus dva stupně.

Zlínský kraj

Všechny hlavní silniční tahy ve Zlínském kraji jsou s opatrností sjízdné. Od nedělního večera zaznamenala policie v kraji zhruba tři desítky nehod. Vyžádaly si pět zranění, neměla by ale být vážná, řekla odpoledne ČTK krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. Dálnice a silnice první třídy v kraji jsou po chemickém ošetření holé a mokré, na silnicích nižších tříd místy leží rozbředlý sníh, ve vyšších polohách zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Místy se na vozovkách tvoří námraza a náledí, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Zdravotníci zatím zvýšený počet zraněných neregistrují.

Dopoledne se silničářům podařilo obnovit provoz na silnici I/49 mezi Vizovicemi na Zlínsku a Valašskou Polankou na Vsetínsku, která byla ráno kvůli čerstvému sněhu a uvízlým kamionům zcela neprůjezdná. Stejně tomu bylo i u silnice I/69 mezi Vizovicemi a Lhotou u Vsetína na Vsetínsku, která byla ráno kvůli sněhu zavřená pro těžká vozidla, nebo silnice I/50 mezi Buchlovicemi na Uherskohradišťsku a Střílkami na Kroměřížsku, kde se kvůli práci silničářů střídavě jezdilo jedním pruhem.

Kamiony ráno částečně zablokovaly například i silnici I/50 mezi Uherským Brodem a Bánovem na Uherskohradišťsku nebo silnici I/49 u Střelné na Vsetínsku. Potíže byly i na dalších místech. "Všechny hlavní tahy jsou nyní průjezdné," uvedla odpoledne Javorková. Přesto je podle ní nutné, aby řidiči byli opatrní a přizpůsobili jízdu stavu a povaze vozovky.

Od nedělních 20:00 do dnešních 14:00 zaznamenali policisté ve Zlínském kraji okolo 30 dopravních nehod. Minimálně pět lidí při nich utrpělo zranění. "Podle prvotních informací by zranění neměla být vážná," řekla mluvčí. Jeden člověk se brzy ráno zranil při havárii mezi Starým Městem a Huštěnovicemi na Uherskohradišťsku, při níž skončilo auto na střeše. Krátce před polednem havarovalo auto u Brumova-Bylnice na Zlínsku a další u Horního Němčí na Uherskohradišťsku. Obě skončila v příkopě. V každém z nich se podle údajů policie zranili dva lidé.

Zdravotnická záchranná služba v kraji však přes ztížené podmínky na silnicích i chodnících zatím neregistruje výrazný nárůst zásahů. Podobně tomu bylo ve zlínské nemocnici. "Na urgentním příjmu ve zlínské nemocnici jsme žádný dramatický nárůst počtu pacientů přicházejících s úrazy nezaznamenali. V souvislosti s pády na namrzlém povrchu zdravotníci ošetřovali v jednom případě poraněné zápěstí a ve dvou případech vykloubené rameno," řekl ČTK mluvčí nemocnice Egon Havrlant.

Nesjízdná zůstává kvůli ledovce silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Téměř pětikilometrový úsek vedoucí z podstatné části kopcovitým terénem a přes les silničáři přes zimu neudržují. Se zbytky sněhu a ledu musejí řidiči počítat i na silnici z Koryčan na Kroměřížsku směrem na Vřesovice na Hodonínsku. Ani ta není přes zimu udržovaná.

Linkové autobusy a vlaky nabíraly vinou nepříznivého počasí ráno a dopoledne desítky minut zpoždění. Situace se postupně zklidnila. Odpoledne autobusy jezdily na čas, případně s drobným několikaminutovým zpožděním, u regionálních vlaků nepřesahovalo zpoždění 20 minut. Vyplývá to z údajů uvedených ve webové aplikaci Integrované dopravy Zlínského kraje.

Ve Zlínském kraji bylo odpoledne podle Českého hydrometeorologického ústavu zataženo až oblačno, místy se sněhovými přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty byly mezi minus čtyřmi až minus jedním stupněm Celsia.