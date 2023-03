Sněžku zasáhl vítr o síle orkánu, horní úsek lanovky mimo provoz

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Sněžku dnes ráno zasáhl vítr o síle orkánu. Podle dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky rychlost větru po 07:00 v nárazu dosáhla téměř 124 kilometrů v hodině. Kvůli silnému větru se dnes nerozjel horní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině, uvedli lanovkáři na webu. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil.

Hranice orkánu činí 117,7 kilometru v hodině. Kolem 09:00 rychlost větru v nárazech zeslábla na asi 90 kilometrů v hodině.

Teplota na 1603 metrů vysoké Sněžce, jejíž podnebí je v Krkonoších výjimečné, se dnes ráno pohybovala kolem minus jednoho stupně Celsia. Pocitová teplota byla kvůli silnému větru kolem minus deseti stupňů.

Na hřebenové Luční boudě ve výšce 1415 metrů nad mořem byl dnes ráno vítr výrazně slabší, v nárazech dosahoval rychlosti přes 40 kilometrů v hodině. Na Luční boudě byl ráno podle dat Horské služby Krkonoše jeden stupeň nad nulou a v jejím okolí leželo 68 centimetrů sněhu.

Lavinové nebezpečí v Krkonoších je stále na druhém nejnižším stupni z pětidílné stupnice. "Sněhová pokrývka je mokrá až podmáčená. Mohou se vyskytnout laviny z mokrého sněhu a laviny klouzavé," uvedl Robert Dlouhý z horské služby.

Hlavní lyžařská střediska ve středních a východních Krkonoších Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou a Černá hora jsou nadále v provozu. Lyžařům v součtu nabízejí asi 30 kilometrů otevřených sjezdovek s 30 až 70 centimetry sněhu. Dnes naposledy se lyžuje v Mladých Bukách u Trutnova a v neděli ukončí sezonu v Herlíkovicích u Vrchlabí.

Podle předpovědi meteorologů by se na horách mělo ochlazovat a teploty by v dalších dnech měly klesat pod bod mrazu. Dnes by mohly přijít do nejvyšších poloh hor sněhové přeháňky.